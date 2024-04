Alpine se encuentra en medio de un abismo. Una temporada que comenzó con grandes expectativas, pero que inmediatamente terminó de la peor manera posible, con un A524 que sólo protagonizó la bonita presentación de febrero, mientras que cuando salió a la pista sólo mostró la peor cara de sí mismo, la más importante, la que se refiere al rendimiento.

Tras la primera carrera, una vez constatadas las dificultades técnicas y aerodinámicas del A524, el equipo tuvo que hacer frente a la dimisión del director técnico Matt Harman y de Dirk de Beer, responsable de aerodinámica.

En ese momento, Alpine se vio obligado a revisar su cúpula técnica para asegurarse de que contaba con una buena organización para hacer frente a una situación compleja e intentar dar la vuelta a la suerte de una temporada que había comenzado bajo los peores auspicios.

"Ciertamente no es un periodo divertido", dijo Bruno Famin, director del equipo Alpine en una entrevista exclusiva con F1.com. "Obviamente no estamos donde nos gustaría estar en términos de rendimiento y resultados. No planeamos ser 15º y 16º. Queremos estar delante, queremos desarrollar el rendimiento del monoplaza y queremos luchar por podios y victorias lo antes posible."

Bruno Famin, director del equipo Alpine F1 Team Foto de: Motorsport Images

"Queremos aprovechar estos momentos difíciles. Todos sabemos que a lo largo de los años hay altibajos. Ahora estamos en un momento bajo, pero aprovecharemos esta oportunidad para volver más fuertes muy pronto y, sin duda, haremos los cambios necesarios en el equipo para alcanzar nuestros objetivos."

Famin quiso dejar claro que el actual monoplaza, el A524, es hijo de la anterior dirección técnica. Casi una descarga de responsabilidad con el objetivo de arremangarse para revertir la situación.

"El monoplaza que tenemos ahora es fruto de la gestión anterior del equipo. Pero lo importante es lo que estamos haciendo ahora. Y estoy contento con lo que estamos haciendo. Está claro que nos queda mucho camino por recorrer y que realmente tenemos mucho que mejorar."

"Tenemos un verdadero proyecto con Alpine. Podemos tener el proyecto de desarrollar la marca Alpine en el automovilismo, y en la Fórmula 1 en particular. Tenemos todo el apoyo de la dirección. El equipo no está en absoluto en venta. Seguiremos empujando para lograr nuestros objetivos".