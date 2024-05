Lewis Hamilton anunció a principios de año que dejaría Mercedes al final de esta temporada y se uniría a Ferrari como compañero de equipo de Charles Leclerc para 2025.

Y aunque hasta ahora Vasseur, por respeto al actual piloto Carlos Sainz, se ha mostrado reacio a hablar mucho de Hamilton, ahora ha ofrecido algunos antecedentes de las razones por las que está decidido a atraerlo a bordo.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Vasseur dijo que la llegada de Hamilton traería beneficios que comenzarían muchos meses antes de que se sentara por primera vez en un coche.

"La aportación de Lewis o de otro piloto no sólo tiene que ver con el tiempo de vuelta de calificación y demás", dijo Vasseur.

"Es la finalidad del trabajo. Lo que todos colectivamente podemos ver el sábado o el domingo, al final del día, el trabajo del piloto es mucho más amplio.

"Es empezar a veces seis u ocho meses antes de la temporada, ser capaz de trabajar en el siguiente proyecto, aportar su propia experiencia, su propio punto de vista sobre lo que podemos hacer, o cómo podríamos hacerlo, etcétera, etcétera".

Vasseur creía que, con su organización en su forma actual aún en pañales, tener a alguien con la vasta experiencia de Hamilton en la junta directiva sería inestimable para darle una dirección adecuada hacia la que dirigirse.

Frédéric Vasseur, Director del equipo, Scuderia Ferrari Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Creo que todavía somos un equipo joven. No es sólo una cuestión de edad, sino de experiencia juntos, y de victorias juntos.

"Así que eso significa que estamos bastante verdes, o bastante jóvenes, y tener a alguien en el viaje con una experiencia tan grande seguro tendrá un impacto

"Tenemos tiempo para discutir esto con Lewis y, para mí, en el proceso de construcción del equipo - que desea tener una visión a largo plazo y para el próximo ciclo.

"No estoy hablando del 2024 o del 2025, sino del ciclo, y es ahí donde claramente tenemos que dar pasos.

"Creo que ya hemos hecho algunas mejoras, en comparación con hace 12 meses, para involucrar a los pilotos mucho antes en el proyecto y construir con ellos las características del coche.

"Creo que vamos en la dirección correcta. Pero seguro que Lewis añadirá valor".

Los secretos de Hamilton y los coqueteos con Newey

Otro de los aspectos alentadores que Vasseur encontró en el fichaje de Hamilton por Ferrari fue que la noticia no se filtró desde el equipo hasta el último momento.

Mientras que anteriormente Ferrari había sido ampliamente conocida por no ser capaz de mantener la información dentro de los confines de los muros de la fábrica de Maranello, no fue hasta la mañana del anuncio de Hamilton cuando la noticia saltó propiamente a los medios de comunicación.

"No tuvimos filtraciones", dijo Vasseur, quien sugirió que incluso las noticias de la mañana del anuncio no procedían de Ferrari.

"Creo que fue hecho a propósito por alguien del Reino Unido", sonrió.

Y añadió: "Aprecio mucho que seamos un grupo pequeño, y que hayamos trabajado durante meses, y que hayamos sido capaces de llegar hasta el final y no haber tenido ninguna filtración. Fue muy bueno".

Vasseur dijo que una de las cosas que ha abordado específicamente desde que se unió como director del equipo fue deshacerse de la información secreta que sale a la luz.

Frederic Vasseur, director del equipo y director general de la Scuderia Ferrari Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tuvimos algunas filtraciones al principio, cuando me incorporé, incluso antes de hacerlo, porque yo entendí en la prensa que me iría a Ferrari antes de empezar a hablar con Ferrari.

"En los últimos seis meses, había cotilleos en la prensa, pero eran cotilleos y no filtraciones reales del equipo.

"Hubo la historia con [Adrian] Newey visto en Bolonia porque Newey iba a Mugello [a probar]. ¡Eso no es una filtración!

"No quiero hacer ningún juicio sobre el pasado, pero no me puedo quejar. Tuve más filtraciones en Renault, por ejemplo. Renault, yo decía algo en el debrief, y luego estaba por la tarde en las páginas web".