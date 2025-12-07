Todos los campeonatos

Crónica de carrera
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi 2025: Verstappen gana la carrera, Norris campeón; Colapinto 20

Max Verstappen se llevó la victoria en la última carrera, pero a pesar de derrotar a los McLaren Lando Norris se llevó el campeonato.

Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Lando Norris logró su primer campeonato de pilotos de la Fórmula 1 en un plan perfectamente ejecutado por McLaren, donde si bien Max Verstappen se llevó la victoria, el inglés tomó el cetro en un día donde el holandés tuvo que luchar solo contra los dos coches de la casa de Woking.

La carrera final por el campeonato no tuvo el drama que la gente esperaba. El circuito de Yas Marina no ayudó a una definición emocionante y todo se convirtió en un juego de estrategia sencilla para McLaren.

En el arranque, el cuatro veces campeón del mundo no tuvo problemas para mantener la cima, mientras Oscar Piastri tomó el segundo puesto sobre Lando Norris para hacer una labor de desgaste contra el holandés, para ello el australiano montana gomas duras contra las medias de los otros dos contendientes por el campeonato.

Norris navegaba en la tercera posición a un paso firme, pero seguro. Solo por un instante el Ferrari de Charles Leclerc se acercó a zona de DRS para tratar de atacar al de Woking, pero solo fue un espejismo ante el nivel del coche del británico que, cuando quiso, se despegó sin complicación.

McLaren llamó antes de la mitad de la carrera al líder del campeonato a pits para colocar un set de duros. Esto lo dejó por detrás de pilotos como Liam Lawson, Racing Bulls y Yuki Tsunoda, Red Bull. Uno hubiera pensado que ambos harían más por ayudar a Verstappen, pero mientras el neozelandés es bueno para insultar a pilotos mostrando el dedo medio en la pista cuando llegó el momento de la verdad se convirtió en un tierno cachorro que no opuso resistencia.

Tsunoda intentó una maniobra para ralentizar a Norris, pero solo duró un instante, menos de una vuelta. Como el resto del año, Verstappen estaba solo contra el mundo, pero ni siquiera su talento fue capaz de detener a los McLaren quienes no tuvieron que hacer grandes cosas para asegurar el campeonato de Norris.

Norris se lleva el campeonato, pero en el papel, Verstappen logró el mayor número de victorias en el año, con ocho pagando la falta de confiabilidad al inicio del año.

Detrás de ellos Charles Leclerc cerró en cuarto, como el mejor Ferrari contra un octavo de Lewis Hamilton quien, de nueva cuenta remontó para cerrar un año desastroso, el peor de su carrera.

George Russell finalizó quinto tras una mala arrancada de la cual no logró recuperarse. Fernando Alonso se posicionó detrás del británico de Mercedes seguido por Esteban Ocon.

El argentino Franco Colapinto concluyó su primer año con Alpine, aunque sin todas las carreras, en la posición 20 en un año donde la casa francesa esperaba no tener muchas herramientas tras enfocarse temprano en el 2026.

Ahora, solo el tiempo dirá si la gente recordará el campeonato de Norris o si, con el paso del tiempo, la leyenda Verstappen sobresaldrá y la gente dirá “el año que el holandés estuvo cerca de revertir 104 puntos para la gloria”.

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 58

-

     1 25   Red Bull Red Bull
2 Australia O. Piastri McLaren F1 81 58

+12.594

12.594

 12.594   1 18   McLaren Mercedes
3 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 58

+16.572

16.572

 3.978   2 15   McLaren Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 58

+23.279

23.279

 6.707   2 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 58

+48.563

48.563

 25.284   1 10   Mercedes Mercedes
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 58

+1'07.562

1'07.562

 18.999   1 8   Aston Martin Mercedes
7 France E. Ocon Haas F1 Team 31 58

+1'09.876

1'09.876

 2.314   1 6   Haas Ferrari
8 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 58

+1'12.670

1'12.670

 2.794   2 4   Ferrari Ferrari
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 58

+1'14.523

1'14.523

 1.853   1 2   Aston Martin Mercedes
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 58

+1'16.166

1'16.166

 1.643   1 1   Haas Ferrari
11 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 58

+1'19.014

1'19.014

 2.848   2     Sauber Ferrari
12 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 58

+1'21.043

1'21.043

 2.029   1     Sauber Ferrari
13 Spain C. Sainz Williams 55 58

+1'22.158

1'22.158

 1.115   1     Williams Mercedes
14 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 58

+1'23.794

1'23.794

 1.636   1     Red Bull Red Bull
15 Italy A. Antonelli Mercedes 12 58

+1'24.399

1'24.399

 0.605   1     Mercedes Mercedes
16 Thailand A. Albon Williams 23 58

+1'30.327

1'30.327

 5.928   2     Williams Mercedes
17 France I. Hadjar RB 6 57

1 lap

     1     RB Honda
18 New Zealand L. Lawson RB 30 57

1 lap

     1     RB Honda
19 France P. Gasly Alpine 10 57

1 lap

     2     Alpine Renault
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 57

1 lap

     2     Alpine Renault
Ver los resultados completos  

Comentarios destacados

