¿Qué hay detrás del silencio de Ferrari sobre el futuro de Sainz?

Carlos Sainz ha sido bastante franco al afirmar que no quería llegar a la temporada 2024 de Fórmula 1 sin tener resuelto su futuro más allá de finales de año.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com el pasado mes de junio sobre la situación, Sainz dijo: "No voy a mentir, no me gusta entrar en mi último año de contrato sin saber realmente dónde voy a correr el próximo año.

"Pasé por ese proceso tanto con Red Bull como con Renault, y sé que no es lo ideal como deportista y como piloto. No es lo correcto. Y por eso he puesto este invierno como referencia para intentar resolver mi futuro".

Esta postura tampoco estaba reñida con las propias preferencias de Ferrari. El jefe del equipo, Fred Vasseur, incluso había dejado claro durante su comida anual de Navidad en Maranello que solucionar los contratos de ambos pilotos de Ferrari antes de que las carreras volvieran a empezar era un claro "objetivo".

"Nos reunimos e iniciamos las conversaciones, pero vamos un poco por detrás del plan inicial", dijo entonces. "No lo considero un problema en absoluto, tomaremos una decisión pronto".

Aunque todavía faltan cinco semanas para que finalice el plazo provisional tanto para Sainz como para Ferrari, el hecho de que el equipo haya optado por hacer el anuncio de Leclerc en solitario -en lugar de esperar y hacerlo público con ambos pilotos al mismo tiempo- ha llevado a algunos a sugerir que las cosas podrían no estar tan completamente clavadas como se esperaba.

Se entiende que Sainz quiere una prórroga de dos años, hasta el final de la temporada 2026, pero un acuerdo todavía parece bastante lejano.

Mientras continúan las conversaciones, se rumorea que Alex Albon es una alternativa seria, ya que se cree que el piloto de Williams termina contrato a finales de este año.

Por un lado, es muy posible que se esté dando demasiada importancia a la situación de que Ferrari anuncie a Leclerc en solitario porque, a diferencia de otras escuderías, el equipo rara vez anuncia a los dos pilotos al mismo tiempo.

También queda mucho tiempo para que Ferrari, después de haber resuelto la situación de Leclerc, cierre ahora el acuerdo con Sainz y dé al equipo una seguridad total de pilotos durante al menos los próximos dos años.

La pareja Leclerc

Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Desde el punto de vista de Ferrari, no parece haber motivos para cuestionarse si Sainz está o no a la altura de seguir allí.

Sus actuaciones durante las tres temporadas que ha pasado en Maranello han sido excelentes, y la combinación con Leclerc ha creado una de las parejas más completas del paddock que ayudan a impulsar al equipo.

Leclerc tiene un gran talento natural que le permite destacar en clasificación y en el fragor de la batalla, mientras que Sainz es un profesional consumado con un gran saber hacer y sensibilidad técnica , cualidades muy útiles para los ingenieros.

Los dos pilotos están muy igualados, y las diferencias entre ellos son marginales, pero en última instancia son un complemento para elevar la fuerza general del equipo.

Sin embargo, el hecho es que las negociaciones entre Ferrari y los representantes de Sainz se están alargando más de lo esperado. Y el silencio sobre los avances sólo ha servido para alimentar las especulaciones sobre lo que realmente está pasando.

Lo que es evidente es que Sainz está en una posición mucho más fuerte para negociar mejores condiciones que la última vez.

El 21 de abril de 2022 se anunció la renovación del español para las temporadas 2023 y 2024, en un momento en el que Leclerc había conseguido dos victorias y un segundo puesto en las tres primeras carreras, mientras que Sainz había logrado un segundo puesto en Bahréin y un tercero en Arabia Saudí.

Dos años después, es muy probable que Carlos tenga la vista puesta en mejores condiciones, no sólo en el aspecto financiero, sino también en otros elementos contractuales como la duración del contrato.

Es casi seguro que no es una coincidencia que Ferrari evitara comunicar la duración de su nuevo acuerdo con Leclerc, ya que es un dato sensible para entender la estrategia a largo plazo de la Scuderia.

Si, como se baraja como hipótesis, el acuerdo es por tres temporadas, hasta finales de 2027 (con opción a las dos siguientes), es una confirmación más de que Maranello ve a Leclerc como su activo fundamental para el futuro.

En un escenario así, no es fácil que Sainz encaje en su papel. No hay indicios de que Ferrari tenga una etiqueta clara de piloto número uno y número dos, pero hay otras prioridades -como con los socios comerciales y el foco mediático- en las que los equipos prefieren basarse en torno a un piloto.

Dicho esto, la victoria es tremendamente importante para los que están al timón del equipo. Esto quedó patente en el Gran Premio de Singapur del año pasado, donde todo el equipo Ferrari se unió en torno a Sainz.

En última instancia, Ferrari sabe que Sainz representa la mejor opción posible para el bienio 2025/26, y Carlos sabe igualmente bien que permanecer dos años más en el Cavallino Rampante es la mejor opción para su carrera.

Pero a medida que las conversaciones se alargan, llegar a un acuerdo podría requerir compromisos por ambas partes.

¿Es Albon un plan alternativo?

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Alex Albon, Williams Racing

En un escenario en el que las discusiones entre piloto y equipo llegan a un punto muerto, lo que es importante entender son las otras opciones que están disponibles en el mercado.

La decisión de Lando Norris de comprometerse a largo plazo con McLaren significa que ha desaparecido de la ecuación durante bastante tiempo.

Por lo tanto, si Ferrari quisiera a alguien más que encajara en el equipo para 2025 y más allá, con buenos conocimientos técnicos y la comprensión de la forma en que funcionan los grandes equipos, entonces Albon es un candidato obvio.

El año pasado, se especuló en Italia con que era la opción preferida de Ferrari a largo plazo, pero Vasseur lo negó entonces porque dijo que era demasiado pronto para pensar en negociaciones sobre pilotos.

Se entiende que el piloto tailandés es agente libre para 2025 y, aunque le encanta su vida en Williams, el atractivo de unirse a una leyenda como Ferrari sería algo muy difícil de rechazar.

El año pasado, Albon dijo que no tenía prisa por firmar un contrato con Williams, ya que quería ver qué había disponible en el mercado.

"Creo que tengo confianza en mí mismo para mantenerme abierto", dijo.

"Quiero darme la oportunidad de luchar por victorias y podios. Y de lo que se trata es, en ese momento y en ese tiempo, ¿podemos llevar a este equipo [Williams] a ser ese equipo?"

Si Ferrari optara por un piloto alternativo, no significaría el final de la carrera de Sainz en la F1.

Se le ha vinculado regularmente con Audi - y recientemente elogió al fabricante alemán tras la victoria de su padre con él en el Rally Dakar - e incluso algún lugar como Aston Martin sería una buena opción.

Pero es justo decir que tanto para Sainz como para Ferrari, seguir juntos ofrece más garantías que tomar caminos separados.