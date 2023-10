Ferrari insta a FIA a solucionar los límites de pista tras Qatar

Múltiples pilotos vieron borrados sus tiempos en la clasificación del viernes del Gran Premio de Qatar y eso continuó en la tanda del sábado después de que se movieran las líneas blancas en las curvas 12 y 13 -donde se produjeron muchas de las infracciones- para proteger los neumáticos de los daños causados por los bordillos.

Junto con Lance Stroll, Charles Leclerc, de Ferrari, fue uno de los dos pilotos que recibieron una penalización de cinco segundos en la prueba al sprint, que en su caso le hizo caer de la séptima a la duodécima posición en la clasificación final.

Cuatro pilotos recibieron penalizaciones en el Gran Premio del domingo: Pierre Gasly, Sergio Pérez, Alex Albon y Stroll.

Vasseur insistió en que la FIA debería aprender la lección después de sufrir problemas similares en el GP de Austria.

"Diría que el mayor problema para mí del fin de semana son los límites de la pista", dijo el francés.

Porque cuando vas a Spielberg sabes que vas a tener problemas con los límites de la pista, y aquí tuvimos problemas con los límites de la pista, y obtienes los resultados dos horas después de la carrera".

"Y cuando llegamos antes del fin de semana, les dijimos exactamente lo mismo, que sería un festival de sanciones. Y fue un festival.

"Creo que además de esto, los pilotos al final quizás perdieron un poco la concentración, y algunos chicos, las últimas 10 vueltas, estaban haciendo strikes cada vuelta. Pero no se les puede culpar en esta situación, tenemos que encontrar una solución".

Vasseur subrayó que es difícil para los aficionados seguir lo que está pasando.

"Creo que ni siquiera es bueno para el espectáculo", dijo. "Al menos en el muro de boxes, tienes el número de strikes, puedes seguir la historia, sabes dónde estás y demás. Pero estoy pensando en los que están delante de su televisor, no tienen la historia de las advertencias".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, pasa por encima del bordillo en la curva 12-13 que fue alterado debido a la separación de neumáticos Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Y en un momento dado ven a Gasly con una sanción de cinco segundos, Gasly con 10 segundos, Gasly con 15 segundos. Tenemos que pensar también en esto. Creo que podemos anticipar este tipo de problemas".

A la pregunta de si era justo que se produjera una situación así, teniendo en cuenta lo mucho que Qatar había invertido en el circuito de Losail y en la prueba, Vasseur respondió: "No voy a entrar en este terreno porque no sé quién es el responsable de esto.

"Pero no es sólo una cuestión de bordillos. Es el proceso completo, el trazado de la pista, los bordillos, lo que hay después de los bordillos. Tenemos que encontrar una solución.

"Pero como has dicho, y no quiero entrar en este terreno y hablar de inversión, pero venimos a Qatar, están haciendo un mega esfuerzo para organizar el evento, y tener este resultado para mí no está a la altura del campeonato".

Vasseur dijo que apoyaba la respuesta de la FIA a las preocupaciones de seguridad sobre los neumáticos Pirelli, y que llevó a limitar la duración de los stint en la carrera del domingo.

"Creo que la reacción fue bastante buena", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre las medidas que se tomaron. "Al fin y al cabo, para mí la seguridad es lo primero.

"Y no estábamos seguros [sobre los neumáticos], y para tener este tipo de reacción, hicimos una buena carrera, fue un buen espectáculo.

"Y yo diría que la reacción fue muy apropiada. Es una pena estar en esta situación".