F1 y la FIA firman un nuevo Acuerdo de la Concordia con los 11 equipos

Tras un nuevo acuerdo comercial en marzo, las partes interesadas en la Fórmula 1 han llegado a un pacto sobre cómo dirigir la serie durante los próximos cinco años.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem

Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem

Foto de: Liberty Media

La dirección de la Fórmula 1, el organismo rector, la FIA, y los 11 equipos han firmado el último Acuerdo de la Concordia 2026, que establece cómo se gestionará la serie durante las próximas cinco temporadas.

El acuerdo de gobernanza constituye la segunda parte del Acuerdo Concorde de F1, junto con el acuerdo comercial que se firmó antes del Gran Premio de Australia de marzo, y cubrirá el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

En él se definen elementos fundamentales de la gestión del campeonato, como la estructura de votación de las reuniones de la Comisión de la F1, las tasas de inscripción que pagan los equipos a la FIA, las competencias del órgano de gobierno y otros aspectos logísticos.

La FIA y la FOM anunciaron conjuntamente el acuerdo al margen de las Asambleas Generales de la FIA celebradas esta semana en Tashkent, capital de Uzbekistán, que incluyen la entrega de premios de la FIA del viernes y la reelección de Mohammed Ben Sulayem como presidente de la FIA.

Motorsport.com entiende que, como parte del acuerdo, tanto la FOM como los 11 equipos pagarán colectivamente más dinero al órgano de gobierno a través de una reestructuración de las tasas de inscripción de F1, que se espera que la FIA reinvierta en la parte de gobierno de la serie, incluyendo comisarios, marshalling y otros servicios.

También se ha producido un cambio en el proceso de votación en las comisiones de la F1, ya que ahora se necesitan menos votos de los equipos para alcanzar la mayoría, lo que da a la FIA y a la FOM un mayor peso en la votación para impulsar cambios reglamentarios.

Start action

Salida

Foto: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

A partir de 2026, el número de votos de los equipos necesarios para una mayoría normal en las reuniones de la Comisión de F1 se ha reducido de seis a cuatro de los 11 equipos -además de la FOM y la FIA-, mientras que una supermayoría ahora requerirá seis de los 11 equipos en lugar de ocho. Se espera que esta medida proporcione a la serie una plataforma más estable para realizar cambios difíciles cuando sea necesario.

La FIA llevaba tiempo deseando obtener una mayor tajada de los ingresos tras ver cómo crecía la popularidad de la F1 desde que se firmó el último Acuerdo de la Concordia hace cinco años, entre llamamientos de los competidores para que invirtiera en la profesionalización de los comisarios y otros servicios que presta a la serie.

Filip Cleeren
