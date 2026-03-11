Nuevas unidades de potencia con un reparto aproximado de 50/50 entre potencia eléctrica y motor de combustión. Combustibles sostenibles. Aerodinámica activa. Modo de adelantamiento, modo de recta y todos los demás. La F1 ha cambiado de forma drástica durante el invierno, y eso no podía dejar de generar cierta controversia. Muchos pilotos se quejaron y algunos observadores temen que las carreras se hayan vuelto demasiado complicadas de seguir para los aficionados.

¿Los organizadores del campeonato simplemente han ido demasiado lejos de una sola vez con toda esta complejidad añadida? ¿Corre la F1 el riesgo de confundir a su base de aficionados? Nuestros redactores de toda la red internacional dan su opinión.

Es difícil seguir todo lo que está pasando

Stefan Ehlen, Motorsport.com Alemania:

Sí, el nuevo reglamento de la Fórmula 1 es demasiado complejo y excesivamente complicado. Incluso los propios protagonistas tienen dificultades para comprender completamente las interconexiones técnicas, y muchas preguntas siguen sin respuesta, incluso dentro de los propios equipos. Los equipos clientes de Mercedes, por ejemplo, se preguntan algo desde la clasificación en Melbourne: ¿qué está haciendo exactamente de diferente el equipo oficial de Mercedes? Simplemente no pueden explicarlo.

La imagen pública de la Fórmula 1 también se está viendo afectada. Muchas entrevistas ahora giran casi exclusivamente en torno a la gestión de la energía: cuánta energía hay disponible, cómo se utiliza y por qué eso limita a los pilotos en pista. Sin embargo, a partir de las imágenes de televisión es difícil entender qué está ocurriendo realmente, porque los procesos individuales son casi imposibles de descomponer en una explicación simple y fácil de entender.

El problema central es que el nuevo reglamento de la Fórmula 1 fue diseñado principalmente para atraer a los fabricantes de automóviles. En ese sentido, el plan ha funcionado: Audi y General Motors se han unido al campeonato y Honda ha regresado.

Sin embargo, más allá de los ingenieros, muy pocos actores están realmente interesados en el mayor énfasis en la tecnología híbrida de los coches. La mayoría de los pilotos considera que la nueva tecnología es terrible y dice que apenas reconoce a la Fórmula 1 como tal. Este sentimiento también afecta a los aficionados. Algunos simplemente no logran conectar con la "nueva" F1, porque demasiado ha cambiado demasiado rápido, y no precisamente para mejor. En este punto, casi nadie puede realmente seguir lo que está pasando.

Dejen de quejarse, la F1 siempre debe ser técnica

Ed Hardy, Autosport:

Por favor perdonen al deporte más técnico del mundo por ser realmente técnico, porque ¿acaso recién ahora empezamos a darnos cuenta de que la Fórmula 1 siempre ha sido un campeonato de ingeniería? Piénsenlo: a lo largo de sus 76 años de historia, el título de F1 en gran medida se ha decidido por qué equipo tiene el mejor diseñador de coches, y no siempre el mejor piloto.

Pero eso está perfectamente bien, porque contribuye a la emoción de ver a la F1 intentando constantemente empujar el límite de lo que es posible lograr, y en esta ocasión se trata de carreras con más protagonismo de la energía eléctrica. Claro que los pilotos están totalmente en su derecho de dar su opinión, considerando que son quienes realmente ponen el cuerpo en juego, pero sinceramente no creo que los aficionados deban ser demasiado críticos en esta etapa.

Eso se debe a que, en las partes que alguien podría no entender, no hay absolutamente nada que le impida investigar un poco más para aprender sobre el nuevo reglamento. Sería una actitud bastante despectiva no hacerlo y, francamente, tampoco es que cada parte intrincada de un coche de F1 haya sido fácil de entender hasta ahora.

Cuando yo tenía siete años no empecé a ver carreras y de repente entendí cómo funcionaba un motor completamente de combustión, o cuán efectivo era el rebufo. No: son cosas que uno aprende con el tiempo, y ahora es momento de volver a hacerlo con los coches de 2026. Tampoco hay absolutamente nada de malo en eso, sobre todo cuando no hay ninguna posibilidad de que la mayoría de los aficionados pudiera ofrecer explicaciones detalladas de por qué los coches de finales de los años 2000 eran tan buenos…

Todo se trata del resultado final y, en el caso del Gran Premio de Australia, en realidad fue bastante decente. Claro que no fue perfecto, la largada fue un desastre, pero eso mejorará con el tiempo, mientras que durante los duelos rueda a rueda no podía apartar los ojos de la pantalla y me olvidé completamente de que se suponía que debía estar medio dormido a las 4:30 de la mañana.

