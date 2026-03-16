Estimados lectores, el Gran Premio de China en Shanghái debe de haber sido una carrera magnífica para cualquier espectador italiano. Dos pilotos de Ferrari lucharon por el liderato en un coche que seguramente se cuenta entre los mejores que se han fabricado en Maranello en muchos años.

Y eso precisamente contra el joven prometedor más prometedor del deporte, la mayor esperanza de Italia de un título mundial desde... ¡Mamma mia! Alberto Ascari en 1953. La primera victoria del nuevo héroe nacional se logró casi de manera dominante, pero aún así solo tras una dura lucha. Al menos, los aficionados italianos no deberían estar demasiado descontentos.

Stefano Domenicali es un alto directivo al frente de una de las mayores empresas de entretenimiento del mundo. Pero no se dejen engañar: alguien que nació en Imola y tuvo que trepar vallas para ver los coches correr es un auténtico aficionado a la Fórmula 1.

Que disfrutara de la carrera del domingo en Shanghái tuvo que ver, sin duda, con su cargo y la responsabilidad que conlleva. Pero, sobre todo, es probable que sintiera alivio: el Gran Premio de China fue un auténtico espectáculo, de eso no hay duda.

¿Lo disfrutó también como aficionado? Se podría haber respondido afirmativamente a esta pregunta con casi total seguridad si no fuera porque numerosos pilotos habían expresado tantas reservas en las últimas semanas. Se trataba sobre todo de cómo tenían que lidiar con algunas peculiaridades "antinaturales" de este nuevo reglamento. Sin embargo, las carreras parecían definitivamente mucho más entretenidas que el año pasado.

Mientras estaba en la zona de prensa del paddock entrevistando a los desafortunados pilotos de McLaren, cuando la carrera ni siquiera había llegado a la mitad, me costaba mucho no estar echando un vistazo constante a las pantallas de la retransmisión televisiva. Especialmente en esos momentos en los que más de 230 000 personas en las gradas, absolutamente abarrotadas, gritaban y exhalaban al unísono tras cada nueva acción de la carrera, de las que hubo en abundancia. Al director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, seguro que le gustó oírlo.

Quizá también le haya gustado como espectador, a menos que sea de los que sienten que la Fórmula 1 en 2026 es algo así como un "guilty pleasure", un placer secreto. Si él —o cualquier aficionado a la Fórmula 1— tiene que pensar así es una cuestión filosófica.

No se puede ocultar que la nueva Fórmula 1 no es perfecta. Sin embargo, está lejos de ser tan defectuosa como la pinta Max Verstappen.

Ajedrez táctico en lugar de pura fuerza bruta

Hay que decir que Shanghái es también un circuito casi perfecto para estos coches con su gestión de la energía. Sin duda ha disimulado algunos de los problemas que se pusieron de manifiesto en Melbourne y ha permitido disputas emocionantes. El duelo más largo y reñido tuvo lugar entre los dos pilotos de Ferrari, en el que Charles Leclerc y Lewis Hamilton se adelantaron mutuamente en puntos en los que antes nunca se habría imaginado que unos pilotos de Fórmula 1 pudieran adelantarse entre sí en coches de Fórmula 1.

El nuevo reglamento ha ampliado sin duda el abanico de opciones para los adelantamientos. Lo que antes en Shanghái se limitaba a "aprovechar el rebufo y adelantar al frenar en la curva en horquilla", se ha convertido ahora en una partida táctica de ajedrez en la que los pilotos gestionan el nivel de sus baterías para burlarse unos a otros.

La carrera de Shanghái ofreció emocionantes duelos en la pista Foto: Getty Images AsiaPac

Hay quien lo califica de antinatural. O artificial. Pero cada uno es libre de discrepar. Sin embargo, una cosa es segura: es inusual. Esto no solo se aplica a la experiencia de los pilotos, sino también a la de los espectadores que lo ven. Al fin y al cabo, hay un argumento de peso a favor de que la opinión de estos últimos es la que más cuenta.

Claro, hubo mucha acción. A veces es difícil de comprender —y, hasta cierto punto, incluso de seguir—. Este tipo de carreras resta valor a los adelantamientos. Ninguna de las maniobras de Shanghái pasará a la historia de la Fórmula 1 como una de las más grandes. No solo porque fueron demasiadas para recordarlas todas, sino también porque, como dijo Lando Norris, el factor de "quién tiene más pelotas" ya no es tan importante.

El mundo ha seguido girando

Con ello, los tiempos de los momentos Mansell-Berger en la Peraltada han quedado atrás. No solo porque la Fórmula 1 ha cambiado. Sino también porque el mundo ha evolucionado. En aquel entonces, un aficionado medio que veía la carrera desde casa tenía que esperar quizás una hora para ver algo de acción.

La triste realidad de hoy es que un aficionado frente al televisor tiene demasiadas opciones para desviar su atención hacia otra parte, al poner su huella dactilar en la brillante pantalla de su conexión móvil con el mundo —que los anticuados seguimos llamando "teléfono".

La Fórmula 1 debe adaptarse a los nuevos tiempos; sencillamente, no hay otra manera. Y esto se aplica a todo: ya sea mantenerse a la vanguardia de la tecnología, ofrecer un espectáculo aún mejor para un público más amplio o mantenerlo interesado.

Por supuesto, también debe ser una prioridad hacer más felices a los pilotos, porque, al fin y al cabo, son las únicas 22 personas que ofrecen el producto final. Sin su aportación, la Fórmula 1 nunca alcanzará el nivel general de entusiasmo, ya que el público siempre notará si los pilotos también están entusiasmados.

Sin embargo, lo que la Fórmula 1 no puede permitirse en absoluto es volverse irrelevante. No puede permitirse perder el contacto con la actualidad, con el público o con un mundo en constante cambio.

Stefano Domenicali simplemente no puede permitirlo. No como director ejecutivo de la Fórmula 1. Y mucho menos como aficionado a la Fórmula 1.

Atentamente,

Oleg Karpov