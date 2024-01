Gene Haas tiene razón al sentirse "avergonzado" por los resultados en F1

Tras una temporada 2023 complicada, en la que Haas terminó en el último puesto del campeonato de constructores, la escudería separó sus caminos de su jefe Guenther Steiner durante el invierno.

Su sustituto, Komatsu, está llevando a cabo una revisión de las operaciones del equipo, con sede en Banbury, con el objetivo de cambiar las cosas y situarlo más arriba en la parrilla.

Y aunque las recientes declaraciones de Gene Haas sobre el rendimiento del equipo levantaron ampollas, Komatsu cree que sus comentarios estaban bien justificados.

"Gene quiere salir de la parte trasera de la parrilla", dijo Komatsu. "Vieron y oyeron lo descontento que estaba Gene. Claro, ¿quién va a estar contento compitiendo en último lugar? Es vergonzoso. Es realmente vergonzoso.

"Así que creo que es positivo que Gene no esté contento donde estamos. Si la gente del equipo piensa: 'Vale, somos últimos, y no estamos seguros de adónde vamos porque Gene no dice nada', entonces [pensarán], ¿está Gene contento con hacer números siendo P10? Está claro que no es así.

"En realidad es motivador para todos. Vale, Gene va en serio, quiere mejorar el equipo. Así que hagámoslo juntos".

Aunque el propietario del equipo Haas no asiste a todas las carreras de F1, es conocido por adoptar un enfoque práctico cuando visita, y presta especial atención a las cuestiones técnicas.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Gene Haas, propietario y fundador de Haas F1 Team

Además, su enfoque directo de presionar al equipo para que haga mejoras es algo que Komatsu agradece.

"Es muy entusiasta", explica Komatsu. "Puede que no entienda necesariamente los detalles de los equipos de Fórmula 1, pero al menos me da indicaciones claras de lo que quiere del equipo, que está claro.

"Y luego, cómo conseguirlo, ese es mi trabajo con todos los demás chicos. No puedo hacerlo yo solo. No tengo planes de hacerlo yo solo. Necesito que todos los chicos colaboren, pero al menos sé lo que quiere y es bastante claro."

Komatsu afirma que el hecho de que Gene Haas preste mucha atención a lo que ocurre en su equipo de F1 es un escenario mucho mejor que lo que ocurría en su anterior equipo Lotus/Renault, donde había poco entusiasmo por parte de las altas esferas.

"Es bueno porque está muy comprometido y es muy entusiasta", dijo Komatsu. "Una de las diferencias que vi cuando llegué aquí fue que en mi anterior equipo, que pasó por varios propietarios, o ciertos propietarios, no estaban interesados en absoluto. Para ellos era una inversión.

"No les importaba el aspecto de las carreras. Todo lo que les interesaba era hacer algunos días de pista con un viejo coche de F1. Sinceramente, no les importaba.

"Eso fue muy decepcionante, pero una de las cosas más refrescantes al venir aquí en 2016 fue el propietario, Gene Haas, era tan apasionado al respecto.

"Recuerdo, creo que fue en las pruebas de invierno cuando tuvimos un cierto fallo en el coche, él estaba en el garaje mirando la pieza porque está interesado en el hardware y el lado mecánico de las cosas.

"Estaba muy interesado en entender y saber qué había fallado. Creo que es bueno que este propietario sienta pasión por aquello en lo que invierte".