¿Cuánto dura una carrera de F1? Número de vueltas, kilómetros y más

Los aficionados a la Fórmula 1 se darán cuenta de que cada gran premio dura un número diferente de vueltas y de tiempo, lo que la diferencia de otras categorías automovilísticas del mundo.

Esto se debe a que la serie se corre a una distancia específica en lugar de una cantidad de tiempo - como las 24 Horas de Le Mans, las 12 Horas de Sebring y más - debido a los diversos circuitos que tiene su calendario. Así se garantiza que todas las carreras tengan aproximadamente la misma duración, ya que 70 vueltas a Silverstone podrían suponer el doble que 70 vueltas a Montreal.

Así que en lugar de un reloj en la esquina de la retransmisión en directo, es un recuento de vueltas el que indica a los aficionados lo cerca que está la carrera de terminar.

Por lo tanto, hay muchos factores que contribuyen a la duración de un gran premio de F1, ya que algunos han tardado cerca de cinco horas en terminar, mientras que otros lo han hecho en 60 minutos. Aquí tienes todo lo que debes saber sobre las normas que rigen la duración de las carreras, las polémicas que se han producido a lo largo de los años y mucho más.

Formato de un fin de semana de carreras de F1

Antes de saber cuánto dura un gran premio de F1, es importante tener claro el formato del fin de semana y lo que precede a la carrera.

En un fin de semana tradicional, la serie comienza con dos sesiones de entrenamientos de una hora el viernes. Esto da a los equipos una buena oportunidad de probar diferentes configuraciones del coche, completar programas de pruebas, probar mejoras y, si se trata de una pista nueva, como Las Vegas en 2023, el viernes es una oportunidad para aprender más sobre el circuito.

El sábado se celebra la tercera y última sesión de entrenamientos, una oportunidad para que los equipos empiecen a probar su ritmo a una vuelta antes de la sesión de clasificación, que determina la parrilla del Gran Premio del domingo.

Sin embargo, en 2021 se introdujo una carrera sprint. Esto ocurre en fines de semana selectos del año y en 2023 hubo seis: Austin, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil y Qatar. Esto se introdujo como una alternativa al fin de semana tradicional, ya que hay carreras el sábado y el domingo.

Así, en un fin de semana sprint de 2023, una sesión de entrenamientos comienza el viernes, pero es la única sesión de entrenamientos del fin de semana. Lo que sigue el viernes es la clasificación para el gran premio del domingo, con la clasificación sprint y luego la carrera sprint del sábado.

¿Cuántas vueltas tiene una carrera de F1?

Cada carrera de F1 tiene un número diferente de vueltas porque la longitud mínima de un gran premio es de 305 kilómetros, por lo que se les da el número programado de vueltas que se necesitan para alcanzar aproximadamente esa marca.

Por ejemplo, Zandvoort sólo tiene 4,259 km de longitud, casi la mitad que Spa-Francorchamps. Como resultado, el Gran Premio de Holanda tiene 72 vueltas, mientras que el de Bélgica sólo 44. Sin embargo, los pilotos completan la misma distancia de carrera en ambos eventos.

Sin embargo, hay una excepción a esta regla y es Mónaco, cuya distancia mínima de carrera es de 257 km. Si bien es el circuito más pequeño del calendario con poco más de 3,337 km, también es una vuelta lenta, ya que la velocidad media de Max Verstappen cuando ganó la carrera de 2021 fue de 156 km/h, en comparación con las 286.4 km/h de su victoria en Bahréin, que también tuvo un coche de seguridad y, por lo tanto, impactó en el total general.

Esto significa que hace varios años, cuando los coches de F1 eran más lentos de lo que son hoy, era difícil completar la distancia de Mónaco mientras se operaba con el límite de tiempo de dos horas que se les da a los grandes premios.

Mónaco también tiene el mayor número de vueltas (78) que cualquier otro circuito, pero los pilotos sólo completan 256 kilómetros, lo que subraya aún más por qué es necesario correr a una distancia mínima más baja.

Las carreras sprint también son ahora un factor a tener en cuenta. Se trata de una carrera de 99,8 km hasta la línea de meta, lo que básicamente la convierte en una versión reducida de la carrera del domingo, en la que se concede aproximadamente un tercio de los puntos.

Al igual que el Gran Premio, las carreras al sprint pueden variar en el número de vueltas dependiendo del circuito. En 2023, la carrera al sprint de Spa tuvo sólo 11 vueltas, frente a las 24 del Red Bull Ring. Bakú (17), el Circuito de las Américas (19), Losail (19) e Interlagos (24) también difieren.

