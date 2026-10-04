La lluvia frena el inicio del GP de Bahréin en Sepang: Salida retrasada en la F1
Control de carrera ha retrasado el inicio del Gran Premio de Bahréin de F1 en Sepang.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Las inclemencias meteorológicas han alterado el programa previsto para el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Una intensa tormenta sobre el trazado de Sepang, en Malasia, obligó a Dirección de Carrera a suspender temporalmente el procedimiento de salida.
Las precipitaciones, que comenzaron a intensificarse minutos antes de la formación de la parrilla, generaron acumulación de agua en diversos sectores del circuito malasio, incrementándose cuando comenzó la ceremonia del himno nacional. Fue en ese momento cuando dirección de carrera decidió retrasar el arranque de la prueba.
Los equipos han adecuado sus estrategias a marchas forzadas dentro de los garajes, modificando la configuración de los monoplazas y preparando los neumáticos de lluvia extrema e intermedios para hacer frente a un asfalto sumamente delicado del cual no tienen conocimiento bajo estas condiciones.
La lluvia era esperada desde la jornada del viernes, pero no fue hasta el domingo cuando se ha vuelto una realidad. Esta sería la primera ocasión que la reglamentación 2026 se pondría a prueba bajo condiciones de lluvia.
El proveedor oficial de información meteorológica de la FIA preveía que el resto de la tarde fuera relativamente seco una vez que el sistema actual abandonara Sepang.
"Es probable que un chaparrón moderado y estacionario persista sobre el circuito durante otros 5 a 10 minutos antes de disiparse gradualmente. La lluvia de nivel 2+ podría continuar hasta las 15:05-15:10 del domingo (hora local). Lo más probable es que haya lluvia de nivel 1 entre las 15:10 y las 15:20 del domingo. Después de las 15:20 del domingo, lo más probable es que haya lluvia o llovizna de nivel 0-1 hasta que el chaparrón se disipe. Se espera un período prolongado de condiciones secas una vez que pase este chaparrón."
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