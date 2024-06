FIA no tiene previsto intervenir en la última intriga de los alerones flexibles en F1

Según ha podido saber Motorsport.com, la FIA no ve la necesidad de intervenir en la última intriga de las alas flexibles de la Fórmula 1, a pesar de que los equipos admiten abiertamente que necesitan ampliar los límites para ser competitivos.

El reciente cambio de dirección en el diseño del alerón delantero de Mercedes, que ha adoptado un mayor grado de flexibilidad para ayudar a mejorar el equilibrio, ha reabierto el debate sobre lo que los equipos pueden y no pueden hacer.

Incluso se ha especulado con que algunos equipos podrían estar dispuestos a presentar quejas formales sobre una serie de escuderías que parecen estar explotando alerones delanteros flexibles que cumplen con las normas - incluyendo McLaren y Red Bull.

Pero a pesar de que se ha visto que los alerones se flexionan gracias a las imágenes de las cámaras de a bordo, se entiende que la FIA se siente cómoda con los diseños que han empleado los equipos y no tiene previsto investigar el asunto por ahora.

Esto significa que las actuales pruebas de flexibilidad del alerón delantero, en las que se aplican cargas a los alerones en los boxes para garantizar que no se doblan demasiado, se mantendrán en sus niveles actuales.

La aceptación por parte de la FIA de que lo que hacen los equipos está bien se produce en el contexto de una creciente realidad por parte de los competidores de que tienen que diseñar un grado de flexibilidad para ayudar a gestionar mejor el equilibrio aerodinámico con los coches de efecto suelo.

El ingeniero de rendimiento de Ferrari, Jock Clear, afirmó que aprovechar las ventajas de las alas flexibles era un aspecto de diseño tan esencial como otras áreas clave del coche.

George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images