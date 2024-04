Si nos remontamos unos días atrás, Ferrari afrontaba el fin de semana de Shanghai con cierto optimismo, ya que sobre el papel el trazado de la pista china debería haberse acercado más a los puntos fuertes del SF-24 que el de Suzuka.

Sin embargo, desde el viernes algo no funcionó y el equipo luchó por extraer el potencial que creían que realmente tenían, como se vio en una carrera de la que Vasseur admitió que se esperaba algo más.

La calificación del sprint se vio afectada negativamente por la lluvia, con una posición de salida lejos de las primeras filas que luego comprometió la carrera corta. Sin embargo, la clasificación del sábado, esta vez en seco, ensombreció aún más el fin de semana.

Salir desde la sexta y séptima posición, por detrás de McLaren y Aston Martin, habría obligado claramente a otra remontada, difícil de realizar. A pesar del resultado, tal y como confirmaron los pilotos y el director del equipo tras la clasificación, también aquí había optimismo, ya que se pensaba que el SF-24 tenía un mejor ritmo en tandas largas que sus rivales.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, George Russell, Mercedes F1 W15 Fotografía de: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, ya en la salida los escenarios se complicaron. Una trayectoria muy abierta de Leclerc en la curva 1 también empujó a Sainz a la tierra, provocando que ambos no sólo perdieran la posición sobre George Russell, sino que también obligó al monegasco a tener que luchar con Nico Hulkenberg. Si inicialmente había tres coches por delante para aspirar al podio, cuando ocurrió en la salida se complicó aún más la misión, quedando cuatro coches por adelantar.

Tanto Leclerc como Sainz tardaron varias vueltas en adelantar a Russell, momento en el que, sin embargo, Norris ya había hecho su movimiento sobre Alonso, ampliando su ventaja para el podio. Un tema que incluso el Team Principal de Ferrari quiso recalcar al final de la carrera a los micrófonos de Sky Sport.

"En primer lugar, salimos desde la sexta y séptima posición, teníamos que hacer un mejor trabajo en la calificación. Luego hicimos un buen primer stint con los neumáticos medios. Hubo un buen enfoque conservador en la gestión de los neumáticos y estábamos en una buena posición en ese momento, luego fue difícil calentar los neumáticos y sufrimos durante todo el stint."

"Pero no es cuestión de medio segundo, sino de una décima o décima y media. Tenemos que entender por qué íbamos mejor con el neumático medio y nos costaba con el duro. En general, el verdadero problema ha sido salir desde la sexta y la séptima posición, porque luego es difícil remontar, acabas en aire sucio, pierdes terreno. Tenemos que prestar atención a la clasificación, seguro".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Sin embargo, la cuestión de la clasificación sólo pesó hasta cierto punto. Siendo realistas, Ferrari había empezado con la idea de ir a dos paradas, hasta el punto de que Charles Leclerc incluso se había guardado dos juegos frescos de neumáticos medios, aprovechando uno utilizado para el sprint. Sin embargo, con el tráfico en las primeras vueltas, los Rossa cambiaron de táctica, apostando por el Plan D, la única parada para llegar al final.

McLaren supo leer bien la situación, copiando la estrategia del equipo del Cavallino Rampante, lo que les llevó a estar en la misma situación en el momento de la entrada del Safety Car: Norris segundo con el duro, Leclerc inmediatamente detrás con el mismo compuesto. Incluso con la situación efectivamente reseteada, el monegasco fue incapaz de seguir el ritmo del británico, llegando a perder inevitablemente la posición con Sergio Pérez.

"Charles tuvo una carrera extraña, porque empezó a hacer las dos paradas, luego hizo sólo una, así que estaba ahí en medio entre decidir entre empujar o ser conservador y al final pagamos el precio. Teníamos un buen ritmo el sábado, no estábamos lejos de Red Bull, pero tenemos que entender por qué hoy ha sido así."

"Creo que el ritmo de ayer en el sprint fue un poco mejor que el de Norris. Hoy hemos hecho la misma carrera que Pérez y no estábamos lejos de Norris. Probablemente ellos interpretaron mejor el duro, mientras que con el medio tuvimos un buen stint en cambio, porque fuimos un poco conservadores al principio, luego conseguimos recuperarnos."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Lo cierto es que Ferrari esperaba algo más, sobre todo en cuanto a ritmo: "No sé si esperábamos más en cuanto a posición porque salíamos detrás en la parrilla, pero esperábamos algo más en cuanto a ritmo. Está claro que hoy nos ha faltado ritmo y tenemos que entender por qué para poder progresar de cara a la próxima carrera."

Como ha señalado Vasseur, no se trata de una cuestión de mejoras. Está claro que algunas actualizaciones técnicas ayudarían, pero este fin de semana ni siquiera McLaren trajo novedades sustanciales: de hecho, el primer paquete del equipo de Woking no debería llegar hasta Miami, para completarse en Imola en función de las piezas disponibles. Ferrari también está trabajando entre bastidores para aportar nuevos elementos que insuflen nueva vida al SF-24, pero este fin de semana la sensación es que el equipo no ha podido extraer el máximo, quizá cogido desprevenido por las temperaturas y el asfalto.

Además, es interesante señalar que el viernes en los entrenamientos libres Ferrari sólo había probado el neumático blando, mientras que McLaren había acumulado kilómetros con el duro.

"En la fábrica los chicos están trabajando día y noche para traer actualizaciones para las próximas carreras. No puedo pedir más, ya hemos anticipado algunas pequeñas piezas y estamos empujando como locos. También hay que tener en cuenta que ni siquiera en las carreras al sprint es fácil traer algo nuevo porque sólo tienes una sesión de entrenamientos libres."

"Así que no hemos cambiado nuestro plan. Pero creo que el problema de este fin de semana no es una cuestión de actualizaciones, sino más bien de no poder extraer todo el potencial del coche. Tenemos que hacer un mejor trabajo en la calificación y la primera fila no estaba, creo, fuera de nuestro alcance. Habría sido una carrera muy diferente en ese momento", añadió Vasseur.