Los resultados del fin de semana deAlpine en Singapur fueron similares a los de años anteriores, y no muy positivos. Tras una complicada sesión de clasificación, Pierre Gasly terminó 17º y Esteban Ocon 15º. Los dos franceses se quedaron decepcionados, ya que esperaban más de su coche en el circuito de Marina Bay.

Durante la carrera de Singapur, Gasly probó una estrategia diferente. Fue el último piloto en volver a boxes después de mantener el compuesto duro durante casi 39 vueltas. Entonces cambió a los neumáticos blandos, pero terminó penúltimo, incapaz de alcanzar al resto de la parrilla.

El piloto abatido habló con Canal+ tras la carrera : "Lo que intentamos fue mantenernos en el exterior para bloquear a los demás y poder alcanzar a Esteban por detrás. Pero, por desgracia, eso significaba sacrificarme para terminar último [Gasly en realidad terminó por delante de Daniel Ricciardo, que sin embargo entró en boxes en las últimas vueltas]. Así que lo intentamos, pero no funcionó".

Cuando se le preguntó por "maniobras desesperadas" para describir esta estrategia, Gasly se mostró de acuerdo, explicando que la falta de velocidad del A524 era la principal explicación de estas tácticas extremas: "Sí, creo que básicamente el problema es que somos demasiado lentos".

"[Así que] nos encontramos intentando cosas así... No sé cuántas vueltas hicimos en medios, al final [del stint] estaba perdiendo cuatro segundos por vuelta, así que no tengo palabras porque son cosas que tenemos que analizar internamente, pero diría que el problema es que somos demasiado lentos".

Esteban Ocon, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

El "sacrificio" de Gasly, por tanto, no resultó concluyente, ya que Ocon no pasó del 13º puesto. El Williams de Alexander Albon y el Haas de Kevin Magnussen se vieron obligados a abandonar durante la carrera. Al igual que su compañero de equipo, el francés explicó que la lentitud del monoplaza no le permitió luchar en pista.

"Desafortunadamente, no tuvimos la velocidad regular este fin de semana, lo que es un poco decepcionante porque pensábamos que iba a ser mejor que en las carreras anteriores, pero claramente no fue suficiente", dijo Ocon a Canal ."Perdimos algo de ritmo con [Yuki] Tsunoda delante de nosotros y acabamos demasiado lejos de los Williams. Simplemente no teníamos agarre en esta carrera".

"Así que... vamos a seguir trabajando para intentar aprovechar las oportunidades que podamos después. Hay un poco de descanso hasta la próxima carrera en Estados Unidos. Así que espero que podamos volver con un coche más competitivo."

"Creo que muchos equipos traerán mejoras a Austin probablemente con el parón, todo el mundo tendrá tiempo para trabajar en los coches. Nosotros seguiremos trabajando con normalidad, pero no veo nada más que podamos hacer por el momento. Creo que este fin de semana hemos maximizado lo que teníamos que hacer y eso es triste, pero así son las cosas".