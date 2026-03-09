F1 GP Australia 2026: ¿Quién durmió mejor anoche? Toto Wolff

Lo veíamos venir, ¿no? Por mucho que Mercedes intentara llevar tantos sacos de arena como fuera posible a bordo de su W17 durante las pruebas, estaba claro que el equipo de Toto Wolff estaba preparando algo bueno. Olvídate de los tiempos por vuelta y del rendimiento en una sola vuelta: el simple hecho de que Kimi Antonelli completara su primera simulación de carrera en el segundo día de pruebas en Barcelona era suficiente para comprender que las Flechas de Plata se presentaban en la F1 de 2026 preparadas y armadas.

Luego estaban esos juegos infantiles con gente vestida con camisetas con la estrella de tres puntas y monos de carreras tratando de convencer al público a través de la prensa de que en realidad era Red Bull quien había creado el mejor motor de la parrilla.

Sí, claro. ¿Alguien se lo creyó realmente?

Todo quedó más o menos claro el viernes en Melbourne, con las largas tandas de Russell siendo lo suficientemente aterradoras como para hacer entrar en razón a quienes creyeron a Wolff y compañía durante febrero. El sábado se desveló por completo, con George Russell arrasando a la oposición con una enorme ventaja de 0,8 segundos sobre el piloto más cercano que no era de Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17 Foto: Mercedes AMG

Incluso en 2014, al comienzo de lo que se convertiría en años de dominio de Mercedes, la diferencia con el rival más cercano —curiosamente, también un novato de Red Bull, Daniel Ricciardo— era de solo 0,217 segundos. Y en la carrera, solo uno de los Mercedes llegó a la meta, ya que Lewis Hamilton se retiró tras solo dos vueltas por un problema en el motor.

Sin embargo, a pesar de todas las diferencias en los detalles, parece que la F1 ha vuelto a 2014: al comienzo de una era completamente nueva, con la introducción de los nuevos motores híbridos, Mercedes domina en medio de una protesta generalizada, liderada por prácticamente todos los pilotos que no son de Mercedes, sobre lo desequilibrada que está la nueva Fórmula 1.

Incluso cabría preguntarse si Mercedes ha guardado un par de sacos de arena a bordo.

En 2021, en el podcast Beyond the Grid, el exjefe técnico de Mercedes, Paddy Lowe, reveló que su equipo y el de Wolff incluso intentaron ocultar el rendimiento que tenían a su disposición al comienzo de esa era.

"La idea era que, si Mercedes parecía ridículamente bueno, se haría algo al respecto... Había mucha tensión sobre lo bueno que debía parecer", dijo. "En la clasificación, nunca acelerábamos el motor para la Q1 y la Q2. Se ejecutaba en una especie de modo inactivo.

"El debate entonces era cuánto subir el motor para la Q3. Toto me decía: "Eso es demasiado, eso es demasiado". Y yo pensaba: "Pero si no conseguimos la pole, pareceremos unos auténticos idiotas"".

"Durante la mayor parte de 2014, ese motor nunca funcionó a plena potencia en la clasificación", añadió.

George Russell, Mercedes Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

A Wolff no le gustó esa declaración en aquel momento: "Creo que Paddy debía de estar en un lugar diferente al mío", respondió. Pero probablemente tendría una buena razón para restarle importancia, incluso si Lowe dijera la verdad, ¿no?

El único Mercedes que terminó la carrera en Australia hace 12 años, el de Nico Rosberg, cruzó la línea de meta 25 segundos antes que Ricciardo, que luego sería descalificado. Estaba claro que Mercedes se llevaría ambos títulos ese año.

¿Pero está tan claro ahora?

El domingo pasado, la diferencia fue mucho menor. Es más, no se puede evitar pensar que Ferrari dejó escapar a Mercedes al eliminar a sus pilotos de la lucha por la victoria con un error estratégico rutinario: durante el VSC, los mecánicos del equipo rojo probablemente se quedaron en un estado similar al del meme de John Travolta, preguntándose por qué ninguno de los coches entró en boxes. Aun así, durante la mayor parte de la fase inicial de la carrera, la Scuderia, gracias también a sus salidas fulgurantes, parecía estar en condiciones de aguarle la fiesta a Wolff.

Aunque los coches de Mercedes salieron tarde del pit el domingo con algunos sacos de arena todavía acoplados, la carrera de Melbourne demostró que probablemente también tendrían que deshacerse de ellos. Al menos por ahora, la campaña de 2026 no parece que vaya a ser tan fácil como la de 2014.

Wolff y compañía no solo deben tener en cuenta a Ferrari. Los propios clientes de Mercedes en McLaren se han visto claramente sorprendidos por lo diferente que es el rendimiento del producto HPP en los coches del equipo de fábrica, y aún tendrán que dedicar bastante tiempo a resolver todo eso.

Ser un equipo de fábrica sí importa al comienzo de un nuevo ciclo de regulaciones. Bueno, a menos que seas socio de Honda, que sigue siendo consistente si hacemos un paralelismo con hace una década.

Lando Norris, McLaren Foto: Mark Horsburgh / LAT Images vía Getty Images

En cualquier caso, sería una tontería descartar al equipo papaya; en todo caso, McLaren ha demostrado en los últimos años que no hay ningún otro equipo en la parrilla capaz de desarrollar el coche más rápido. Mejorarán.

Y también lo hará Red Bull.

En agosto del año pasado, durante una entretenida sesión con un grupo de periodistas holandeses, Wolff habló de la gran montaña que tiene por delante Red Bull y su recién creada división de motores. "Van a ser una mierda", bromeó incluso menos de seis meses antes de describir el motor construido en Milton Keynes como "referente".

El Gran Premio de Australia de Red Bull resultó ser difícil, con Max Verstappen chocando en la Q1 e Isack Hadjar retirándose al principio de la carrera. Pero aunque no sea "un referente", ese motor de Red Bull con una pegatina de Ford no es precisamente "una mierda". Y descartar a Verstappen sería un error aún mayor. Puede que se sienta emocionalmente desconectado de su nuevo coche, pero no va a aflojar su control sobre la F1, aunque ahora le interese más el mundo del GT.

Luego, en verano, la FIA también va a cerrar la laguna jurídica en la normativa sobre motores.

Pero todo eso es algo de lo que Wolff probablemente se preocupará otro día. Hoy puede sentirse muy bien por haber recuperado la posición que tanto disfrutaba antes de que llegara 2022.

George Russell, Mercedes Foto: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

El domingo por la noche, cuando se enfrentó a los medios de comunicación después de la carrera, evitó responder a la primera pregunta, que versaba sobre la amenaza de Ferrari.

"Lo más importante", afirmó, "es que me siento muy... hay mucha satisfacción en el equipo en este momento. Hemos tenido una racha ganadora con estos ocho campeonatos, y luego años muy difíciles.

Seguimos ganando carreras y quedamos segundos en el campeonato, pero un sólido segundo puesto en el que sientes que la temporada que viene podrás luchar por el campeonato mundial, eso no se ha dado en mucho tiempo, y por eso probablemente se agradece más cuando te recuperas así, habiendo pasado por años difíciles y simplemente continuando. Por eso estoy muy feliz por todos".

Mercedes ha vuelto sin duda. La pregunta ahora es: ¿podrán convertirlo en más años de dominio?