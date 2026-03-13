F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

No existe duda de que Mercedes es el gran favorito del arranque de temporada. George Russell y Andrea Kimi Antonelli tienen una ventaja sobre el resto de la parrilla y eso quedó exhibido cuando el británico logró la primera posición para la primera carrera sprint de la campaña.

Luego de haber controlado la SQ1 y la SQ2, Russell instauró desde un inicio su dominio en el momento definitivo en la SQ3 consiguiendo primero una vuelta de 1m31.520s superando por 0.360s a Antonelli, esto mientras Lewis Hamilton quedaba en su primer registro de la ronda definitiva a seis décimas de segundo y hasta 1.7 segundos de Max Verstappen.

Russell ni siquiera mejoró su registro en su intento final en la SQ3 luego de que vio a sus rivales cruzar y no acercarse. Antonelli finalizó segundo y redujo su desventaja a 0.289s, esto mientras que Lando Norris saltó al tercero a seis décimas. Hamilton se colocó cuarto en la parrilla seguido por Piastri.

Leclerc resultó sexto con Pierre Gasly tomando el séptimo en su último giro, ambos ya a más de un segundo.

Max Verstappen se ubicó octavo a 1.7 segundos de Russell, lo que exhibía la diferencia de potencial con la marca alemana.

SQ1

La primera ronda de eliminación fue controlada totalmente por George Russell quien logró un tiempo de 1m33.030s superando por 0.118s al Ferrari de Lewis Hamilton y por 0.164s a Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris cerraron el top cinco.

El argentino Franco Colapinto pasó el corte en la posición 16.

Sergio Pérez fue el primer eliminado de la sesión luego de que Cadillac informó que tenía problemas en el sistema de combustible que los obligaron a abortar la SQ1, con lo cual Checo Pérez tendrá que arrancar el sábado desde la posición 22.

Carlos Sainz, Alex Albon, ambos de Williams, junto a los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, así como el Cadillac de Valtteri Bottas también quedaron eliminados.

SQ2

Russell de nueva cuenta fue el mejor de la sesión con un tiempo de 1m32.241s superando por 0.050s a su compañero Antonelli. Leclerc fue el tercero a tres décimas, mientras que Oscar Piastri fue cuarto a siete décimas con Lewis Hamilton cerrando el top cinco a ocho décimas de segundo.