Exclusivo: el sistema con IA que supervisará los límites de la pista en cada curva en la F1

Durante años, especialmente hasta 2023, los límites de pista han sido un tema espinoso para la F1, hasta el punto de convertirse en uno de los temas más discutidos durante el fin de semana de carrera. En algunas citas, como el GP de Austria de esa temporada, la FIA llegó a examinar más de mil incidentes por carrera: una cifra que ponía de manifiesto la necesidad de introducir herramientas más avanzadas para agilizar el proceso.

Por ello, entre bastidores, la Federación y Catapult trabajaron para integrar en la plataforma RaceWatch, la herramienta mediante la cual la dirección de carrera y el centro operativo remoto (ROC) supervisan cada evento en la pista, un sistema automatizado capaz de reconocer con precisión cuándo un coche sobrepasa la línea blanca. Un apoyo diseñado para agilizar el trabajo de revisión y reducir el número de casos que se someten a los comisarios.

Cuando se trata de cientos de posibles incidentes que verificar en una sola carrera, es fácil entender por qué era necesario un sistema capaz de ayudar a los comisarios, acelerando el proceso de revisión y permitiendo señalar a los equipos una posible infracción en cuestión de segundos. Según la FIA, este sistema basado en la visión por ordenador ha reducido en un 95 % los casos que requieren intervención humana para llegar a una decisión.

RaceWatch, el software de gestión de carreras desarrollado por la FIA y Catapult Foto de: FIA

La FIA podrá enviar las imágenes a los equipos

De hecho, el sistema de visión artificial integrado en RaceWatch es capaz de reconocer la silueta de un coche y analizar su comportamiento con respecto a referencias preestablecidas captadas por una cámara. De este modo, puede determinar si un monoplaza ha sobrepasado la famosa línea azul, introducida en 2024 precisamente para simplificar el proceso, y, por lo tanto, ha superado los límites de la pista.

Para 2026, habrá varias novedades, tanto de carácter práctico como funcional. La primera es que la FIA podrá enviar a los equipos las imágenes de los posibles límites de pista cometidos por sus respectivos pilotos, lo que hará que el proceso sea aún más transparente sin que los equipos tengan que solicitar más información. Esto también permite agilizar y acelerar el proceso, proporcionando a los equipos una respuesta más rápida.

La otra novedad, quizás la más importante e interesante, se refiere a cómo se identificarán los límites de pista, gracias a un sistema más avanzado que también replantea el proceso de análisis de datos. El reconocimiento basado en la IA utiliza GPU de alto rendimiento para procesar en tiempo real toda la información necesaria para verificar cada paso, lo que aumenta la precisión y la rapidez del control.

RaceWatch, el software de gestión de carreras desarrollado por la FIA y Catapult Foto de: FIA

Habrá un nuevo sistema para analizar más datos

"En lo que estamos trabajando para este año es en un sistema centralizado de control de las cámaras. Hasta ahora, el sistema de visión por ordenador funcionaba en cada ordenador que lo ejecutaba: utilizaba la GPU de la máquina, y tenemos GPU muy potentes para ejecutar máquinas virtuales, lo que es ideal para la visión por ordenador", explica Chris Bentley, director de estrategia de sistemas de información de monoplazas de la Federación, en una entrevista exclusiva para Motorsport.com.

"El nuevo sistema, en cambio, se basará en un controlador centralizado de las cámaras, lo que nos permitirá configurar todas las distancias desde un único punto, pero también distribuir los cálculos necesarios. Podremos ejecutar el software de visión artificial en cualquier máquina de la red, enviarle la parte del vídeo que hay que procesar y recibir el resultado, de modo que podamos procesar cada vez más datos".

Se estima que, de media, la FIA tiene entre 30 y 40 máquinas virtualizadas operativas en pista en todo momento. La cuestión central es que la Federación podrá analizar un mayor número de datos, lo que se integra perfectamente con otra herramienta desarrollada por el organismo rector junto con Catapult, es decir, un sistema de posicionamiento muy avanzado.

