Ferrari ya tiene nuevo jefe de aerodinámica a la espera de un director técnico

Fred Vasseur dijo que anunciaría el nuevo organigrama de Ferrari en septiembre, insinuando que la Scuderia tendrá pronto una nueva configuración organizativa en el departamento técnico después de que Enrico Cardile, director técnico del área de chasis, decidiera dejar el Cavallino, donde nació y creció, para aceptar una oferta de Aston Martin que será operativa a partir de principios de 2025.

Diego Tondi, jefe de aerodinámica de Ferrari Foto de: Ferrari

A la espera de desvelar la identidad de 'Mister X', es decir, el ingeniero que se encargará de dirigir y coordinar el grupo técnico de Maranello, hay quien está saliendo del armario antes incluso de que haya habido un anuncio oficial de la compañía sobre el nuevo rol de Diego Tondi. El ingeniero aeroespacial de Galatina, de 41 años y licenciado en Pisa, es desde principios de agosto el nuevo Jefe de Aerodinámica de la Scuderia.

Tras la marcha de David Sanchez del Departamento de Carreras a principios del año pasado, el papel de Diego en el departamento de aerodinámica ha ido creciendo: ahora es el jefe de todo el departamento, incluido el túnel de viento, ampliando sus responsabilidades en un sector que está sometido a mucha presión en el desarrollo del SF-24 y en la definición del 677, el monoplaza de 2025 que se encuentra en una fase avanzada de diseño.

La "jugada adelantada" de Tondi sobre las estrategias de comunicación de la empresa pone el foco en el resto de la organización a pesar de que Ferrari cerrará a partir de la medianoche del sábado 3 de agosto por vacaciones de dos semanas.

Mike Elliott, ex CTO de Mercedes: ¿llegará a Ferrari? Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

'Mister X' sabemos que no es italiano, reabriendo las puertas del Cavallino a un técnico extranjero. Loic Serra, que llegará el 1 de octubre procedente de Mercedes, habrían rehabilitado la figura de Mike Elliott, el inglés que estropeó las flechas plateadas con su concepto de cero sidepods que llevaron al retraso del equipo alemán los dos primeros años bajo la normativa técnica del efecto suelo.

Mike, tras ser elevado al cargo de CTO, abandonó el equipo de Brackley. Elliott, cabe recordar, contribuyó anteriormente en la era de la F1 híbrida a que Mercedes repitiera campeonatos del mundo en el papel de aerodinamista.

El británico está en un periodo de espera en el que no puede incorporarse a otra escuadra y podría quedar libre a principios de 2025. ¿Será éste el hombre en el que se centrará Vasseur, después de que el directivo dejara claro que Elliott no estaba en el radar del Cavallino? Habrá que esperar unas semanas para conocer la respuesta, pero no hay muchos perfiles de este calibre disponibles en el mercado. Sobre todo porque Adrian Newey, el superconsultor perseguido por tantos equipos, parece querer quedarse en Gran Brateña y ha enfriado las relaciones con Ferrari.

Por debajo de Tondi también podría llegar Frank Sanchez, aerodinamista que ha estado en Sauber, AlphaTauri, Marussia, Epsilon Euskadi y Toyota.