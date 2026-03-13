Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Previo
Fórmula 1 GP de China

F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la carrera sprint y la clasificación

Luego de la primera sesión de clasificación para la sprint de China, Mercedes tomó el control de la primera fila, mientras que Franco Colapinto y Sergio Pérez tendrán que remontar.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La primera carrera sprint de la temporada podría ser un nuevo dominio de Mercedes luego de una sesión de clasificación para la carrera corta donde George Russell se ha llevado la pole seguido por Andrea Kimi Antonelli, esto mientras que los McLaren de Lando Norris y Lewis Hamilton han quedado a más de seis décimas de diferencia. 

La ventaja de los Mercedes ha sido de tal magnitud que Max Verstappen ha quedado a más de un segundo de diferencia.  

¿En qué posición arranca Franco Colapinto la sprint en China?

Franco Colapinto logró llevar al Alpine hasta la SQ2 en donde finalmente quedó establecido en la posición 16 para la parrilla del sábado. 

¿En qué posición arranca Sergio Pérez la sprint en China?

Checo Pérez iniciará la primera carrera sprint de la temporada desde la posición 22 luego de no haber participado en la clasificación por una falla en la bomba de combustible.  

¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones. 

Horarios del GP de China de la F1 2026: carrera sprint y clasificación

Carrera Sprint (SP)

  • México: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 13 de marzo de 2026- 21:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 13 de marzo de 2026- 22:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 13 de marzo de 2026- 23:00h

  • Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h

  • Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 00:00h
Promo App

Promo App

Clasificación GP de China F1 2026

  • México: Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador:Sábado 14 de marzo de 2026- 01:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 14 de marzo de 2026- 02:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Sábado 14 de marzo de 2026- 03:00h
  • Argentina: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 14 de marzo de 2026- 04:00h
Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Colapinto admite estar "perdido" en China tras la clasificación sprint
Artículo siguiente Verstappen perdió "muchísimo tiempo en las curvas" en un "desastre” de Red Bull en China

Comentarios destacados

Más de
Luis Ramírez

"Es muy frustrante": Checo Pérez revela falla crónica de Cadillac en China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
"Es muy frustrante": Checo Pérez revela falla crónica de Cadillac en China

F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

Checo Pérez se pierde la clasificación Sprint en China: Conoce los motivos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Checo Pérez se pierde la clasificación Sprint en China: Conoce los motivos

Últimas noticias

Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón

Wolff explica la diferencia entre Mercedes y el resto en la clasificación sprint en China

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Wolff explica la diferencia entre Mercedes y el resto en la clasificación sprint en China

Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"

Leclerc admite que Mercedes tiene ventaja con su motor, pero Ferrari peleará en China

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Leclerc admite que Mercedes tiene ventaja con su motor, pero Ferrari peleará en China