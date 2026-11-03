Fórmula 1 GP de México

GP de México F1 2027 presenta los costos de boletos con un aumento en algunas gradas

La organización del Gran Premio de la Ciudad de México anunció la fecha de venta de boletos, proceso y costos.

Luis Ramírez

Publicado: 3 nov 2026, 16:36

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

La organización del Gran Premio de la Ciudad de México dio a conocer las fechas oficiales y los nuevos precios para la visita de la F1 en el 2027 del 29 al 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una venta que iniciará en tan solo dos días y que contará con diversas fases.

La edición 2027 representará la segunda de una renovación de tres años que finalizará en el 2028 y que, por ahora, CIE está trabajando en una ampliación.

Para esta entrega, el evento contempla un alza general en el costo de los boletos impulsada por las mejoras en la infraestructura del recinto y un programa deportivo ampliado con la llegada de la Fórmula 2.

"El México GP 2027 contará con una inversión importante para garantizar la mejor experiencia para los asistentes, pues se realizará una reconfiguración en diversas zonas del recinto con el objetivo de optimizar los espacios. A esto se suma la llegada de Formula 2 a nuestro país, que será un momento histórico ante la potencial presencia de pilotos mexicanos como Noel León, quien actualmente corre para Campos Racing, y Rafael Villagómez, que pertenece al Van Amersfoort Racing", destacó el comité organizador en su comunicado oficial.

En ese sentido, la promotora añadió las recomendaciones clave para el proceso de compra ante el alto flujo de aficionados esperado en la plataforma de venta digital:

"Con el fin de promover una venta más justa y dinámica, se ha asegurado la disponibilidad de boletos en cada etapa de venta y se ha establecido un límite máximo de ocho entradas por transacción. En ese sentido, debido a la alta demanda registrada en los últimos años, se recomienda a los aficionados que deseen adquirir boletos para la próxima edición planificar su compra con anticipación y mantener la paciencia durante el proceso y la fila virtual".

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Calendario de preventa y venta general de boletos para el GP de México 2027

Las fases de adquisición a través de Ticketmaster iniciarán en los primeros días de noviembre bajo el siguiente esquema:

Derecho de Primera Opción (DPO): 5 y 6 de noviembre a partir de las 9:00 AM (exclusivo para conservar los mismos asientos ocupados en 2026).

5 y 6 de noviembre a partir de las 9:00 AM (exclusivo para conservar los mismos asientos ocupados en 2026). Preventa Banamex y Venta Anticipada Banorte: 9 y 10 de noviembre a partir de las 10:00 AM

9 y 10 de noviembre a partir de las 10:00 AM Venta General: 11 de noviembre a partir de las 10:00 AM.

Tabla de precios oficial: GP de México 2027 (Ordenada de mayor a menor costo)

A continuación, el costo por grada del Gran Premio de la Ciudad de México 2027 (con cargo por servicio incluido), presentado en pesos mexicanos y con su conversión aproximada a dólares estadounidenses (USD):

Zona Grada / Localidad Precio Oficial (MXN)* Precio Aprox. (USD)* Verde Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde $66,500 $3,545 USD Verde Grada 1 + Speed Lounge Banamex Zona Verde $59,350 $3,164 USD Amarilla Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla $57,240 $3,051 USD Café Box Oro Norte $50,485 $2,691 USD Amarilla Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla $46,565 $2,482 USD Rosa Grada 9 + Speed Lounge Rosa $42,000 $2,239 USD Grand Tour Diamond C $41,600 $2,217 USD Rosa Grada 8 + Speed Lounge Rosa $39,600 $2,111 USD Grand Tour Platinum C $35,900 $1,914 USD Verde Grada 1 $34,500 $1,839 USD Verde Grada 2 $34,500 $1,839 USD Grand Tour Gold C $33,400 $1,780 USD Grand Tour Diamond B $31,000 $1,652 USD Grand Tour Platinum B $27,600 $1,471 USD Azul Grada 5 Cool Room Banamex $27,000 $1,439 USD Azul Grada 4 Cool Room Banamex $26,500 $1,413 USD Grand Tour Diamond A $26,400 $1,407 USD Grand Tour Gold B $26,200 $1,397 USD Grand Tour Platinum A $24,500 $1,306 USD Azul Grada 6 Cool Room Banamex $24,150 $1,287 USD Amarilla Grada 10 $24,000 $1,279 USD Grand Tour Gold A $24,000 $1,279 USD Azul Grada 3A Cool Room Banamex $21,750 $1,159 USD Amarilla Grada 11 $21,715 $1,157 USD Azul Grada 5 $19,000 $1,013 USD Azul Grada 4 $18,500 $986 USD Azul Grada 5A $17,500 $933 USD Amarilla Grada 7 $17,500 $933 USD Rosa Grada 9 $17,150 $914 USD Amarilla Grada 12 $16,250 $866 USD Azul Grada 6 $16,150 $861 USD Rosa Grada 8 $14,750 $786 USD Gris Grada 14 Sur $14,500 $773 USD Café Grada 15 Norte $14,500 $773 USD Azul Grada 3A $13,750 $733 USD Azul Grada 6B $12,895 $687 USD Azul Grada 6A $9,920 $529 USD Naranja Grada 2A $5,580 $297 USD Accesible Zona Accesible (Zona Verde y Zona Azul) $5,085 $271 USD

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