Un nuevo año para dejar atrás un 2025 discreto y dar un nuevo impulso a las ambiciones. Con este espíritu, Ferrari y Lewis Hamilton afrontan el 2026, una temporada destinada a convertirse en una de las mayores revoluciones de la Fórmula 1. Un año de descubrimientos, en el que la interacción entre el coche y el piloto será aún más fundamental que en el pasado, precisamente porque cambiará la forma de conducir.

Un tema que varios pilotos han mencionado al acercarse este mundial y que también representa el eje central del análisis del siete veces campeón del mundo durante el lanzamiento del SF-26, el nuevo y esperado coche del Cavallino para 2026. Un monoplaza sobre el que recae una gran responsabilidad, ya que el objetivo es convertir las ambiciones mundiales cultivadas durante mucho tiempo en esa meta que la Rossa persigue desde hace años.

Antes de entrar en detalles técnicos, Hamilton quiso detenerse en lo que esta revolución representa realmente para quienes la viven desde el habitáculo, con palabras que reflejan la magnitud de un cambio que no solo afecta al ámbito normativo, sino también a la forma en que los pilotos tendrán que conducir el monoplaza, aprendiendo a gestionar mejor la energía junto con el equipo.

Ferrari SF-26 Foto de: Ferrari

"El cambio normativo es monumental. Es el mayor cambio normativo que ha visto nuestro deporte, al menos desde que yo estoy en él. Pero cada vez que ha habido un cambio a una nueva normativa, siempre ha sido un reto enorme. Todos partimos de cero y luego todo depende del desarrollo: quién es capaz de desarrollar rápidamente, quién tiene las mejores ideas y un equipo unido que rema en la misma dirección", comentó el piloto de Ferrari.

A lo largo de su carrera, Hamilton ha vivido numerosas revoluciones, ya desde 2009, cuando se introdujo por primera vez un sistema híbrido con el KERS: una batería separada que garantizaba un impulso de potencia extra y que los pilotos podían utilizar libremente, aprendiendo a reconocer el momento más eficaz para activarlo.

Por lo tanto, los pilotos tendrán que reinventar su forma de conducir y mantenerse al día con un deporte en evolución: "Pienso en la forma en que está evolucionando el deporte y en cómo ha evolucionado la tecnología en este periodo. Por ejemplo, si nos fijamos en 2009, había que entender cómo utilizar la potencia de la batería durante la vuelta. Esta vez es aún más extremo, porque tenemos que utilizar la potencia de una manera diferente".

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 Foto de: Federico Basile | AG Photo

"Será el año más técnico al que nos hemos enfrentado nunca. El papel del piloto será crucial no solo para completar las vueltas y obtener buenos resultados, sino también para gestionar la unidad de potencia, gestionar la potencia a lo largo de la vuelta y también el nuevo tipo de DRS que tenemos, con el alerón delantero y trasero móviles", añadió Lewis, quien luego quiso destacar lo importante que será la comunicación entre el piloto y los equipos.

"Y luego habrá que ayudar al equipo a orientarse: la única manera es a través de la colaboración y la comunicación. Y ahí es precisamente donde creo que los pilotos pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar al equipo a comprender exactamente la dirección que debe tomar con estos coches. Los pilotos nos adaptamos, es lo que hacemos. Este año será un gran reto para todos, sobre todo adaptarse a la unidad de potencia".

A nivel aerodinámico, los coches tendrán menos carga. Sin embargo, el verdadero foco de atención de los pilotos estará en el motor y en cómo cambiará la forma de atacar o defenderse de un rival, ya que ya no habrá el DRS tal y como lo hemos conocido en los últimos quince años, sino una nueva modalidad de adelantamiento que garantizará un impulso de energía eléctrica más prolongado.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

"Será interesante ver cómo funciona en las maniobras de adelantamiento. Pero llevamos muchos años con el DRS, así que creo que es una evolución de eso. La unidad de potencia, en cambio, es muy, muy diferente. Y aunque sigue siendo un V6, recargar la batería, gestionar el derrate [cuando la unidad de control quita potencia eléctrica] y comprender realmente cómo utilizar la potencia en cada recta, ser lo más eficientes posible, todo esto será el momento en el que el piloto tendrá que ser más eficiente que nunca".

"Habrá que utilizar todas las herramientas disponibles: combustible, recarga, uso de la potencia, agarre, habrá que ponerlo todo junto. Y creo que los ingenieros tendrán que trabajar mucho para comunicarse y ayudar a los pilotos a sacar todo el potencial".

Por supuesto, al margen de la presentación de un nuevo Ferrari, no puede faltar un pensamiento para el corazón de este equipo: sus aficionados, que el año pasado recibieron a Hamilton con gran entusiasmo desde las puertas y las vallas de Fiorano para ver sus primeros kilómetros a bordo de un Rossa. El objetivo es regalarles una gran temporada.

"Es algo mágico cuando estás en Ferrari y puedes sentir la energía de los aficionados. Recuerdo mi primer día aquí el año pasado, en la curva 1 de Fiorano, ver a una multitud de aficionados allí. Fue la primera sensación, la primera experiencia que tuve al sentirles tan cerca. Su apoyo significa mucho, no solo para los pilotos, sino para todos los miembros del equipo. Su apoyo lo es todo. Así que espero que, con su apoyo y con el duro trabajo que todos están haciendo, podamos tener un buen año. Ese es el sueño".