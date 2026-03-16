F1 GP China 2026: El que peor durmió anoche; James Vowles

Queridos lectores, hay gente que es capaz de venderte cualquier cosa. Podrían vender aspiradoras en el Sáhara o seguros contra erupciones volcánicas en la Antártida, y habría gente dispuesta a comprarlos. Para mí, James Vowles es uno de esos tipos.

Mientras que nunca en mi vida compraría a Jörg & Dragan, los vendedores de coches de RTL que durante años regateaban antes y después de las carreras de Fórmula 1 en la cadena privada de Colonia y estafaban a la gente, ni siquiera les compraría pilas para la llave de mi coche, Vowles podría venderme el mayor desguace como "coche nuevo con ligeros signos de uso"... y yo lo compraría.

Que este inglés tan espabilado tiene un gran poder de persuasión, ya lo ha demostrado en varias ocasiones durante su etapa en la categoría reina.

Convenció a Valtteri Bottas para que cediera voluntariamente sus victorias a Lewis Hamilton ("Valtteri, soy James..."), y logró convencer a Carlos Sainz de que Williams sería el lugar perfecto para continuar su carrera en la Fórmula 1.

Y, hasta ahora, Vowles siempre parecía cumplir sus promesas. Bajo su liderazgo, Williams volvió a pisar el acelerador en los últimos años y pasó de ser un equipo de cola a situarse en la parte alta de la zona media, donde Sainz logró incluso tres podios el año pasado.

¿En qué se han centrado para 2026?

Sin embargo, todos eran conscientes de que 2025 no era realmente el objetivo de Williams. Para Vowles siempre estuvo claro: ¡2026 es importante! Es entonces cuando Williams quiere —y debe— dar el gran paso de vuelta hacia la cima.

"Todo gira en torno a 2026», subrayó el británico en más de una ocasión. E incluso fue un paso más allá: "El calendario realista que les he dado a todos es que deberíamos ser capaces de ganar carreras en 2027 o 2028".

Pero la cosa no pinta así. En absoluto.

Al contrario: Williams es, junto con Aston Martin, la gran decepción de la temporada hasta ahora. Eso no encaja en absoluto con la imagen que James Vowles tiene de sí mismo y seguramente le esté causando noches de insomnio.

Porque ese no era el plan y, en retrospectiva, hace que sus declaraciones y promesas de los últimos meses parezcan más bien las de un charlatán medieval que promete que su poción mágica realmente puede hacer crecer el cabello claro y regenerar los brazos amputados.

La cruda realidad en China

China fue realmente un duro revés para él y su equipo. En ambas sesiones de clasificación, Alexander Albon y Carlos Sainz quedaron eliminados ya en la primera tanda, sin tener realmente ninguna oportunidad de pasar a la S(Q)2.

Los únicos coches a los que se podía ganar: el cacharro de Aston Martin, en el que no se puede acelerar a fondo el motor porque, de lo contrario, parece que todo va a salir volando, y el novato Cadillac, que tiene 50 años menos de experiencia en Grandes Premios que la tercera escudería más antigua de la Fórmula 1.

Albon calificó su coche por radio, de manera muy acertada, como "horrible", algo que ni siquiera el sensato Vowles pudo negar: "Alex tiene razón: es frustrante", tuvo que admitir.

Al menos, el tailandés no tuvo que enfadarse por su coche el domingo, ya que ni siquiera pudo correr: un problema hidráulico impidió que Albon saliera a la pista y provocó que solo Carlos Sainz defendiera los colores del equipo.

Puntos casi regalados

Hay que reconocerlo: lo hizo muy bien y, al terminar noveno, incluso sumó dos puntos inesperados. Pero, por supuesto, no hay que dejarse deslumbrar por eso. Y estoy seguro de que Vowles tampoco lo hace.

Porque, si se analizan las circunstancias, en realidad Sainz se vio obligado a sumar puntos: solo tenía que seguir adelante. Los dos McLaren: fuera. Max Verstappen: fuera. Gabriel Bortoleto: fuera.

Todos los demás posibles candidatos a los puntos se quedaron fuera de la carrera por su propia culpa: Esteban Ocon, en el potente Haas, chocó con Franco Colapinto y los dejó a ambos muy atrás; Arvid Lindblad hizo un trompo; y Nico Hülkenberg tuvo problemas en la parada en boxes, por lo que el alemán estuvo 16 segundos en boxes.

Carlos Sainz, noveno, se llevó dos puntos Foto: LAT Images

De los pilotos clasificados por detrás de Sainz solo quedan los dos Cadillac, que, por cierto, ya se enzarzaron entre sí en la primera vuelta.

Así pues, ya ha sido mucho más difícil sumar puntos en la Fórmula 1.

Williams debe esperar que en las próximas carreras vuelva a haber una avalancha de abandonos debido a la tecnología poco madura; de lo contrario, no habrá posibilidad de lograr otro resultado entre los diez primeros.

Ni siquiera sin el exceso de peso están al nivel de Haas

La lista de problemas de Williams es larga, pero uno de los mayores es uno que ya ha sido tema recurrente en los últimos años: el coche es demasiado pesado. «Tenemos exceso de peso en el coche», admite Vowles. «Cuánto, eso no quiero revelarlo por el momento».

En el paddock se habla de unos 28 kilogramos. Eso supone poco menos de un segundo en China. Pero incluso si se descuentan esos kilos, seguirían faltando 1,5 segundos respecto a los líderes en ritmo de carrera. Incluso entonces, Haas seguiría siendo más rápido.

Por cierto, ellos ya han sumado 17 puntos y han dejado atrás a Williams en el Mundial, al igual que Racing Bulls (12) o Alpine (10), todos ellos equipos a los que, según la propia percepción de Vowles, en realidad deberían ganar.

Pero la diferencia con respecto a estos equipos probablemente aumentará en la clasificación en las próximas semanas, en lugar de reducirse. Quizás a Vowles le venga muy bien que no se vaya a correr en Baréin ni en Arabia Saudí y que no se pierda aún más terreno. Quizás el panorama sea muy diferente en Miami en mayo.

Pero Williams no solo quiere vencer a los Haasis y a los mini-toros del mundo de la Fórmula 1, sino también a los grandes toros, al «Cavallino Rampante» y a cualquier analogía animal que se le ocurra a uno para referirse a Mercedes.

Tengo curiosidad por ver si Vowles podrá seguir vendiendo su visión a los empleados incluso si el fracaso persiste.

Pero una cosa está clara: si Williams realmente consigue victorias en 2027 o 2028, le compraré a Vowles una aspiradora para el Sáhara. ¡Prometido!

Norman Fischer