Distancia de los grandes premios del calendario 2024

Ronda Carrera Circuito Vtas Longitud

circuito en Kms Distancia de carrera 1 Bahréin Circuito Internacional de Bahréin 57 5.412 308.238 2 Arabia Saudí Circuito Jeddah Corniche 50 6.174 308.450 3 Australia Albert Park 58 5.278 306.124 4 Japón Suzuka 53 5.772 307.471 5 China Shanghai International 56 5.419 305.292 6 Miami Autódromo Miami International 57 5.412 308.324 7 Emilia Romagna Autodromo Enzo e Dino Ferrari 63 4.908 309.048 8 Mónaco Circuito de Monte Carlo 78 5.339 260.346 9 Canadá Circuito Gilles Villeneuve 70 4.361 305.270 10 España Circuito de Barcelona-Catalunya 66 4.657 307.236 11 Austria Red Bull Ring 71 4.317 306.451 12 Gran Bretaña Silverstone 52 5.890 306.198 13 Hungría Hungaroring 70 4.380 306.629 14 Bélgica Spa-Francorchamps 44 7.003 308.052 15 Países Bajos Zandvoort 72 4.258 306.586 16 Italia Monza 53 5.792 306.718 17 Azerbaiyán Baku 51 6.002 306.048 18 Singapur Marina Bay 62 4.940 306.142 19 Estados Unidos Circuito de Las Américas 56 5.513 308.405 20 México Autodromo Hermanos Rodríguez 71 4.303 305.353 21 Brasil Interlagos 71 4.308 305.878 22 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 50 6.200 309.958 23 Qatar Losail International 57 5.418 308.611 24 Abu Dhabi Yas Marina 58 5.280 306.182

¿Cuánto dura una carrera de F1?

Aunque cada carrera tiene un número de vueltas programado, se trata de una contrarreloj para completar toda la distancia.

Esto se debe a que la F1 tiene dos horas para completar la distancia programada desde que se apaga el semáforo, pero por diferentes factores, ya sean varios coches de seguridad, vueltas lentas, etc., a veces no se puede completar dentro del límite de tiempo. Por lo tanto, si una carrera llega a las dos horas, el gran premio termina al final de la siguiente vuelta completada, independientemente de cuántas vueltas se hayan completado.

Además, esas dos horas sólo se conceden para el tiempo en pista, pero la carrera puede detenerse por una bandera roja. Por lo tanto, en tal caso, la F1 dispone de un plazo de tres horas para completar las dos horas de tiempo en pista desde el momento en que el gran premio ha comenzado oficialmente.

Pero normalmente, las carreras alcanzan la distancia programada sin acercarse al tiempo límite. Como se ve a continuación, los grandes premios de 2023 han necesitado aproximadamente 90 minutos para que el ganador de la carrera tome la bandera a cuadros.

*El tiempo total incluye cualquier parada

Carreras 2023 Tiempo que tomó al ganador completarla Bahréin 1h33m56.736s Arabia Saudí 1h21m14.894s Australia 2h32m38.371s Azerbaiyán 1h32m42.436s Miami 1h27m38.241s Mónaco 1h48m51.980s Español 1h27m57.940s Canadá 1h33m58.348s Austria 1h25m33.607s Gran Bretaña 1h25m16.938s Hungría 1h38m08.634s Bélgica 1h22m30.450s Países Bajos 2h24m04.411s Italia 1h13m41.143s Singapur 1h46m37.418s Japón 1h30m58.421s Qatar 1h27m39.168s Estados Unidos 1h35m21.362s México 2h02m30.814s Brasil 1h56m48.894s Las Vegas 1h29m08.289s Abu Dhabi 1h27m02.624s Por supuesto, las carreras al sprint no duran tanto. De media, son alrededor de una hora más cortas que los grandes premios. Max Verstappen se llevó la bandera a cuadros de la carrera sprint de Austria en 30m26.730s.

¿Qué ocurre si una carrera de F1 no puede completar todas las vueltas programadas?

A veces, cuando la ventana de tres horas llega a su fin, el gran premio en sí ha completado muy pocas vueltas -por lo general debido a múltiples intervenciones del coche de seguridad o banderas rojas- y en casos como ese, puede que no se otorguen todos los puntos. A partir de 2022, los puntos sólo se pueden dar una vez que el líder haya completado al menos dos vueltas de carrera sin que se haya desplegado un coche de seguridad o un coche de seguridad virtual. Así que, digamos que el líder de la carrera ha dado tres vueltas ininterrumpidas pero no más del 25% de la distancia programada, entonces se otorgará aproximadamente una cuarta parte de los puntos, que aumentan gradualmente según la tabla siguiente.

