Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen, Hamilton y Leclerc penalizarán en Sao Paulo y tendrán que remontar

Los tres pilotos usarán nuevos componentes para la carrera del domingo en Brasil.

Roland Vording

Editado: 7 nov 2026, 15:04

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tanto Ferrari como Red Bull enfrentan una lucha desde atrás en São Paulo, luego de que ambos equipos decidieran reemplazar componentes de la unidad de potencia para el tramo final del triplete americano de la F1.

Hasta ahora, Ferrari había sido el único equipo puntero libre de sanciones en la parrilla por motivos de motor, con Hamilton y Charles Leclerc al límite en su cuarto y último motor de combustión interna y turbocompresor permitidos.

Sin embargo, tras un complejo viernes de prácticas libres, Ferrari optó por realizar un cambio de motor planificado en los SF-26 de Hamilton y Leclerc, lo que les costará una penalización en la parrilla para la carrera en Interlagos. La Scuderia decidió montar un nuevo motor de combustión interna, retrasando a ambos pilotos diez posiciones en la parrilla de salida.

En el caso de Verstappen, se trata de un cambio completo de la unidad de potencia y, por lo tanto, de una sanción que lo envía al fondo de la parrilla.

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Red Bull había indicado a principios del fin de semana que prefería esperar lo máximo posible antes de realizar un eventual cambio de unidad de potencia. Antes del inicio de la actividad, la estructura de Milton Keynes afirmó que una sustitución no era necesaria aún en Interlagos, pero esa evaluación cambió el viernes.

Verstappen experimentó varios 'pequeños problemas', los cuales también contribuyeron a que se perdiera los últimos seis minutos de la segunda sesión de prácticas. Aunque Red Bull atribuyó inicialmente esto de forma pura a 'inconsistencias', la explicación ya sonaba extraña en ese momento.

A fin de cuentas, terminar la práctica antes de tiempo también significó que Verstappen renunciara a la oportunidad de realizar un ensayo de salida en la parrilla que tiene una ligera pendiente cuesta arriba, en un año donde los arranques de Red Bull no siempre han sido sobresalientes. En cuanto Verstappen se bajó de su RB22, se vio de inmediato a los mecánicos trabajando debajo del monoplaza.

La noche del viernes, Red Bull rompió el toque de queda, tras lo cual el cambio completo de motor se confirmó oficialmente el sábado.

Esto significa que Verstappen afrontará otra remontada en Sao Paulo, un escenario donde cuenta con vasta experiencia. El año pasado, por ejemplo, remontó desde el pitlane hasta el podio, mientras que en 2024 ganó saliendo desde el puesto 17, lo que prácticamente sentenció las aspiraciones al título de Lando Norris en aquel año. En 2016, Verstappen también protagonizó una remontada memorable bajo la lluvia en los minutos finales, aunque aquello ocurrió tras una elección equivocada de neumáticos por parte de Red Bull.

Por su parte, Hamilton tampoco es un extraño a las remontadas legendarias en Brasil. En 2021, también tuvo que abrirse paso a través del pelotón, algo que logró en dos ocasiones de forma sumamente impresionante. El heptacampeón mundial escaló del puesto 20 al quinto en la carrera sprint. Para la carrera principal, fue retrasado a la décima posición en la parrilla, pero ni siquiera eso pudo impedir que se llevara la victoria.

En esta ocasión, el actual empleador de Hamilton, Ferrari, la está pasando mucho peor en el Autódromo José Carlos Pace. Charles Leclerc lo describió como uno de los viernes más difíciles del año, tras lo cual el director del equipo, Frédéric Vasseur, también concluyó que aún quedaba mucho trabajo por delante.

"Sabemos que tenemos mucho por hacer en el balance", comentó Vasseur. "El balance no fue bueno. Creo que el asfalto es todo lo opuesto a lo de hace una semana. Eso nos genera bastante trabajo por hacer.

Los pilotos no estaban contentos. Charles no hizo la FP1 esta mañana. Tuvimos un par de problemas hoy y creo que hay mucho trabajo para preparar el día de mañana. El pronóstico del tiempo para mañana y el domingo es incierto, así que creo que debemos estar preparados para todas las condiciones. Pero no estoy menos optimista que la semana pasada".

Un posible punto a favor para ambos pilotos es que aún se prevé una carrera sobre mojado, lo que potencialmente podría ayudarlos en su avance desde el fondo. Sergio Pérez también ha sido equipado con un nuevo motor de combustión interna, turbocompresor y MGU-K, por lo que también arrancará desde la parte trasera para la carrera del domingo.

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