El sistema se probará a finales de 2024. Foto de: FIA

Gracias a las innovaciones introducidas en los últimos años, la FIA es hoy capaz de estimar la posición de un coche en la pista con un nivel de precisión cada vez mayor, combinando diferentes tipos de datos. No se trata solo de coordenadas absolutas: el sistema cruza el posicionamiento, los tiempos de recorrido y las trayectorias ideales, construyendo una especie de "gemelo digital" de lo que ocurre en la pista en tiempo real.

"Esto nos permite utilizar todos los datos disponibles para empezar a analizar las líneas blancas alrededor de la pista, incluso en los puntos que no están cubiertos por una cámara. La cámara pasa a ser casi secundaria en estos casos, porque utilizaremos el geofencing basado en los datos de posicionamiento, los retrasos con los que los coches alcanzan determinadas posiciones para comprender dónde se han salido de la pista y las variaciones en la trayectoria, ya que existe una línea ideal que siguen los coches y es raro que se desvíen de ella".

Innovación de la FIA: cómo funcionará el nuevo sistema ECAT

El concepto básico se llama "Every Car All Turns" (ECAT) y el nombre ya explica cómo se puede aplicar a cada coche y en cada curva. La idea es que el sistema interprete el comportamiento de los coches comparándolo con un modelo de referencia. Al cruzar esta información con los datos de recorrido del microsector, RaceWatch puede comprender lo que ha sucedido en ese punto de la pista y, a continuación, señalar el episodio para una posible revisión.

El sistema es capaz de seguir varios coches al mismo tiempo. Foto de: FIA

"Si un coche se desvía de la línea ideal, potencialmente recorrerá más distancia. Esto nos permite ver una diferencia en el tiempo del sector y volver atrás para comprender dónde se salió de la pista o qué sucedió. La idea es utilizar todos los datos, enriquecerlos con los vídeos disponibles y rastrear estos elementos, de modo que sea el sistema el que nos diga lo que está sucediendo, en lugar de tener que buscarlo manualmente", añade Bentley.

"La idea es llevar el sistema al siguiente nivel. El sistema funciona en toda la pista, todo el tiempo, para comprender automáticamente lo que está sucediendo. Es la evolución de lo que estamos tratando de hacer: pasar de un proceso manual a uno semiautomático, manteniendo sin embargo un componente humano, porque hay que evaluar las infracciones y las banderas blancas y negras".

La FIA colabora activamente con los circuitos para mejorar la cobertura e identificar la mejor ubicación para las cámaras, pero estas no siempre están disponibles y esto varía de un circuito a otro. Sin embargo, con este nuevo sistema, las cámaras, aunque siguen siendo un elemento importante, ya no son el único pilar del análisis.

RaceWatch, el software de gestión de carreras desarrollado por la FIA y Catapult Foto de: FIA

Esto significa que el sistema ahora es capaz de detectar un posible límite de pista a partir de los datos de posicionamiento: si muestran una desviación anómala, si el coche entra en una zona virtual dibujada en la pista o si la trayectoria se desvía demasiado de la línea de carrera ideal, RaceWatch puede generar una alerta.

"Esto nos ha permitido subir de nivel: gestionar todas las cámaras desde un único punto, distribuir el procesamiento de la visión por ordenador e integrar en un solo sistema otros elementos que ya teníamos a nuestra disposición. En la práctica, podemos señalar automáticamente cuando un coche se sale de la pista porque cambian los datos de posicionamiento, o utilizar el geofencing: podemos dibujar chicanas y zonas virtuales en la pista que generan una alerta si un coche entra en ellas. Todo esto estará operativo ya este año, hemos trabajado en ello durante todo 2025".

De esta manera, la cobertura de los límites de pista se puede extender a toda la pista utilizando un servidor que funciona en segundo plano. Si en el pasado los límites de pista han sido uno de los temas más controvertidos de la F1, es interesante observar cómo la FIA y Catapult han trabajado en pocos años para crear un sistema no solo fiable, sino también capaz de acelerar considerablemente el proceso de verificación.