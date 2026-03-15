F1 GP China 2026: Estado del campeonato de pilotos y constructores
Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de China de Fórmula 1 de 2026, se sitúa a cuatro puntos de George Russell, mientras que Mercedes se aleja en la clasificación. Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores después de dos carreras.
Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de China —el primero de su carrera—, logra un mejor resultado en la carrera del domingo que su compañero de equipo George Russell y se coloca a cuatro puntos en la clasificación de pilotos. Por detrás, los dos pilotos de Ferrari están separados por un solo punto, mientras que Oliver Bearman ocupa un magnífico quinto puesto.
En la clasificación de constructores, Mercedes se aleja aún más en el marcador, con ya 31 puntos de ventaja sobre Ferrari. A pesar de que sus dos coches no pudieron tomar la salida en la carrera de este domingo, McLaren se mantiene en tercera posición, mientras que Williams estrena puntos gracias al noveno puesto de Carlos Sainz.
Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron puntos para Alpine.
Campeonato de pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|G. RussellMercedes
|51
|2
|K. AntonelliMercedes
|47
|3
|C. LeclercFerrari
|34
|4
|L. HamiltonFerrari
|33
|5
|O. BearmanHaas
|17
|6
|L. NorrisMcLaren
|15
|7
|P. GaslyAlpine
|9
|8
|M. VerstappenRed Bull
|8
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|8
|10
|A. LindbladRacing Bulls
|4
|11
|I. HadjarRed Bull
|4
|12
|O. PiastriMcLaren
|3
|13
|C. Sainz JrWilliams
|2
|14
|G. BortoletoAudi
|2
|15
|F. ColapintoAlpine
|1
|16
|E. OconHaas
|17
|N. HülkenbergAudi
|18
|A. AlbonWilliams
|19
|V. BottasCadillac
|20
|S. PérezCadillac
|21
|L. StrollAston Martin
|22
|F. AlonsoAston Martin
Campeonato de constructores
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