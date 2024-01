Ben Sulayem: "No llegará el día en que la F1 se separe de FIA"

En sus dos años al frente de la FIA, en la que sucedió a Jean Todt, Mohammed Ben Sulayem ha sido a veces cuestionado. Su política y las posiciones que ha adoptado en la gestión de la Fórmula 1 han puesto de manifiesto que las relaciones con Liberty Media, promotor del campeonato, no siempre son las ideales. Sin embargo, no le asusta esta oposición, que casi abraza. "La fricción es a veces saludable para sacar lo mejor de las personas", afirma en una entrevista a Motorsport-Magazin.

En los últimos meses, no han faltado puntos de discordia : una estimación del valor de la F1 con vistas a una hipotética venta a un fondo saudí, diferencias de opinión sobre la llegada de un undécimo equipo, cuestionamiento de la aplicación de ciertas normas, etc. Y en diciembre, la polémica en torno a Toto y Susie Wolff no ayudó en nada. Mohammed Ben Sulayem también ha sido escrachado por su predecesor, al que acusa de mala gestión financiera.

Sé quién me ataca, y creen que no lo sé.

A pesar de haber dado un paso atrás en el día a día de la Fórmula 1, el Presidente de la FIA sigue estando muy presente, y en este inicio de año también tiene que hacer frente a la reorganización de su equipo en el departamento de monoplazas, tras las sucesivas salidas de su director deportivo y su director técnico. En semejante contexto, no le sorprende ser blanco de ataques.

"Sé quién me ataca", dice, sin nombrar a nadie. "Y creen que no lo sé. ¿De verdad creen que estaría en este trabajo si tuviera gente estúpida a mi alrededor ? Mi equipo es muy inteligente. El paddock es un hábitat muy pequeño, todo el mundo se conoce. Cualquiera que se invente algo o filtre algo sobre mí, lo sé. ¿Y qué hago yo ? Les sonrío. Sé quién está detrás y les sonrío. Lo único que pido es sinceridad. No me interesa el precio de las acciones ni la venta de entradas. Sólo necesitamos sinceridad. Esa es mi misión".

Una misión a la que se aferra, sin temer ni por un momento el fantasma tantas veces agitado como una serpiente marina de una separación entre la FIA y la Fórmula 1. En su opinión, este escenario es sencillamente imposible.

"Algunos hablan de separación", se ríe Mohammed Ben Sulayem, "¿creen realmente que los grandes constructores participarían en un campeonato sin órgano legislativo ? ¿De verdad creen que invertirían en eso? ¿Vendría alguien y cambiaría de repente las reglas ? No, se trata de tener primero unas reglas claras y luego invertir. [... ] Tenemos un espectáculo pero con un legislador, un espectáculo con reglas, que hacemos justas y bien controladas. El resto depende de ti, de tu equipo y de tu piloto".

"Sólo digo una cosa, y la digo modesta y claramente : el día que nos levantemos sin la FIA no ocurrirá. En cuanto a los demás, es diferente. Liberty tiene todo el derecho a vender, por lo que mañana podría haber otra realidad en la F1, que sería sin ellos. Así que tenemos que tener una relación entre nosotros. Respeto a Liberty. Están ahí para obtener beneficios. Son gente inteligente y yo les apoyo".