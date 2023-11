Gasly prefiere no hablar de su salida de Red Bull: "no siempre es justo"

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde que Pierre Gasly pasó 12 Grandes Premios con Red Bull Racing en 2019, pero una cosa no ha cambiado: la reticencia del piloto francés a hablar públicamente sobre por qué su tiempo en Milton Keynes fue tan duro.

Plagado por dos accidentes durante las pruebas de invierno, Gasly generalmente corría medio segundo por vuelta detrás de Max Verstappen y había anotado solo 63 puntos para el receso de verano, en comparación con 181 para su líder. Fue enviado de vuelta a Faenza y sustituido por el debutante Alexander Albon, que no lo hizo mucho mejor junto al holandés.

Gasly se recuperó posteriormente con algunas buenas actuaciones para Toro Rosso/AlphaTauri, lo que le abrió las puertas del equipo Alpine para 2023. "Es una pena que el momento [del fichaje por RBR] no fuera el mejor, pero realmente me hizo mejor piloto y mejor persona", dijo al podcast Beyond The Grid.

Cuando Tom Clarkson le preguntó si entiende por qué no funcionó con RBR, Gasly responde: "Al 100%". En cuanto a si lo ha hablado con Helmut Marko, el influyente asesor deportivo de Red Bull: "No. Espero que algún día tengamos la oportunidad. Sé que en el fondo son personas inteligentes, pueden tener su propia opinión sobre ciertas cosas, pero las cosas claras eran evidentes. Así fue, no fue realmente justo, pero así es el deporte. También he aprendido que este deporte no siempre es justo".

"Realmente cerré ese capítulo cuando dejé AlphaTauri y abrí una historia completamente nueva con Alpine. Creo que ahora he alcanzado un nivel de experiencia, habilidad, concentración, que me permite ser mejor hoy de lo que era ayer, en comparación con mis experiencias anteriores."

La primera temporada de Gasly con Alpine está siendo bastante buena, ya que le tiene tomada la medida a su compañero Esteban Ocon desde el parón veraniego, con 40 puntos a 11 en ese periodo, así como un balance de 8-3 en clasificación.