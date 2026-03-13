Ir al contenido principal

Crónica
Fórmula 1 GP de China

F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

Mercedes dominó la clasificación para la sprint en China, esto mientras Franco Colapinto avanzó a la SQ2 y Sergio Pérez quedó eliminado en la SQ1.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

No existe duda de que Mercedes es el gran favorito del arranque de temporada. George Russell y Andrea Kimi Antonelli tienen una ventaja sobre el resto de la parrilla y eso quedó exhibido cuando el británico logró la primera posición para la primera carrera sprint de la campaña.

Luego de haber controlado la SQ1 y la SQ2, Russell instauró desde un inicio su dominio en el momento definitivo en la SQ3 consiguiendo primero una vuelta de 1m31.520s superando por 0.360s a Antonelli, esto mientras Lewis Hamilton quedaba en su primer registro de la ronda definitiva a seis décimas de segundo y hasta 1.7 segundos de Max Verstappen.

Russell ni siquiera mejoró su registro en su intento final en la SQ3 luego de que vio a sus rivales cruzar y no acercarse. Antonelli finalizó segundo y redujo su desventaja a 0.289s, esto mientras que Lando Norris saltó al tercero a seis décimas. Hamilton se colocó cuarto en la parrilla seguido por Piastri.

Leclerc resultó sexto con Pierre Gasly tomando el séptimo en su último giro, ambos ya a más de un segundo.

Max Verstappen se ubicó octavo a 1.7 segundos de Russell, lo que exhibía la diferencia de potencial con la marca alemana.

SQ1

La primera ronda de eliminación fue controlada totalmente por George Russell quien logró un tiempo de 1m33.030s superando por 0.118s al Ferrari de Lewis Hamilton y por 0.164s a Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris cerraron el top cinco.

El argentino Franco Colapinto pasó el corte en la posición 16.

Sergio Pérez fue el primer eliminado de la sesión luego de que Cadillac informó que tenía problemas en el sistema de combustible que los obligaron a abortar la SQ1, con lo cual Checo Pérez tendrá que arrancar el sábado desde la posición 22.

Carlos Sainz, Alex Albon, ambos de Williams, junto a los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, así como el Cadillac  de Valtteri Bottas también quedaron eliminados.

SQ2

Russell de nueva cuenta fue el mejor de la sesión con un tiempo de 1m32.241s superando por 0.050s a su compañero Antonelli. Leclerc fue el tercero a tres décimas, mientras que Oscar Piastri fue cuarto a siete décimas con Lewis Hamilton cerrando el top cinco a ocho décimas de segundo.

Fórmula 1 - GP de China - Clasificación Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'31.520

   214.418
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.289

1'31.809

   213.743
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.621

1'32.141

   212.973
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.641

1'32.161

   212.927
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.704

1'32.224

   212.781
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+1.008

1'32.528

   212.082
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.368

1'32.888

   211.260
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+1.734

1'33.254

   210.431
9 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.889

1'33.409

   210.082
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+2.203

1'33.723

   209.378
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.115

1'33.635

   209.575
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.119

1'33.639

   209.566
13 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+2.194

1'33.714

   209.398
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.254

1'33.774

   209.264
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+2.528

1'34.048

   208.655
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.807

1'34.327

   208.037
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.241

1'34.761

   207.085
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.785

1'35.305

   205.903
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.061

1'35.581

   205.308
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.631

1'36.151

   204.091
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+5.858

1'37.378

   201.519
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

 

    
Ver los resultados completos
Más de la F1:

Artículo previo La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026

Comentarios destacados

