La FIA decidirá en agosto si habrá aspirantes a nuevos equipos en F1

Ya hay varios equipos interesados en entrar en la Fórmula 1, entre ellos Andretti, que cuenta con el respaldo de Cadillac y que parece ser la opción más viable dado los múltiples intentos que ha realizado Michael Andretti por conseguir un lugar en la parrilla del Gran Circo.

Actualmente no está claro si un nuevo equipo entrará en el deporte, porque aunque la FIA pueda dar su aprobación, la dirección de la F1 no está del todo de acuerdo. Al mismo tiempo, los equipos existentes no están a favor de esta idea debido a la disminución de sus ingresos que podría representar la llegada de una nueva escuadra a la parrilla en los próximos años.

Sin embargo, se rumorea que la FIA aceptará las solicitudes de Andretti Cadillac e Hitech después de evaluar las solicitudes actuales donde se han considerado aspectos deportivos, técnicos y de financiamiento.

Hablando sobre el tema, el Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo que tomarán su decisión final en agosto.

Sulayem declaró a Formula.hu: "Espero que podamos hacer un anuncio el mes que viene".

"No queremos rechazar a nadie sin analizar a fondo las solicitudes".

"Las reglas dicen que puede haber 12 equipos en la Fórmula 1, pero no necesitamos cualquier equipo, necesitamos el mejor equipo y el mejor fabricante de coches".

"Estoy a favor de los fabricantes porque es mejor para el deporte".

"Pero no tenemos motivos para precipitarnos. La FIA ha trabajado duro en la declaración de intenciones, nos hemos reunido con los equipos para revisar sus solicitudes y creo que la decisión final se tomará en cuatro o seis semanas", expresó el dirigente del deporte motor.

Cadillac y Andretti ya han avisado que comenzarán a trabajar en el coche de Fórmula 1 en los próximos meses, esto dado que consideran tienen un proyecto viable para recibir la aprobación de la FIA a la espera de lo que deban deciar las escuderías y Liberty Media.