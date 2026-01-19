Komatsu: "En Barcelona estudiaremos el uso de la energía y cambiará para Bahréin"

La primera presentación oficial de los monoplazas de Fórmula 1 para 2025 fue la de Haas Toyota Gazoo Racing. A primera hora de la tarde de hoy, el equipo dirigido por Ayao Komatsu ha desvelado el diseño del VF-26 y la nueva decoración, que confirma el vínculo cada vez más sólido con el nuevo patrocinador principal.

Además de difundir las primeras imágenes del coche que pilotarán Esteban Ocon y Oliver Bearman, Haas también ha publicado entrevistas realizadas internamente a las figuras clave. Ayao Komatsu es la persona que, un año más, tendrá que ponerlo todo en marcha para intentar garantizar el crecimiento constante del equipo, incluso con la nueva normativa técnica.

"Fuera de la pista, basta con mirar lo que hemos conseguido en los últimos años: hemos crecido como equipo. No solo en números, sino también en términos de mentalidad, enfoque y forma de correr. Creo que estamos avanzando de forma muy positiva. Es diferente partir de algo ya consolidado y, digamos, adaptarlo a las nuevas regulaciones", dijo el director del equipo Haas TGR.

"Estamos creciendo como equipo de forma bastante agresiva y, al mismo tiempo, nos enfrentamos a un reglamento completamente nuevo. Es un reto enorme, pero ya hemos demostrado, desde lo que ocurrió en Melbourne el año pasado, cómo hemos sido capaces de reaccionar, y desde entonces no hemos dejado de mejorar".

"No creo que ningún equipo, ni siquiera el más grande, pueda decir que está completamente preparado para afrontar la nueva normativa; para nosotros, sin embargo, el reto es aún mayor".

En las pruebas de Barcelona, un VF-26 "básico"

Haas VF-26 Foto de: Haas F1 Team

El director japonés confirmó lo que, en realidad, era de esperar. Es decir, que los monoplazas de Fórmula 1 que participarán en el Shakedown de Barcelona —que, recordemos, se llevará a cabo a puerta cerrada— serán "básicos". Desde el punto de vista estructural, lo que veremos ya será definitivo, mientras que lo que cambiará, y de forma repentina, serán los paquetes aerodinámicos a partir de las pruebas de Sakhir, hasta llegar a los cuatro primeros Grandes Premios.

"El coche que todos verán en Barcelona no será el que correrá en Australia, y creo que esto es válido para todos, porque simplemente es demasiado pronto. Quizás sea diferente cuando solo hay una prueba dos semanas antes de la primera carrera, pero con más de un mes de distancia de la primera carrera, los equipos no dejarán de desarrollar en el túnel de viento. Por lo tanto, los coches que probarán en Barcelona, e incluso durante la primera semana de pruebas en Baréin, estarán menos maduros que los que se construirán para la primera carrera en Australia".

"Entre la semana del shakedown de Barcelona y la última prueba en Baréin, veréis coches muy diferentes en la parrilla, sobre todo en lo que respecta al paquete aerodinámico, porque en cuanto a la unidad de potencia, el hardware está prácticamente definido. La forma en que utilizaremos esa unidad de potencia es el aspecto más importante. En Barcelona, todos se centrarán en cómo optimizar al máximo el uso de la energía, y esto tendrá que desarrollarse muy rápidamente para todos".

La gestión de la energía será clave

Haas VF-26 Foto de: Haas F1 Team

Con la eliminación del MGU-H y solo el MGU-K (el KERS) proporcionando un empuje adicional a los motores térmicos durante un tiempo limitado, la gestión de la energía será el centro de atención, especialmente al comienzo de una temporada en la que la nueva era técnica llevará a los equipos a afrontar varios retos relacionados precisamente con las unidades de potencia.

"Hemos realizado una sesión en el simulador antes de Navidad y estamos llevando a cabo otra más exhaustiva esta semana. La gran pregunta para todos será comprender qué se puede gestionar [desde el punto de vista energético] para los pilotos en una sola vuelta y en un escenario de carrera de varias vueltas, y con qué precisión se pueden controlar las distintas variables: esto será gran parte del trabajo que haremos en Barcelona".

"En cuanto al desarrollo aerodinámico, estamos razonablemente satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora, pero, como siempre con las nuevas regulaciones, la pregunta es: ¿el objetivo que nos hemos fijado es lo suficientemente bueno? Cuando comencemos las pruebas, estoy seguro de que veremos conceptos diferentes y, si nos damos cuenta de que hemos pasado por alto algo, tendremos que intervenir muy rápidamente".

Este es el objetivo a perseguir en los primeros GP

Haas VF-26 Foto de: Haas F1 Team

Para tener una idea clara de qué hacer y dónde intervenir, si es necesario, para mejorar el monoplaza, los equipos deben tener muy claro el uso de las unidades de potencia y la aerodinámica. Haas ya demostró el año pasado que sabe intervenir rápidamente ante un problema que tiene un impacto significativo en el rendimiento.

"Para las primeras carreras, más que fijarnos un objetivo deportivo, se trata de un objetivo interno. En primer lugar, dominar la gestión de la unidad de potencia y, a continuación, el desarrollo aerodinámico. Si tenemos que cambiar de dirección o evaluar conceptos diferentes, tendremos que hacerlo rápidamente. Para implementar ciertas soluciones rápidamente, es fundamental trabajar en equipo y tener claridad en la comunicación. Son aspectos en los que hemos trabajado en los últimos años y que ahora se pondrán aún más a prueba, pero creo que estamos preparados".

En cuanto a los valores en la pista, será complicado entender algo al principio. Solo después de algunas carreras tendremos una primera visión real de la situación. Sin embargo, Komatsu cree que los valores pueden estar representados por la calidad de las unidades de potencia. Esto significa que podríamos ver a los equipos que comparten el mismo motor muy cerca unos de otros.

"Habrá una gran variabilidad entre los equipos por dos razones principales. La primera tiene que ver con la unidad de potencia: los equipos que utilizan el mismo proveedor estarán presumiblemente agrupados, con Mercedes suministrando a cuatro equipos, Ferrari a tres, Red Bull a dos, Audi y Honda a uno cada uno. En cuanto a la aerodinámica, en cambio, todo está completamente abierto y el desarrollo se producirá rápidamente. Podría perfilarse una jerarquía con bastante rapidez en las cuatro primeras carreras, pero creo que será una temporada muy dinámica. Lo que veremos en las primeras una o dos carreras será, en mi opinión, totalmente diferente de lo que veremos en las últimas carreras del año".