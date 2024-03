Gasly: El problema de peso del Alpine F1 no es tan grave

Tras un decepcionante test en Bahréin, los temores de que el equipo pudiera tener el coche más lento de la parrilla de 2024 se hicieron realidad en la clasificación, ya que Pierre Gasly se ubicó en el puesto 20, última posición, un puesto por detrás de su compañero Esteban Ocon.

El peso del coche se convirtió en un tema de conversación en las pruebas, con algunos observadores - incluyendo el ex piloto de Enstone y comentarista Jolyon Palmer - sugiriendo que el nuevo coche podría estar hasta 11 kg por encima del límite, con un impacto directo obvio en el tiempo por vuelta.

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó si era una cifra realista, Gasly insistió en que la situación no era tan grave: "No es tanto. No es tan malo como has mencionado. Así que obviamente hay tiempo para encontrar un poco por todas partes. Y viendo los huecos, hay trabajo por hacer.

"Todo importa, y lo que has dicho, dos kilos de tiempo por vuelta equivalen a seis centésimas, y seis centésimas marcarán la diferencia.

"Hay que perder algo de peso, hay que mejorar el chasis, habrá mejoras. No es la posición en la que queremos estar, pero todos estamos en el mismo barco, e intentaremos sacar lo mejor de él en cada momento".

Gasly subrayó que el equipo sabe dónde están los puntos débiles del paquete.

"Creo que está muy, muy claro dónde tenemos que mejorar", dijo. "Por desgracia, no nos sorprende que nos falte rendimiento. Y por el momento, tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos".

Pierre Gasly, Equipo Alpine F1 Foto: Erik Junius

"Sabemos que tenemos que mejorar en muchos aspectos. Creo que sabemos que tenemos soluciones que van a llegar en algunos puntos del nuevo coche.

"Pero no partimos de donde nos hubiera gustado. Veo muchas cosas positivas dentro del equipo - mecánicos, ingeniería en la fábrica.

"Por ahora no se traduce en la pista, pero sé que a medio y largo plazo lo hará. Se trata de tratar de maximizar lo que tenemos, lo que no hicimos para ser justos en esa última tanda de la Q1, así que hay algunas cosas que tenemos que hacer mejor. Y luego seguiremos trabajando, pero no va a ser un comienzo de año fácil".

Gasly destacó un problema específico con la parte delantera del coche que le está complicando la vida: "En este momento sólo quiero tener la parte delantera que necesito en el coche, y conseguir la rotación que quiero. Y sinceramente, cuando vas lento, por lo general nunca te sientes realmente bien.

"He estado experimentando en cada sesión, tratando de encontrar un truco mágico que desbloquee algo de potencial. Por ahora, no lo he encontrado.

"Pero sé que las mejoras me ayudarán a equilibrar un poco más la balanza, y también un poco más en la dirección que quiero. Así que habrá progreso".