Ferrari constante: la fiabilidad está ahí, pero la gestión del motor puede mejorar

Dos Ferrari en primer y cuarto lugar tras cinco días de pruebas en Barcelona , con el Mercedes de George Russell y el McLaren del campeón del mundo Lando Norris entre medias. El equipo del Cavallino lleva a Lewis Hamilton, el piloto más comentado del invierno, a la cabeza de la tabla de tiempos, sin haber buscado el rendimiento, sino simplemente montando un tren de neumáticos blandos. Y basta con ver la sonrisa de Charles Leclerc , que había marcado el cuarto tiempo por la mañana, cuando la pista de Montmelò estaba menos preparada, para comprender que en Maranello esperan realmente haber pasado página.

Estamos solo a finales de enero, pero parece que ha pasado un año desde que se retiró el decepcionante SF-25. Dado que los tiempos, non vanno considerati, ma presi con le molle, hay otros aspectos que dan confianza a un entorno que debe recuperar l’entusiasmo per guardare al campeonato 2026.

La roja ha causado una buena impresión porque la distancia recorrida ha sido simplemente impresionante: más de 2000 kilómetros sin problemas, 440 vueltas equivalentes a más de seis GP y medio, es decir, una cuarta parte de la temporada de 24 carreras. Si a esto le sumamos el botín de la unidad de potencia 067/6, que acumuló también con Haas y Cadillac en 895 vueltas, equivalentes a 13 GP y medio , queda claro que el primer gran temor se ha disipado.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

Quienes habían puesto en duda la fiabilidad del motor han tenido que reconsid , ya que solo Mercedes ha conseguido a superar al Cavallino: la unidad de potencia , a cargo de Enrico Gualtieri, ha funcionado siempre como un reloj suizo...

"Ha sido una semana muy agradable y productiva", admitió Hamilton. "Se ha hecho un gran trabajo durante el invierno, tanto a nivel personal como por parte de todo el equipo, y es positivo ver este esfuerzo reflejado en los kilómetros completados sin contratiempos importantes. Todavía hay mucho que aprender y mucho trabajo por hacer, pero el ambiente dentro del equipo es bueno y veo a todos muy concentrados".

Ahora comienza un trabajo muy importante con el análisis de los datos y la verificación de la correlación con el túnel de viento y el simulador. El SF-26, aunque en su versión básica, ha dado la sensación de ser un coche sincero, al que los dos pilotos han podido adaptarse con bastante rapidez, a pesar de que la carga aerodinámica es muy inferior a la de 2025 y requiere una conducción muy diferente a la del pasado reciente.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

El aspecto complejo de este nuevo proyecto liderado por Loic Serra es comprender cómo se debe distribuir la energía para sacar todo el potencial del coche . Y la sensación es que, por el momento, Mercedes dispone de una unidad de potencia con una gestión del motor endotérmico y eléctrico más integrada con estrategias más avanzadas que las que tienen actualmente en Maranello.

¿La prueba? El McLaren apareció en el tercer día de pruebas, inmediatamente enfrentado a algunos problemas que limitaron su presencia en la pista, y en el tercer día comenzó a probar los primeros cambios de configuración porque la gestión de la potencia unit de Brixworth permite acelerar el conocimiento.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

Por lo tanto, será muy importante el trabajo que se debe realizar estos días en el Departamento de Carreras: el análisis de los datos y la comprensión del coche deberán entrelazarse con las primeras evoluciones que se verán en las próximas pruebas. Ferrari no cuenta con un gran grupo industrial que pueda poner a disposición del equipo el enorme conocimiento adquirido en el área de la electricidad, por lo que debe desarrollar sus propias estrategias.

El punto de partida parece bueno y esto da un gran impulso a la escudería, que ha ejecutado a la perfección el programa de trabajo que se había construido. Incluso aquellos que pronosticaban posibles retrasos en los planes han tenido que cambiar de opinión: en Maranello están avanzando según lo previsto, mientras que hemos podido ver a otros equipos con evidentes dificultades para entrar en la nueva era de la F1 ágil.

La mayor parte de la jornada en Barcelona se desarrolló bajo la lluvia, lo que proporcionó información útil para descubrir la fiabilidad de los sistemas, pero no el rendimiento: en Baréin veremos cómo se perfilan las jerarquías...







