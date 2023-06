Ferrari ya tuvo advertencias de sus problemas en 2022, dice Sainz

El español y su compañero de equipo, Charles Leclerc, han tenido problemas durante gran parte de esta temporada, ya que su SF-23 ha demostrado una clara falta de consistencia, especialmente los domingos.

Esto ha dejado al dúo del equipo de Maranello incapaz de plantar cara a Red Bull en los grandes premios, a pesar de que en clasificación el coche ha demostrado a menudo estar bastante cerca del RB19.

Ferrari ha visto signos de progreso en las últimas semanas en su comprensión de lo que necesita hacer, pero todavía no está en una etapa en la que se sienta seguro de haber abordado todos los factores en juego.

Reflexionando sobre por qué Ferrari se ha enfrentado a dificultades inesperadas, Sainz cree que ya había pruebas el año pasado de que existía un signo de interrogación sobre su monoplaza.

"Si lo analizas un poco en su conjunto, ya hacia la segunda mitad del año pasado se podía ver que teníamos un coche capaz de luchar por las pole positions, pero en carrera siempre nos ganaba Red Bull", dijo Sainz a Motorsport.com en una entrevista exclusiva.

"Muchas veces la gente le echaba la culpa a la estrategia. Pero en realidad, creo que muchas veces nunca fuimos tan rápidos como ellos en carrera, como en Budapest o en Austin, o en lugares donde hicimos la pole y luego nos fuimos hacia atrás".

"Tal vez la diferencia era que estábamos en la pole por una décima, y luego en el ritmo de carrera, estábamos abajo por dos o tres décimas".

"Pero el delta en sí este año es que estamos a medio segundo en algunas clasificaciones, y luego a ocho décimas en la carrera. Así que quizá sean diferencias más grandes".

El ritmo a una vuelta ha sido a menudo una ventaja, pero Ferrari ha sido incapaz de traducirlo en carrera. Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

Concepto de momento

La aparición de dudas sobre la consistencia en carrera del coche de Ferrari el año pasado se produjo después de que la escudería ya se hubiera comprometido con el concepto de su SF-23, por lo que las debilidades se incorporaron al diseño para esta temporada.

Sainz dijo que Ferrari no tenía forma de saber en ese momento cuál era la situación, sobre todo porque su rival Red Bull no dio realmente el do de pecho hasta la mitad de la temporada.

Reflexionando sobre el momento en que Ferrari se compromete con el diseño de 2023, Sainz dijo: "Creo que es algo interesante porque, si echas la vista atrás al año pasado, para cuando nació este coche, era cuando todavía éramos súper competitivos.

"Así que no tuvimos tiempo de saber cómo iba a ser la segunda parte de la temporada. No sabíamos que este coche iba a luchar en ritmo de carrera.

"Fuimos rápidos en la carrera, y rápidos en la quali, en las primeras seis, siete carreras de la temporada. Y es por eso que probablemente este coche ha nacido así.

"También, porque es después de seis/siete carreras cuando te comprometes con un coche o con un concepto, quizás incluso esas seis primeras carreras tan fuertes de la temporada [2022] también nos hicieron confiar quizás en este concepto y en este coche.

"Tal vez si la segunda mitad de la temporada, hubiera llegado antes, tal vez la primera mitad [de 2023] habría sido más fácil. Se puede ver en ambos sentidos.

"Es por eso que la F1 es tan complicada, y la F1 es tan difícil de entender. Es tan fácil criticar desde fuera. Sólo tienes que tomártelo con humor, ser reactivo, asegurarte de que das los pasos correctos y seguir trabajando como un equipo."

Sainz dice que su concepto para 2023 estaba cerrado antes de que se diera cuenta de la magnitud de su debilidad en relación con Red Bull Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El coche de Ferrari 'puede sorprender'

Aunque Sainz tardó algún tiempo en sentirse cómodo con el coche de 2022, este año ha parecido estar más al tanto de las cosas, a pesar de que el coche no es tan competitivo en relación con la oposición.

Pero a pesar de las apariencias externas, Sainz ha admitido que el SF-23 no es un coche que inspire confianza cuando se lleva al límite.

"No voy a mentir, las sensaciones con el coche todavía no son buenas", dijo. "No es un coche que lleve al límite, y me siento cómodo con él en el límite.

"Es un coche que te puede sorprender. Es un coche difícil. Puedes verlo desde fuera, pero al menos entiendo más o menos cómo tengo que configurarlo y cómo tengo que conducirlo.

Si tengo estas dos variables cubiertas, sé que cada fin de semana puedo poner el coche más o menos donde tiene que estar".

"Con la excepción de Bakú, que sigue siendo un fin de semana que no entiendo y que nunca entenderé, todos los demás fines de semana he estado más o menos donde tenía que estar el coche. Y en ese sentido, estoy orgulloso de ello.

"Pero tampoco estoy contento porque todavía quiero disfrutar más, y quiero empujar más y quiero no ir hacia atrás en la carrera.

"Quiero mirar hacia delante. No quiero pasarme las carreras mirándome en los espejos. Y esto es lo que estamos intentando mejorar ahora".

Sainz dice que el Ferrari de 2023 tiene rasgos que pueden "sorprender" a sus pilotos Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Vasseur, el hombre adecuado

La difícil transición de Ferrari a 2023 se produjo en el contexto de un cambio de gestión, con la salida del director del equipo Mattia Binotto y su sustitución por Fred Vasseur.

Una de las preocupaciones expresadas tras la salida de Binotto fue que el equipo perdería continuidad técnica, ya que el italiano tenía un profundo conocimiento de los aspectos de diseño del coche.

Cuando se le preguntó si la salida de Binotto había afectado a la situación, Sainz respondió: "No lo sé: "No lo sé y nunca lo sabré. Nunca sabremos hasta qué punto ha influido. Pero quiero creer que todos los cambios son para mejor y que pronto darán sus frutos".

"Creo que vamos a ver progresos. Sinceramente, creo que por lo mucho que estamos probando, y lo mucho que estamos probando y todas las cosas que estamos descubriendo, va a haber un punto en el que empecemos a encontrarlo. Pero el tiempo lo dirá".

Sainz cree, sin embargo, que el impacto de Vasseur está empezando a notarse.

"Creo que todo está empezando a funcionar", dijo. "Es sólo que es muy difícil respaldarlo con pruebas cuando tienes fines de semana como el de Barcelona, en el que todavía te sientes un poco decaído.

"Siento que cuantos más fines de semana hagamos como Charles en Bakú, yo en Australia y haya fines de semana positivos y más pruebas, más ánimos tendremos. Pero ahora mismo Diría que es difícil demostrarlo.

"Pero tengo plena confianza en Fred, en la forma en que está manejando las cosas y en cómo está dirigiendo el equipo. Debo decir que me ha impresionado mucho. Me llevo muy bien con él. Me gusta cómo piensa, sus ideas y la dirección que ve para Ferrari".

Sainz confía en Vasseur para devolver a Ferrari a la cima. Foto de: Ferrari