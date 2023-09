Vasseur: al ver a Sainz contra Leclerc me dieron temblores

Una pole, un podio y el tercer puesto en el Campeonato de Constructores. Este es el botín con el que Ferrari salió de Monza en un fin de semana sin duda especial para el equipo de Maranello, que encuentra aquí a sus aficionados y una parte importante de su historia.

El equipo italiano no puede decir que no lo intentara, pasando la primera parte de la carrera con los ojos fijos en los retrovisores contra Max Verstappen que en varias ocasiones intentó presionar al poleman y buscar el momento adecuado para intentar el adelantamiento que le hubiera allanado el camino hacia la victoria. La oportunidad se presentó tras un bloqueo de Sainz en la primera frenada, que abrió la puerta a la maniobra final en la curva cuatro, dando al holandés la oportunidad de poner inmediatamente un hueco entre ambos para sacar de su rebufo a los dos SF-23.

Perdido el tren de Verstappen, los dos Ferrari intentaron entonces defenderse de Sergio Pérez, aunque el mexicano acabó sacándoles ventaja al adelantar en la recta. Mientras Leclerc tuvo la oportunidad de aprovechar el rebufo y el alerón móvil tras su compañero, la estrategia permitió al monegasco defenderse, a veces incluso con dureza como ocurrió en la Roggia, pero cuando ese elemento falló, poco pudo hacer el de Maranello contra el otro Red Bull.

El delegado de Red Bull en el trofeo, Sergio Pérez, Red Bull Racing, 2ª posición, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3ª posición, en el podio. Fotografía de: Simon Galloway / Motorsport Images

"En general ha sido un buen fin de semana, teníamos ritmo desde la FP1, hicimos la pole, luchamos con los Red Bull durante toda la carrera. Un coche está en el podio y el otro es cuarto, en general es un buen resultado. Estoy orgulloso del trabajo realizado por el equipo y me alegro por los aficionados", explicó Frederic Vasseur durante las entrevistas, haciendo hincapié en el buen trabajo realizado por el equipo incluso antes del fin de semana.

Más allá de los problemas encontrados por Leclerc el viernes, con Sainz se encontró enseguida una puesta a punto que dio los beneficios esperados, un elemento que Ferrari quiso destacar subrayando que entendían mejor el coche en pistas de baja carga como la italiana.

"No estábamos tan lejos pensando que podíamos mantener a Pérez detrás, pero así fue, era muy difícil porque su ritmo era mejor que el nuestro. El siguiente paso es ser más competitivos también en las pistas de alta carga, lo veremos en quince días. Pero tenemos que ver Monza como un paso adelante", añadió el director del equipo cuando se le preguntó si Ferrari podía hacer más en cuanto al resultado final.

Sin duda, Ferrari rindió bien en una de las pistas más propicias de la temporada para las características del SF-23, lo que también le permitió ser el segundo mejor del fin de semana con cierta facilidad: "Al final es un poco de todo. Seguro que estamos en mejores condiciones en este tipo de circuito y probablemente los aficionados también nos han empujado un poco más. Seguro que dentro de quince días en Singapur será otra historia, pero después de Zandvoort conocemos mejor la situación. Esperemos poder dar un paso adelante también en esos circuitos".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Tras perder la segunda posición en favor de Pérez, los dos Ferrari se disputaron la última plaza. El equipo de Maranello no impuso ninguna orden de equipo, dejando a los dos pilotos la oportunidad de disputarse la posición en la pista, aunque dio claras instrucciones a ambos para que no tomaran excesivos riesgos, aunque luego se vieron algunas maniobras al límite. "Temblé un poco", dijo Vasseur con una sonrisa. "En general soy partidario de dejarles batirse en duelo, les dije que podían luchar pero no arriesgar".

Por último, el director del equipo también alabó el crecimiento de Sainz a lo largo de la temporada, que había mostrado evidentes dificultades al principio del año, sobre todo en clasificación. En Monza llegó su primer podio del año al final de un fin de semana en el que fue rápido desde el principio, encontrando inmediatamente la confianza en el monoplaza: "Creo que ha dado un gran paso adelante incluso desde el principio del fin de semana, fue rápido en los FP1 y FP2, en la calificación consiguió la pole. Ha mejorado mucho desde el inicio de la temporada, espero que pueda hacer lo mismo en la segunda parte de la temporada."