Posición 2 vueltas o menos Arriba del 25% de distancia 26-50% de distancia de carrera 51-75% de distancia de carrera Arriba del 75% de distancia 1 0 puntos 6 puntos 13 puntos 19 puntos 25 puntos 2 0 puntos 4 puntos 10 puntos 14 puntos 18 puntos 3 0 puntos 3 puntos 8 puntos 12 puntos 15 puntos 4 0 puntos 2 puntos 6 puntos 9 puntos 12 puntos 5 0 puntos 1 puntos 5 puntos 8 puntos 10 puntos 6 0 puntos 0 puntos 4 points 6 puntos 8 puntos 7 0 puntos 0 puntos 3 puntos 5 points 6 points 8 0 puntos 0 puntos 2 puntos 3 puntos 4 puntos 9 0 puntos 0 puntos 1 puntos 2 puntos 2 puntos 10 0 puntos 0 puntos 0 puntos 1 puntos 1 puntos

Esta norma se implementó tras el controvertido GP de Bélgica de 2021, que se disputó bajo la lluvia y que consistió simplemente en una procesión de dos vueltas detrás del coche de seguridad, ya que se consideró que las condiciones no eran seguras para correr. A pesar de que no se completó ninguna vuelta en condiciones de bandera verde, todo lo que la F1 necesitaba en ese momento eran al menos dos vueltas detrás de un coche de seguridad para que se concedieran medios puntos.

Esto puso a la serie en el punto de mira porque algunos acusaron a la F1 de intentar llegar a ese mínimo de dos vueltas antes de conceder los puntos, en lugar de encontrar otras alternativas para que los aficionados pudieran ver realmente alguna carrera. Por lo tanto, para algunos era difícil llamarlo "carrera", a pesar de que se concediera una parte importante de los puntos.

¿Cuál es la carrera más larga de la historia de la F1?

El famoso GP de Canadá de 2011 ostenta el récord de ser la carrera de F1 más larga de la historia con 4h04m39,537s. Aquel día, Montreal fue azotada por fuertes lluvias y la carrera tuvo que comenzar bajo un coche de seguridad.

La bandera verde no llegó hasta cinco vueltas después de que Sebastian Vettel liderara el gran premio, pero Lewis Hamilton y Mark Webber chocaron en la curva 1 en su lucha por la cuarta plaza. Esto costó a ambos pilotos varias posiciones y en la séptima vuelta, cuando intentaba remontar en el orden, Hamilton fue llevado al pitwall por su entonces compañero de equipo en McLaren, Jenson Button, ya que la visibilidad era difícil y el campeón del mundo de 2009 no pudo verle pasar.

Esto provocó otro periodo de coche de seguridad y Button lo aprovechó para cambiar a neumáticos intermedios, ya que las condiciones mejoraban. Pero no fue tan sencillo para el piloto de McLaren, ya que primero fue sancionado con un drive-through por exceso de velocidad detrás del coche de seguridad, antes de que cayera una lluvia más intensa que le obligó a cambiar a los neumáticos de lluvia.

La lluvia se hizo más intensa y en la vuelta 19 se tuvo que salir de nuevo con el coche de seguridad, antes de que el Gran Premio tuviera bandera roja seis vueltas más tarde debido a las condiciones. A continuación, se suspendió durante algo más de dos horas hasta que el tiempo empezó a mejorar de nuevo.

Otro periodo de coche de seguridad dirigió las primeras ocho vueltas tras la reanudación, pero las condiciones de bandera verde sólo duraron un giro. Esto se debió a que el coche de seguridad fue requerido una vez más ya que Fernando Alonso colisionó con Button en la curva 3, lo que dejó un pinchazo en el McLaren pero el coche de Ferrari en el muro.

Por lo tanto, Button entró en boxes y estaba 21º cuando la carrera se reanudó tres vueltas más tarde, en la vuelta 40. Pero en la reanudación, Button, con sus neumáticos más frescos, se adaptó a las condiciones mucho mejor que los demás y progresó rápidamente en la clasificación hasta situarse 14º en la vuelta 44. A partir de ese momento, la carrera no tuvo más incidentes.

A partir de ese momento, la carrera fue ininterrumpida y Button se hizo con la más improbable de las victorias, después de que Vettel se saliera en la curva 6 en la última vuelta y diera al piloto de McLaren el liderato de la carrera. Posteriormente, Button se llevó la bandera a cuadros después de un récord de seis periodos de coche de seguridad y un intervalo de bandera roja.

El GP de Canadá de 2011 también pertenece a la lista de récords de F1 que nunca se batirán. A raíz de ello, la F1 introdujo un límite de tiempo de cuatro horas para completar los grandes premios -más tarde reducido a tres para 2021-, lo que significa que ninguna carrera puede superar la de Montreal en 2011.

¿Cuál es la carrera más corta de la historia de la F1?

El GP de Bélgica de 2021 ostenta el récord de la carrera de F1 más corta de la historia con 3m27,071s, lo que provocó que Hamilton dijera que a los aficionados se les había "robado" un gran premio.

Después de más de tres horas de retrasos y salidas suspendidas, el coche de seguridad condujo finalmente a los pilotos fuera del pitlane, lo que dio inicio oficial a la carrera. Se completaron dos vueltas detrás del coche de seguridad antes de que la carrera se suspendiera durante una tercera vuelta y no se reanudara, lo que dio la victoria a Verstappen.