Probablemente sí, pero… ¿no era esto lo que queríamos?

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com España:

En primer lugar, esta no es la Fórmula 1 que yo querría, ni es la ideal, por supuesto. Pero creo que la primera carrera con estas nuevas reglas fue entretenida, más que la mayoría de las de 2025, quizá. Hubo muchos adelantamientos, ¿y no era eso lo que los aficionados venían pidiendo desde hace años? Sí, los adelantamientos son algo artificiales, pero también lo era el DRS, y además era mucho más predecible.

Si me preguntan, la F1 ha ido demasiado lejos con la electrificación, lo que significa que los pilotos se dejan adelantar en un punto del circuito para poder adelantar en el siguiente, algo que va en contra del ADN de la competición. Pero habrá circuitos donde las exigencias de gestión de energía sean menores que en Albert Park y tal vez el espectáculo sea diferente. Necesitamos más tiempo para llegar a una conclusión definitiva.

En cuanto a la complejidad del reglamento, quizá sea mejor introducir todo de una vez en lugar de hacerlo gradualmente, pero la FOM debería aumentar o mejorar los gráficos explicativos durante las carreras para que los aficionados no sientan que, por primera vez en años, no entienden nada. Por si no quedó claro, lo diré otra vez: esta no es la mejor F1 de la historia, pero es la que tenemos ahora, y cuanto antes la F1 nos ayude a acostumbrarnos a ella, mejor.

Parece complicado, pero démosle tiempo

Federico Faturos, Motorsport.com Latinoamérica:

Seamos claros: esto es Fórmula 1, y se supone que debe ser compleja. Lo que los aficionados quieren ver son los mejores pilotos y equipos del mundo intentando dominar desafíos que muchos otros no lograrían conquistar. Y si prefieres formas más simples de automovilismo, puedes encontrarlas: eso también forma parte de la belleza del deporte. Como demostró el community manager de Chip Ganassi Racing cuando se burló de la F1 en X, señalando que IndyCar no tiene gestión de batería, super-clipping ni reducciones de marcha en las rectas: ellos simplemente "corren". Fue un buen tuit, sin duda, como lo demuestran sus más de dos millones de visualizaciones.

Dicho esto, ciertamente parece que el nuevo reglamento puede haber ido demasiado lejos en términos de complejidad. Esa parece ser la opinión de muchos aficionados, con la salvedad de lo difícil que es hacer una afirmación tan amplia sobre un deporte global, y varios pilotos lo han dicho con mucha claridad. Lando Norris probablemente lo explicó mejor después de pasar por encima de un trozo de escombros que había soltado Kimi Antonelli en la Q3 del sábado en Melbourne: "Tienes que mirar el volante cada tres segundos para ver qué va a pasar".

Sin embargo, también se ha comentado ampliamente que Albert Park era probablemente uno de los peores lugares para albergar el debut de este nuevo reglamento, dadas sus características de "poca energía". Y es razonable esperar que las cosas mejoren con el tiempo a medida que los equipos recopilen cada vez más datos para sus ingenieros y los pilotos aprendan mejores formas de manejar estos nuevos y complejos coches. De esta manera, las carreras deberían empezar a parecerse menos a la Fórmula E.

Hay algo que es seguro: esto no es algo que simplemente pueda abandonarse, como el infame formato de clasificación por eliminación que la F1 introdujo hace diez años y descartó dos carreras después. Este reglamento ha llegado para quedarse por ahora, así que tal vez deberíamos darle un poco de tiempo para asentarse.

La F1 debe pensar en el futuro

Ken Tanaka, Motorsport.com Japón:

El reglamento de Fórmula 1 de 2026 contiene una mezcla de complejidad necesaria y complejidad innecesaria.

En primer lugar, la complejidad necesaria está en el aspecto técnico. Esta temporada, el equilibrio entre la potencia del motor y la potencia eléctrica se ha vuelto prácticamente igual, lo que hace que la gestión de la energía sea mucho más importante. Esto es algo que tiene una gran relevancia para el futuro de la industria automotriz.

