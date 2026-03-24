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Fórmula 1 GP de Japón

Haas, el rugido de los motores despierta a Godzilla: se desvela la decoración especial

Haas celebra la carrera de Suzuka con una decoración especial dedicada a Godzilla gracias a su nueva colaboración con Toho, que hará que el "Rey de los monstruos" ruja en la pista con el VF-26. Tras un sorprendente comienzo de temporada, la escudería estadounidense quiere seguir impresionando y mantenerse como el equipo de referencia en el pelotón.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Haas VF-26 para el GP de Japón 2026 de F1

La prueba de Suzuka será una cita especial para Haas. No solo supone la carrera de casa para el director del equipo, Ayao Komatsu, y para el nuevo patrocinador principal, Toyota, sino que también ofrece la oportunidad de inaugurar una colaboración con Toho, la «casa» de Godzilla. Un acuerdo que supone la primera colaboración con una propiedad intelectual del mundo del entretenimiento en la historia del equipo.

Toho es, de hecho, la famosa productora japonesa a la que se debe, en particular, la serie de películas dedicadas a Godzilla, protagonizadas por el gigantesco reptil prehistórico, el Rey de los monstruos, despertado por las pruebas nucleares realizadas en el Pacífico que interrumpieron su largo estado de hibernación en el fondo del océano. Desde entonces, dependiendo de las películas, Godzilla se ha convertido sucesivamente en enemigo o aliado de la humanidad.

Durante un evento en directo en Tokio, Oliver Bearman, Esteban Ocon y el director del equipo, Ayao Komatsu, han desvelado la decoración que rinde homenaje al famoso monstruo de fantasía, marcando el inicio de la nueva colaboración. El diseño retoma en parte el que utiliza Haas en el campeonato, pero enriquecido con la presencia de Godzilla y algunos detalles gráficos que recuerdan el estilo clásico del manga.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

Librería del equipo Haas F1 para el Gran Premio de Japón

Foto de: Haas F1 Team

Para Haas, el inicio de la temporada 2026 ha sido prometedor hasta ahora. La escudería estadounidense ha sido una de las sorpresas de este inicio de campeonato, logrando imponerse con cierta continuidad como primera fuerza del grupo medio gracias a un excelente chasis. Una ventaja que tiende a destacar sobre todo en carrera, donde la gestión de los neumáticos en larga distancia marca la diferencia, más que en la clasificación, fase en la que aún le falta algo en términos de potencia pura y de gestión del híbrido por parte de la unidad de potencia.

De hecho, Bearman logró el séptimo puesto en la carrera inaugural en Australia, resultado al que siguió la quinta posición obtenida en la carrera larga del GP de China. Dos actuaciones que le han permitido llevarse a casa un botín de puntos fundamental para el equipo, que actualmente se sitúa incluso por delante de Red Bull en la clasificación, aunque la escudería de Milton Keynes está pagando los numerosos problemas de fiabilidad sufridos en este inicio de temporada.

Esto no quita que, en términos de ritmo puro, en la última carrera Bearman fuera capaz de mantener a raya durante varias vueltas incluso a Max Verstappen, manteniendo un ritmo decididamente competitivo. Una confirmación más de que el chasis del VF-26 representa uno de los puntos fuertes más evidentes del paquete de Haas.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

Librería del equipo Haas F1 para el Gran Premio de Japón

Será un fin de semana especial también porque, precisamente este año, se cumple el 50.º aniversario del primer Gran Premio de Japón de Fórmula 1, disputado cerca de Fuji en 1976. Una carrera que pasó a la historia por haber representado el desenlace del duelo entre James Hunt y Niki Lauda, llevado posteriormente a la gran pantalla por la película "Rush", de Ron Howard, con la conquista del título mundial por parte del británico al volante de su McLaren.

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