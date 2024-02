Ferrari con datos positivos tras el primer día de test

Aviso a navegantes: el mar está en calma, no tormentoso. No es un boletín que mire al oleaje en el Golfo Pérsico, pero expresa cuál es el clima en el box de Ferrari tras la primera jornada de pruebas colectivas en Bahréin.

La bofetada que Max Verstappen dio a todos con el Red Bull RB20 debería dar que pensar, pero no hacer daño: ciertamente, el segundo que el tricampeón del mundo infligió al mejor perseguidor no pasó desapercibido, pero en la Scuderia no se asustaron.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, que rodó por la tarde, acabó tercero en la tabla de tiempos: es cierto que con 1'32"584 le sacó un 1"2 al campeón holandés, pero está a una décima de Lando Norris en el McLaren MCL38, el coche con más posibilidades de ser el primer perseguidor de Red Bull.

Ciertamente, el nuevo Red Bull ha hecho arrugar la nariz a todo el paddock, pero la tropa de Fred Vasseur, al menos por hoy, no se ha venido abajo. El plan de trabajo compartido por Charles Leclerc y Carlos Sainz estaba más claro que nunca a nivel interno, así que no hubo sobresaltos. El objetivo era descubrir las características del SF-24 tras el filming day de Fiorano.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Se pidió a los pilotos que realizaran pruebas aerodinámicas para lo que se conoce como el mapeado del coche, seguido del escaneo de datos. Fue un trabajo metódico y planificado, diseñado para encontrar todas las correlaciones con el túnel de viento y los sistemas de simulación. Por la mañana vimos a Verstappen "humillar" a Charles Leclerc en la recta, pero el holandés había abierto el DRS, mientras que el monegasco procedía con el alerón móvil cerrado en una configuración que era la básica. Un desafío absolutamente desigual.

Ferrari optó por rodar sólo con los compuestos más duros de la gama Pirelli disponibles, es decir, el C1 y el C3, y siempre hubo gasolina de sobra en el depósito. A partir de mañana, una vez completado el plan de familiarización del coche, comenzará la fase de desarrollo con los primeros ajustes de puesta a punto.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Sin acreditar

Lo más importante que se ha visto hoy es que el SF-24 es definitivamente más amable con los neumáticos: Carlos Sainz en su tanda larga vio cómo los tiempos bajaban a medida que bajaba la gasolina a bordo. El desgaste de los neumáticos, el coco del año pasado, parece bajo control e incluso el subviraje congénito del SF-23 parece decididamente menos dominante.

El resumen del día para el coche rojo parece, por tanto, positivo: se dieron 133 vueltas (Leclerc 64 y Sainz 69), una distancia equivalente a más de dos Grandes Premios. Ferrari no sufrió ningún problema técnico, por lo que se espera que a partir de mañana podamos empezar a hacer comparaciones directas con la competencia. El equipo de Maranello, por ahora, puede seguir durmiendo tranquilo.