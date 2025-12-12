F1 y la FIA firman un nuevo Acuerdo de la Concordia con los 11 equipos
Tras un nuevo acuerdo comercial en marzo, las partes interesadas en la Fórmula 1 han llegado a un pacto sobre cómo dirigir la serie durante los próximos cinco años.
Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem
Foto de: Liberty Media
La dirección de la Fórmula 1, el organismo rector, la FIA, y los 11 equipos han firmado el último Acuerdo de la Concordia 2026, que establece cómo se gestionará la serie durante las próximas cinco temporadas.
El acuerdo de gobernanza constituye la segunda parte del Acuerdo Concorde de F1, junto con el acuerdo comercial que se firmó antes del Gran Premio de Australia de marzo, y cubrirá el periodo comprendido entre 2026 y 2030.
En él se definen elementos fundamentales de la gestión del campeonato, como la estructura de votación de las reuniones de la Comisión de la F1, las tasas de inscripción que pagan los equipos a la FIA, las competencias del órgano de gobierno y otros aspectos logísticos.
La FIA y la FOM anunciaron conjuntamente el acuerdo al margen de las Asambleas Generales de la FIA celebradas esta semana en Tashkent, capital de Uzbekistán, que incluyen la entrega de premios de la FIA del viernes y la reelección de Mohammed Ben Sulayem como presidente de la FIA.
Motorsport.com entiende que, como parte del acuerdo, tanto la FOM como los 11 equipos pagarán colectivamente más dinero al órgano de gobierno a través de una reestructuración de las tasas de inscripción de F1, que se espera que la FIA reinvierta en la parte de gobierno de la serie, incluyendo comisarios, marshalling y otros servicios.
También se ha producido un cambio en el proceso de votación en las comisiones de la F1, ya que ahora se necesitan menos votos de los equipos para alcanzar la mayoría, lo que da a la FIA y a la FOM un mayor peso en la votación para impulsar cambios reglamentarios.
Salida
Foto: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images
A partir de 2026, el número de votos de los equipos necesarios para una mayoría normal en las reuniones de la Comisión de F1 se ha reducido de seis a cuatro de los 11 equipos -además de la FOM y la FIA-, mientras que una supermayoría ahora requerirá seis de los 11 equipos en lugar de ocho. Se espera que esta medida proporcione a la serie una plataforma más estable para realizar cambios difíciles cuando sea necesario.
La FIA llevaba tiempo deseando obtener una mayor tajada de los ingresos tras ver cómo crecía la popularidad de la F1 desde que se firmó el último Acuerdo de la Concordia hace cinco años, entre llamamientos de los competidores para que invirtiera en la profesionalización de los comisarios y otros servicios que presta a la serie.
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Los dos cambios claves en el nuevo Acuerdo de la Concordia de la F1 2026
Mercedes planea proveer motores a menos equipos de F1 en el futuro
F1 y la FIA firman un nuevo Acuerdo de la Concordia con los 11 equipos
¿Qué le espera a Ben Sulayem tras su controvertido mandato en la FIA?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados