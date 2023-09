La F1 estudia cambios en los coches de 2025 para mejorar las carreras

Tras las quejas de varios pilotos de que cada vez es más difícil seguir a otro coche con las reglas actuales, como sucedía con la era anterior de monoplazas, se ha sabido que la FIA ya ha sido alertada de la situación.

Su análisis del rendimiento de la actual maquinaria de efecto suelo es que los coches de 2023 han cedido el 50% de las ganancias que se lograron para 2022 en términos de la pérdida de carga aerodinámica que experimentan los coches cuando corren muy cerca unos de otros.

Esto respalda los comentarios de Carlos Sainz tras el Gran Premio de Italia del pasado fin de semana, donde sugirió que los coches eran cada vez más difíciles de conducir.

"Está empezando a ser un poco como en 2021 o 2020, donde es difícil seguir", dijo el español.

Dado que es poco probable que la situación mejore el año que viene, ya que es demasiado tarde para imponer cambios a los equipos ahora, la FIA está evaluando ajustes para 2025.

En una entrevista exclusiva con la edición italiana de Motorsport.com, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ha revelado lo significativo que ha sido el descenso del rendimiento aerodinámico.

"Si tomamos los F1 de 2021, basándonos en estar a dos cuerpos del coche de delante, perdían más del 50% de la carga (aerodinámica)", explicó.

"Con los monoplazas de 2022, sólo había una reducción del 20% de la carga. Pero ahora estamos en torno al 35%. Seguramente ha habido un empeoramiento y, en este punto, Carlos tiene razón. Hemos identificado sobre qué debemos actuar".

Dado que los equipos ya han destinado muchos recursos a los coches del año que viene, se considera injusto que la FIA intente imponer cambios para 2024, sobre todo porque sería bastante inútil, ya que los competidores se resistirían a tales esfuerzos.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

En su lugar, Tombazis afirma que se trabajará con tiempo suficiente en una solución adecuada para 2025 que ayude a resolver los problemas y mejorar las características aerodinámicas.

"Estamos estudiando soluciones para 2025", explicó. "Hemos identificado algunas partes de los coches sobre las que actuar, como el endplate del alerón delantero, el lateral del suelo y las aletas del interior de las ruedas (alrededor de los conductos de los frenos). Podríamos establecer normas algo más restrictivas en estas zonas".

"Está claro que ya no tenemos la ventaja de 2022 y, por tanto, sabemos que hay trabajo por hacer".

La reducción de la capacidad de los coches para seguirse unos a otros es el resultado de que los equipos se han esforzado por desarrollar diseños que aumentan el efecto outwash, que lleva el flujo de aire lejos del coche y los neumáticos.

Es este efecto el que dificulta la capacidad de los coches para seguirse de cerca, ya que el aire que genera la carga aerodinámica sale despedido.

Uno de los aspectos en los que los equipos se han esforzado por aumentar el efecto outwash es en el alerón delantero, con Ferrari a la cabeza, que ha aprovechado un cambio en el reglamento para utilizar separadores de ranuras que desvían el flujo de aire del coche.

Tombazis dijo que había aspectos del desarrollo actual de los coches que no ayudaban a la lucha e pista, pero creía que no era algo en lo que la FIA pudiera interferir.

"Tenemos derecho a actuar sobre las carrocerías flexibles cuando vemos algo que no nos convence, porque el reglamento dice que las piezas deben estar rígidamente fijadas e inmóviles", dijo. "En realidad, sabemos que eso no es (estrictamente) posible, así que hay derecho a aplicar el sentido común".

"El reglamento no nos permite actuar sobre cosas que no nos gustan en los coches. Hay varios aspectos en la interpretación del reglamento aerodinámico que no nos gustan en este momento, pero para cambiar algo tendríamos que pasar por los procedimientos para lograr un amplio consenso".

"A veces hemos intentado cambiar cosas, pero no siempre hemos conseguido el resultado que queríamos. Creo que el 90% del reglamento está en línea con lo que queríamos y hay un 10% que, en retrospectiva, habríamos hecho de otra manera".

