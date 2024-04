A los aficionados de todo el mundo les gustaría ver una batalla reñida entre Ferrari y Red Bull, especialmente después de que Carlos Sainz ganara el Gran Premio de Australia tras el abandono prematuro de Max Verstappen, y no pudimos ver qué habría pasado en una lucha directa.

La realidad podría ser que en el terreno de Honda, Red Bull vuelva a estar un paso por delante, y que el desafío de Maranello por las victorias por méritos propios tenga que esperar hasta que llegue un circuito más adecuado.

Sin embargo, Ferrari estará sin duda mejor que el equipo campeón del mundo que en Suzuka en septiembre. El SF-24 es un coche mejor y más consistente en general que su predecesor, y en particular ha mejorado su rendimiento en el tipo de curvas de alta velocidad que son una característica clave de la pista.

Sainz mantiene los pies en el suelo, y admite que el equipo podría haberse sentido halagado por el desempeño mostrado en Melbourne.

"Es cierto que en Australia nos vimos muy fuertes", dijo el español. "Pero normalmente en estos casos, sólo hay que sacar la media de las tres primeras carreras.

"Y la media es que todavía estamos a un par de décimas de los Red Bull y necesitamos probablemente una mejora, especialmente en circuitos como Suzuka, para luchar con ellos".

"El trabajo que ha hecho el equipo este año es extremadamente bueno, porque el coche es un muy buen paso adelante. Necesitamos más de lo mismo si queremos ganar en circuitos como Japón".

"No hay ninguna gran mejora que venga aquí. Tenemos una cosa muy pequeña en el coche en la parte trasera. Pero llegará más adelante en la temporada. Y espero que sea otro buen paso en la misma dirección".

Algunos observadores han sugerido que Suzuka será una prueba importante de la jerarquía como pista "normal" con una buena combinación de curvas rápidas y lentas, después de los tres eventos inaugurales en lugares que tienen cada uno sus peculiaridades particulares.

Sin embargo, Charles Leclerc ha restado importancia a esa opinión, indicando que todos los circuitos importan a la hora de juzgar el verdadero potencial de un coche.

Leclerc cree que Red Bull volverá a tener una clara ventaja en Japón, citando un factor específico que jugó a favor de Ferrari en Melbourne, y que quizás halagó al equipo ese fin de semana.

"Por ahora, con lo que sabemos, espero que Red Bull siga teniendo ventaja este fin de semana, especialmente el día de la carrera", afirma. "Tenemos un punto fuerte en los circuitos en los que el graining delantero está presente".

"En Australia fue el caso hace dos semanas, y allí llegamos muy fuertes al día de la carrera. Este fin de semana no se trata tanto de graining frontal, sino de degradación general. Así que Red Bull volverá a donde estaba antes.

"Sin embargo, es una parte muy importante de la temporada, en la que tenemos que maximizar todos los puntos que podamos, y lo hemos hecho. Porque si nos fijamos en las tres primeras carreras, no creo que estar sólo cuatro puntos por detrás de Red Bull represente nuestro verdadero rendimiento.

"Sí, estamos más cerca que en el pasado. Pero hemos hecho un trabajo particularmente bueno maximizando lo que tenemos en este momento.

"Y hasta que lleguen las actualizaciones, que espero que nos pongan en una mejor posición para luchar regularmente con ellos el domingo, necesitamos traer a casa tantos puntos como sea posible. Y por eso creo que nuestro inicio de temporada es positivo para ello".

Sin el problema del graining, Leclerc espera que Red Bull recupere su ventaja en Japón.

"Espero tener un fin de semana más normal aquí, donde en la carrera Red Bull todavía tiene la ventaja", dice.

"Sin embargo, si hay una oportunidad como en Australia, tenemos que estar aquí para aprovecharla. Pero deberíamos estar más cerca que el año pasado, seguro.

"Especialmente en la alta velocidad hemos trabajado bastante en el coche de este año. Y es un coche mucho más predecible. El año pasado tuvimos bastantes incoherencias, así que en ese aspecto debería ir en la dirección correcta para recortar distancias con Red Bull".

Esa previsibilidad del SF-24, un coche más benigno que el modelo 2023, será una característica muy valiosa en Japón. La carga cuesta arriba y a través de las Esses es la clave para una vuelta rápida, y la precisión lo es todo.

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, también cita la mencionada mejora en el rendimiento a alta velocidad con respecto al 2023 como una ganancia significativa que podría dar al un impulso este fin de semana.

Si es o no suficiente para poner al equipo en el mismo nivel que Red Bull está por ver, pero es optimista.

"El año pasado no funcionamos muy bien", admite el francés. "Pero en este tipo de curvas, curvas de muy alta velocidad, estamos en mejor forma que hace un año. Y si echas un vistazo a las tres primeras pruebas, fue muy, muy ajustado".

"Estamos hablando de una o dos décimas de segundo por vuelta. Significa que todo está abierto".

Dejando a un lado las características específicas del coche, Ferrari tiene una ventaja menos tangible este fin de semana, ya que el equipo llega todavía subido a la ola de optimismo que creó la victoria de Melbourne. Ese tipo de confianza colectiva sólo puede ayudar a tomar decisiones estratégicas audaces.

"Será difícil, pero está abierto, y es una buena motivación el hecho de haber ganado la semana pasada", dice Vasseur.

"También es el empujón para todos en el equipo, para Carlos porque es un muy buen comienzo de temporada, para Charles porque quiere volver.

"Para todos es un buen premio al principio, y vamos en la dirección correcta, y espero que rindamos en Japón este fin de semana".

Después de que Sainz anotara las dos últimas victorias del equipo en Singapur y Melbourne - de hecho, las únicas victorias no de Red Bull desde 2022 - al hombre de Ferrari a largo plazo, Leclerc, le vendría bien un éxito por derecho propio.

"Mentiré si digo que estoy contento con eso", dice sobre perder dos veces ante su compañero de equipo. "Las victorias son importantes, los puntos al final de la temporada, aún más. Quiero que Ferrari gane lo antes posible. Carlos ha hecho un trabajo increíble ganando, y ahora me toca a mí reaccionar, y ojalá gane la próxima".

"Ese es el objetivo, y estoy trabajando a tope para ello. Y, al fin y al cabo, en la F1 la gente tiende a olvidar muy rápido, y todo se basa en la última carrera. Pero si miro mis últimas ocho, nueve carreras, han sido a muy buen nivel.

"En la mayoría de esas carreras no ha sido posible ganar, pero depende de mí estar ahí siempre que surja la oportunidad.

"Y el hecho es que no lo he estado ni en Singapur ni en ninguna otra carrera, pero seguiré empujando. Sin embargo, el hecho de que Carlos no esté en Ferrari el año que viene no añade presión para intentar ganar".