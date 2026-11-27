Fórmula 1 GP de Qatar

FIA resuelve el caso de Checo Pérez por su retraso en la conferencia de prensa en Qatar

Los comisarios de la FIA emitieron su veredicto oficial tras la comparecencia de Checo Pérez y Cadillac por llegar tarde a la conferencia de prensa del Gran Premio de Qatar 2026 de F1.

Luis Ramírez

Publicado: 27 nov 2026, 18:39

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El piloto mexicano Sergio Pérez libró la sanción por parte de los comisarios de la FIA en el Gran Premio de Qatar 2026, luego de comparecer este viernes en el circuito de Lusail por haber llegado tarde a la conferencia de prensa oficial del jueves.

Tras escuchar los argumentos del piloto del monoplaza número 11 y de un representante de la escudería Cadillac, el panel de comisarios determinó que, si bien existió una infracción técnica al Artículo B10.1.1.a del reglamento deportivo de la Fórmula 1 y a los artículos 12.2.1.i y 12.2.1.p del Código Deportivo Internacional de la FIA, no se aplica ninguna penalización debido a circunstancias atenuantes fuera del control del tapatío.

Durante la audiencia, Checo Pérez reconoció haber llegado 22 minutos tarde al compromiso con los medios de comunicación —sesión en la que estaba programado junto a Charles Leclerc y Oscar Piastri, quienes ya habían abandonado la sala al momento de su arribo—. Sin embargo, explicó que el retraso fue consecuencia de dos imprevistos concatenados durante su traslado a Qatar.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En primer lugar, un problema relacionado con un seguro provocó la demora de su vuelo hacia Doha, ocasionando que aterrizara apenas una hora antes del inicio programado de la conferencia de prensa. Aunque en condiciones normales ese margen habría sido suficiente para llegar a tiempo al autódromo, el mexicano quedó atrapado en múltiples cierres viales en los accesos al Circuito Internacional de Lusail.

Los comisarios validaron la versión al señalar que otros integrantes del paddock sufrieron demoras similares en su llegada al trazado por la misma situación vial. Asimismo, tomaron en cuenta que Cadillac mantuvo debidamente informado en todo momento al delegado de prensa de la FIA sobre el contratiempo del piloto.

Con esta resolución, Checo Pérez evita sumar una multa o reprimenda en un fin de semana que ya se presenta cuesta arriba en lo deportivo. Tras finalizar en las posiciones 21 y 22 durante las primeras dos sesiones de prácticas libres del viernes, deberá cumplir el domingo con una sanción pendiente de cinco puestos en la parrilla de salida, derivada de su contacto con el brasileño Rafael Câmara (Haas) durante el pasado Gran Premio de Las Vegas.

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