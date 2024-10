El ingeniero de pilotos de Ferrari, Jock Clear, insiste en que Charles Leclerc está listo para entregar un campeonato del mundo tan pronto como el equipo le dé el coche para hacerlo.

Leclerc emergió como uno de los más rápidos en clasificación de la parrilla desde que se unió a Ferrari en 2019, acumulando 26 poles hasta ahora. Su número de poles contrasta con haber ganado 'solo' siete grandes premios, lo que le ha granjeado al piloto monegasco la reputación de ser mucho mejor clasificador que piloto.

Pero dado que una gran parte de la carrera de Leclerc en Ferrari se solapa con el hecho de que el equipo ha estado a la zaga, especialmente en 2022 y 2023, su experimentado entrenador en Ferrari, Clear, cree que esa reputación no está justificada, y menos en 2024.

"Su reputación en clasificación ciertamente se ha cimentado a lo largo de esos años y la gente tendía a decirme hace dos o tres años que no es ni de lejos tan bueno en carrera como en clasificación", dijo Clear al podcast F1 Nation. "Bueno, eso no es justo. Es que es muy, muy bueno en clasificación".

"Probablemente es cierto que hemos cambiado ligeramente nuestro enfoque para hacer del coche un mejor coche de carreras. La gestión de los neumáticos es, por supuesto, siempre un tema candente. Pero hemos visto a Charles hacer algunas carreras muy buenas. Recuerdo en el 22 en Austria, donde Max [Verstappen] realmente luchó con la degradación de los neumáticos, y Charles ganó esa carrera con una conducción realmente buena".

"No es que Charles históricamente no haya sido bueno con los neumáticos. Creo que como combinación no nos hemos centrado tan bien en los neumáticos".

"Lo que hemos visto este año es el resultado de que nos hemos centrado más en hacer que el coche funcione realmente bien en carrera y en cuidar los neumáticos, y de que Charles ha aprendido de años anteriores y ha perfeccionado esas habilidades de gestión de los neumáticos y de la carrera. Creo que estamos viendo una mejor representación de Charles como piloto y de nosotros como equipo de carreras".

El hombre de la pole Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, en Parc Ferme después de la calificación Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Clear cree que Leclerc "cumplirá" una vez que Ferrari tenga todo lo necesario para luchar por el campeonato del mundo, algo que aún no ha sucedido en sus seis años de estancia en el equipo. Leclerc y Ferrari estuvieron cerca en 2022, pero fueron superados por Red Bull cuando Verstappen se llevó a casa su segundo título consecutivo, mientras que también desperdiciaron puntos a través de varios errores propios.

"Tiene lo que hace falta para ser campeón del mundo", dijo Clear. "Tiene el ritmo de clasificación. Dios mío, sinceramente creo que es el mejor clasificador que hemos visto. Es difícil remontarse hasta Michael [Schumacher] y Mika [Hakkinen] y gente así, pero sin duda es el mejor clasificador. Y su gestión de la carrera, si nos fijamos en Monza, es simplemente excepcional. Cuando todo está alineado, puede hacerlo.

"Charles no ha estado en esa situación todavía. ¿Fue 2022 realmente una oportunidad para Ferrari de ganar un campeonato del mundo? Tienes que decir que lo era, porque en un momento estábamos 40 puntos por delante. Pero no estábamos preparados como equipo y Red Bull nos superó a final de año".

"Ciertamente, hubo cosas que Charles diría que no estuvieron al nivel del campeonato durante ese año, pero esa es exactamente la cuestión. No vas a ganar un campeonato hasta que todos estén a ese nivel.

"Es injusto decir que Mercedes sólo ganó todos esos campeonatos porque tenía el mejor coche. Tenían el mejor todo. Y lo mismo ocurre con Max [y Red Bull] en los últimos tres años. Cuando tengamos un coche con el que luchar por el campeonato, que creo que estamos a punto de conseguirlo, Charles cumplirá".