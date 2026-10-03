Leclerc admite una configuración "agresiva" que le da confianza para el domingo en Bahréin

El quinto puesto de hoy no hace sonreír a Charles Leclerc, pero entre la decepción también hay una noticia en parte positiva: cree saber qué le llevó a fallar en la Q3, ya que apostó por una configuración demasiado agresiva que le hizo sobrecalentar los neumáticos, algo que aquí en Sepang, en un circuito con un asfalto tan abrasivo, puede costarle varias décimas de segundo.

De hecho, en ambos intentos, el monegasco no estuvo precisamente perfecto, y esto se confirma al analizar sus vueltas en la última tanda. En la primera vuelta cometió dos errores: uno en la curva 5/6, que le costó una décima según los análisis del equipo, y otro en la última curva. Resulta interesante analizar precisamente el error en la chicane 5/6, ya que explica parte de sus dificultades.

Era evidente que, en ese tramo, el Ferrari rozaba el asfalto y estaba al límite también con los neumáticos, ya que, para responder a sus rivales, tenía que recortar tiempo precisamente en esos tramos. Leclerc perdió entonces la parte trasera del coche, abriendo ligeramente la trayectoria. Sin embargo, también en el segundo intento el problema del sobrecalentamiento de los neumáticos tuvo su peso.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ashwith S Pai

"Creo que Hamilton ha hecho un trabajo realmente excelente en la Q3, pero, por mi parte, la verdad es que estaba muy satisfecho en la Q1. En la Q2 empecé a tener un poco más de problemas con el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros: había sido bastante agresivo con la configuración y lo sabía. En la Q3, cuanto más apretaba, más se sobrecalentaban los neumáticos traseros, y perdí bastante rendimiento", explicó el monegasco tras la clasificación.

De hecho, aquí en Sepang era fundamental entender dónde y cómo sacar partido a los neumáticos, ya que las altas temperaturas, tanto del asfalto como de los neumáticos, obligan inevitablemente a hacer concesiones. Al observar los datos, resulta inmediatamente evidente cómo Hamilton tuvo más confianza al recorrer el tramo rápido de la chicane 5/6, hasta el punto de ganar casi 10 km/h.

Solo en ese tramo, el británico perdió casi dos décimas, una diferencia que luego se amplió en la zona de las curvas 7 y 8 y en la frenada posterior. Leclerc explicó que había intentado conseguir una parte delantera muy precisa en cuanto a la configuración, trabajando también con el ajuste del alerón, pero esto ha ido en detrimento precisamente del tren trasero.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

A partir de la curva 9, en concreto en la recta que lleva a la última curva, donde Leclerc registró una velocidad 12 km/h superior a la de su compañero de equipo (debido en parte también a cómo abordaron el resto de la vuelta), Charles logró recuperar algo de terreno, aunque siguió a más de dos décimas de Hamilton y a medio segundo de la pole de Verstappen.

Mañana, el piloto del Cavallino heredará, no obstante, la cuarta posición en la parrilla debido a la penalización de Isack Hadjar, a cuyo coche se le ha sustituido la unidad de potencia. Un aspecto que, desde su punto de vista, le mantiene de todos modos en la lucha por un buen resultado, más aún teniendo en cuenta que, por lo general, el punto fuerte del SF-26 no es alcanzar el máximo rendimiento en una vuelta rápida, sino en carrera.

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"Creo que en un circuito como este todo se decide en carrera. En ese aspecto hemos tomado decisiones un poco diferentes a las de los demás, no demasiado respecto a Max, pero sí un poco diferentes. Soy confiado en nuestras decisiones; luego, solo el tiempo dirá si hemos acertado o no", añadió Leclerc a Sky.

A su lado, en la segunda fila, estará Andrea Kimi Antonelli, que ha conseguido una buena posición en la parrilla a pesar de que en la Q3 solo dispuso de un intento, ya que tuvo que utilizar dos juegos de neumáticos blandos en la Q2 después de que le anularan un tiempo. En un circuito con un desgaste tan elevado, con temperaturas tan altas y en el que hay que saber cómo sacar partido a los neumáticos, la Estrella parece haber tenido más dificultades.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

"Ha sido un fin de semana un poco extraño para Mercedes, creo: en algunas vueltas han sido extremadamente fuertes, en otras han tenido dificultades. Si consiguen repetir con constancia esas vueltas tan competitivas, creo que mañana será difícil vencerlos. Pero si surge la oportunidad de sacar partido de que este fin de semana han sido un poco más irregulares, tendremos que aprovecharla", añadió Leclerc.

Sin embargo, la lucha también será contra Red Bull, que ya ayer se mostró muy competitiva tanto en la vuelta rápida como en el ritmo de carrera, con Verstappen prestando especial atención precisamente al ritmo en larga distancia, hasta el punto de renunciar a un intento con los neumáticos blandos en la segunda sesión. Hace ya tiempo que Red Bull consigue subir al podio, hasta tal punto que el holandés, aprovechando también algunas oportunidades, suma nada menos que cinco podios en las últimas seis carreras, lo que indica que hay una tendencia al alza.

También aquí, en Sepang, el RB22 se ha mostrado competitivo en los tramos lentos y en las rectas, aunque ha perdido terreno en los más rápidos. Sin embargo, las novedades han dado un nuevo impulso y Leclerc ha retomado el argumento de la semana pasada tras la carrera de Bakú, es decir, que se necesitan novedades: "Lleva ya varios fines de semana que Red Bull es más competitivo: parece que están haciendo algo bien, sin duda".

"Han estado muy fuertes durante todo el fin de semana, y lo están con ambos coches. Tenemos que trabajar, lo sabemos, y debemos introducir actualizaciones lo antes posible para no perder demasiado terreno en la lucha contra ellos. También es cierto que este fin de semana, sobre todo viendo la vuelta de Hamilton en la Q3, no estamos tan lejos, pero tenemos que ganarles".