Los coches funcionan esencialmente con la energía contenida en el combustible. Sin embargo, cuando se desaceleran, los discos de freno son presionados por las pastillas y la energía cinética del coche simplemente se descarta en forma de calor. Pero si esa energía desperdiciada puede convertirse en electricidad y recuperarse, la cantidad de energía del combustible que se desperdicia puede reducirse. Y eso es extremadamente importante.

Además, el combustible sostenible utilizado en la F1 desde esta temporada es muy caro. En ese sentido también, gestionar la energía de manera eficiente para evitar desperdiciar el potencial del combustible se vuelve de una importancia crítica. La "gestión de energía" de la que los pilotos se están quejando actualmente es, en realidad, una tecnología esencial para el futuro. Los pilotos, los equipos y nosotros, los aficionados, tendremos que acostumbrarnos.

Las cosas están algo caóticas en este momento, pero imagino que el sistema se volverá más refinado dentro de poco.

Por otro lado, la complejidad innecesaria está en la abundancia de artificios como la aerodinámica activa y el modo boost . Debe haber sido difícil para los aficionados, en particular, entender completamente lo que estaba pasando.

Puedo entender el razonamiento: dado que los coches pueden quedarse sin energía en las rectas, la aerodinámica activa puede reducir la resistencia para compensarlo. Sin embargo, tal vez habría sido mejor simplemente aceptar que la resistencia aerodinámica aumenta a medida que aumenta la velocidad.

Lo mismo podría decirse de los modos boost y de adelantamiento. Entiendo perfectamente que se introdujeron como una forma de aumentar la acción en pista. Pero a menudo se dice que los deportes son más fáciles de seguir con pasión cuando se mantienen lo más simples posible. La complejidad del reglamento de esta temporada puede ser simplemente demasiado, especialmente para los recién llegados.

Dicho esto, la creciente complejidad de la tecnología de las unidades de potencia es algo necesario, en beneficio del futuro.

Es simplemente lo que la F1 siempre ha sido

Oleg Karpov, Motorsport.com edición global:

La Fórmula 1 siempre ha sido compleja, y cada vez más con el paso del tiempo, a medida que sigue empujando los límites de la nueva tecnología. En ese sentido, no hay absolutamente nada nuevo o inusual en lo que está ocurriendo ahora. Es cierto que parte de la complejidad de la gestión de la energía puede resultar confusa para un aficionado ocasional, pero también existe el argumento de que esto es simplemente parte de entrar en un nuevo territorio. En realidad, ese aficionado ocasional —que, en cierto sentido, representa a nueve de cada diez personas que ven las carreras, si no más— probablemente tampoco ha entendido completamente muchos otros aspectos del mundo técnico de la F1.

En verdad, esa complejidad siempre ha sido parte del atractivo de la F1. Y los comentarios sarcásticos de otros campeonatos ahora, señalando que ellos se centran en las "carreras puras", pasan por alto el punto. La Fórmula 1 es diferente: coches increíblemente caros y sobredesarrollados, que representan tecnología de vanguardia, son una parte integral de su encanto.

La F1 de 2026 es simplemente el siguiente paso, con el campeonato haciendo lo que siempre ha hecho mejor. Nada más que eso. Y, después de todo, nada de esa complejidad impide que alguien encienda el televisor y vea la carrera. Incluso podría argumentarse que no hay mucha necesidad de "explicar" cada capa adicional de complejidad, porque el punto de fondo sigue siendo el mismo: los mejores pilotos en los coches más rápidos ganarán.

Sí, los pilotos se quejan, y eso es lo que ahora está impulsando gran parte de la negatividad en torno a las nuevas reglas. Pero si no lo hubieran hecho, quizá ni siquiera notarías mucha diferencia, más allá de que las oportunidades de adelantamiento podrían volverse más frecuentes, lo cual, francamente, no es algo malo. Para un aficionado ocasional, eso no debería marcar realmente la diferencia, porque lo que más importa es la calidad del espectáculo.

Los pilotos siempre se quejarán. Lo hicieron cuando los neumáticos Pirelli inicialmente se gastaban muy pronto, solo para quejarse unos años después de que duraban demasiado. Y la última vez que hubo un rechazo tan fuerte fue cuando la FIA introdujo el Halo, un dispositivo diseñado para proteger sus cabezas. Algunos de ellos ahora admitirán que después de todo no fue una mala idea. Está bien escuchar a los pilotos, pero eso no significa que la Fórmula 1 tenga que seguir todo lo que dicen.

