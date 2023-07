Ferrari no pone excusas: "Es culpa nuestra ir por detrás

Frédéric Vasseur no quiso buscar excusas al final de la Calificación del Gran Premio de Hungría, donde Ferrari terminó sexto y undécimo.

Ya eliminado en la Q2 Carlos Sainz, Charles Leclerc intentó ponerse en el candelero en la última manga, pero la Pole Position fue para el sorprendente Lewis Hamilton, que se impuso a Max Verstappen, a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, y también al excelente Guanyu Zhou en el Alfa Romeo/Sauber.

En el fin de semana también se estrenó el nuevo sistema previsto para las pruebas cronometradas del sábado, es decir, la división del uso de los compuestos Pirelli con uno para cada manga (duro-medio-blando).

Y precisamente la gestión de los neumáticos parece haber sido el principal problema del SF-23, como explicó el propio director del equipo de Maranello a los micrófonos de Sky Sport al término de las actividades en pista.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"El formato es el mismo para todos, así que los resultados no dependieron de eso; simplemente nos costó mucho más hacernos una idea de la situación antes de la sesión y gestionar bien los neumáticos, creo que se debe más a la comprensión de los neumáticos este fin de semana y no hicimos un buen trabajo en ese aspecto", afirma Vasseur, que a continuación reitera la decepción de estar tan atrás.

"La batalla está muy reñida y aquí pierdes una fila por unas centésimas, así que es normal que esperáramos más. También estamos detrás de Hamilton, al que habíamos puesto detrás antes".

"Estar detrás de Verstappen nos venía bien, por desgracia Lewis también nos adelantó, pero creo que el retraso real no es tan grande como lo que vimos en la Q3."

El cambio de formato, obviamente, volvió a barajar las cartas no sólo desde el punto de vista del espectáculo, sino también en las estrategias y el trabajo realizado entre el viernes y el sábado por la mañana de cara a la carrera, donde los rojos parecían estar mejor situados.

"Normalmente se trabaja con un formato bien establecido y todo el mundo, para bien o para mal, ha hecho un determinado tipo de trabajo. Cuando cambia el formato siempre hay un poco de confusión. Es difícil hacer comparaciones porque no todo el mundo ha trabajado con las mismas condiciones y compuestos.

"En la carrera la pista será aún más diferente que el viernes, así que todos iremos un poco a ciegas. Será un buen reto y tendremos que trabajar bien esta noche para entender más".

"Sin duda esperábamos hacerlo mucho mejor este fin de semana y habíamos empezado bien, incluso en la simulación de carrera de esta mañana. Cuando salimos a los entrenamientos clasificatorios el ritmo estaba ahí, así que sí, pensábamos que podíamos hacer más."

"Ciertamente las temperaturas nos afectaron de alguna manera, pero así es para todos y no debemos poner excusas. Si no hemos ido bien, significa que no hemos trabajado bien".

De cara a la carrera, Vasseur es consciente de que la remontada será muy difícil a menos que ocurra algo especial, dado el diseño de la pista magiar.

"La primera vuelta será crucial, estamos todos muy cerca y si se crea un trenecito con el DRS abierto será muy difícil adelantar, como también hemos visto en las otras categorías aquí."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Por último, el francés también se deshizo en elogios hacia su antiguo equipo, ese Sauber de la marca Alfa Romeo que hoy lo ha hecho muy bien colocando a Zhou por delante de Leclerc y a Valtteri Bottas séptimo.

"Creo que fue una sorpresa para cada uno de nosotros, ya que no trajeron ninguna actualización específica para este evento, por lo que en su lugar dieron una carrera a todos los que trabajaron con lo nuevo", dijo.

"Fueron desde las últimas posiciones hasta las primeras y eso significa que interpretando mejor el paquete que tienes a tu disposición puedes progresar".