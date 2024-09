Gasly descalificado de la parrilla y arrancará en Bakú desde atrás

Pierre Gasly fue descalificado por los comisarios el sábado por la noche tras ser puesto bajo investigación poco después del final de la calificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El delegado técnico de la FIA les había remitido el caso tras encontrar mediciones no conformes relacionadas con el flujo de combustible en el Alpine del piloto francés, que había logrado alcanzar la Q2 y terminar 13º en la parrilla.

Alpine admitió la infracción, a saber, la superación repentina e inesperada del caudal de combustible en la unidad de potencia del A524, normalmente limitado a 100 kg/h por el reglamento. El incidente se produjo cuando Pierre Gasly estaba en su última vuelta rápida de la Q2.

El equipo explicó que se había encontrado con "un error técnico inesperado de corta duración que aumentó el caudal másico de combustible más allá de lo esperado y de forma fugaz". Esta justificación fue aceptada por el personal técnico de la FIA, mientras que Alpine también demostró que el incidente se había traducido en un tiempo de vuelta más lento y no había proporcionado ninguna ventaja de rendimiento.

No obstante, el Alpine incumplió brevemente la normativa durante la sesión de clasificación, lo que no dejó otra opción a los comisarios que aplicar la sanción prevista en el Código Deportivo Internacional de la FIA, que establece en particular: "Si se comprueba que un coche no cumple el reglamento técnico en vigor, no se puede alegar que no se ha obtenido ninguna ventaja en términos de rendimiento".

Por lo tanto, descalificaron a Pierre Gasly, que debería poder empezar el Gran Premio desde el fondo de la parrilla el domingo.

Esta sanción se suma a un fin de semana ya muy difícil para la escudería con sede en Enstone, que ha tenido problemas de motor en varias ocasiones, especialmente en el coche de Esteban Ocon, que se vio privado de tiempo de rodaje suficiente en los entrenamientos libres. Ocon fue eliminado de la Q1 y saldrá 18º, después de que su compañero de equipo fuera descalificado.

Los comisarios también impusieron una multa de 5.000 euros al equipo Williams por permitir que Alexander Albon saliera a la pista para su última tanda en la Q3 cuando su coche aún estaba equipado con un sistema de refrigeración.