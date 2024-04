La F1 evalúa cambios en la curva 6 de Melbourne ante la preocupación de los pilotos

La FIA está llevando a cabo una investigación del accidente de George Russell cuando fue sorprendido por una frenada de Fernando Alonso antes en la curva 6 de Albert Park. El asturiano fue sancionado después de la carrera en Melbourne en una decisión que ha dividido las opiniones de los pilotos.

Motorsport.com entiende que se están estudiando varias posibilidades para modificar dicha curva de cara al año que viene, después de que los pilotos pidieran un cambio incluso antes de que se produjera este último incidente de gran repercusión.

Las preocupaciones sobre la seguridad de la curva 6 salieron a la luz en 2023, cuando Alex Albon se estrelló allí, lo que provocó la primera de las tres banderas rojas del curso pasado en Melbourne.

Pero en este 2024, tuvieron lugar dos incidentes importantes en ese punto: Albon se estrelló en la curva 6 en la FP1 y Russell estuvo a punto de volcar tras impactar contra las protecciones al final de la carrera.

La curva 6 fue una de las curvas que ya se modificaron como parte del importante reajuste del circuito de Melbourne antes de su regreso al calendario de la Fórmula 1 en 2022. Con ese cambio, la trazada a derechas se abrió y se hizo considerablemente más rápida para dar entrada a una larga recta.

Al parecer, entre las opciones que se barajan ahora para cambiar dicha curva se incluye un reperfilado para reducir la velocidad de los coches, añadir una escapatoria de asfalto en el exterior en lugar de la actual escapatoria de grava o ajustar las barreras para intentar evitar que los coches reboten.

La idea de cambiar la curva se planteó durante la reunión de los pilotos tras la FP2 de Australia, y Oscar Piastri, de McLaren, dijo que ya había creado "un poco de discusión" antes del gran premio de 2024.

"Tal vez hay un par de cosas que podríamos mejorar un poco. Hemos visto bastantes accidentes en los que los coches han salido rebotados hacia la pista, que es algo de lo que hemos hablado y creo que debería solucionarse. Quizás el ángulo del muro o incluso la velocidad de la curva, es muy rápida".

"Es algo de lo que hemos hablado con la FIA. Y ya veremos qué pasa. Pero sí, probablemente ha habido ahora demasiados accidentes con coches que han acabado en medio de la pista", añadió

La opinión de Piastri es compartida por muchos de sus compañeros, aunque Russell afirmó que "la curva es increíble, probablemente una de las mejores de ese circuito, así que no me gustaría que cambiara".

"[Pero] no es sólo esa curva", añadió Russell. "Creo que todos los circuitos que tienen las barreras así, si te van a hacer rebotar hacia el circuito, no es positivo. Y no queremos tener esos accidentes, pero tampoco queremos tener escapatorias de asfalto".

Alex Albon también destacó que los bordillos contribuyeron a su accidente en la FP1 y explicó que era como "una especie de bordillo de doble paso en la salida. Y sobre todo porque tenemos estos coches, corriendo muy bajos ahora. Así que hay dos cosas que se podrían hacer mejor".

Carlos Sainz también habló al respecto y dijo que "esa curva necesita ser revisada, que ya es algo que dije en el último briefing de pilotos. Pero no es la primera vez que después de una colisión, un coche vuelve a la pista. Y es una curva en la que vamos a 250 km/h y es ciega".

"Simplemente no me gustan los últimos incidentes que hemos visto en esa curva, también en otras categorías. No me da muy buenas sensaciones. Es una gran curva, no me malinterpretes. Me encanta pilotar ahí en una vuelta de clasificación. Es sólo que cuando se trata de carreras, ha habido demasiados ejemplos de un coche que vuelve a la pista y es muy estrecho allí.

"Y simplemente creo que es una curva que necesita ser un poco revisada", concluyó el español.

