Hadjar: "Acepto que seré más lento que Verstappen a principios de 2026"

En las últimas temporadas, el segundo asiento de Red Bull ha sido una especie de... maldición. Cualquiera que se haya encontrado al lado de Max Verstappen ha acabado en una vorágine de la que, al final, ha salido sin satisfacción, como también le ocurrió a Yuki Tsunoda, el último en acabar en la batidora de la escudería de Milton Keynes.

El piloto japonés vivió el sueño de su carrera probablemente en el peor momento posible, cuando el coche ya no tenía esa ventaja sobre la competencia como en el pasado y, sobre todo, en una etapa en la que sólo el tetracampeón del mundo era capaz de llevarlo al límite. Tsunoda pagó el precio de demasiados accidentes, la ausencia de actualizaciones y los errores del equipo. Pero, más allá de las circunstancias atenuantes, no convenció lo suficiente.

Con la esperanza de volver a empezar de cero, impresionados por lo que mostró en los pocos meses en Racing Bulls y por la madurez que demostró, Red Bull decidió cambiar de nuevo, apostando por Hadjar, el último talento del vivero, que sólo aterrizó en la Fórmula 1 este año. Incluso antes del inicio de la temporada, Helmut Marko ya había ensalzado su potencial, y desde entonces esas cualidades han aflorado con claridad.

Isack Hadjar, equipo Racing Bulls Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Ciertamente, el VCARB02 demostró ser un coche "fácil" de conducir, menos nervioso y con una ventana operativa más amplia que el RB21. Esto no quita para que el piloto francés haya convencido a la casa matriz para promocionarle no sólo gracias a los resultados, entre los que destaca el podio de Zandvoort, sino también por su solidez y capacidad para ser rápido desde las primeras sesiones, cualidades que Marko ha destacado en varias ocasiones.

En la primera parte del campeonato, Hadjar había admitido que no se sentía preparado para el gran salto a Red Bull en 2026, tras sólo un año en Faenza. Con el paso de los meses, sin embargo, el joven transalpino cambió de perspectiva, cada vez más convencido de la posibilidad real de ascender y consciente del valor de lo que estaba demostrando en la pista.

Un toque de "arrogancia" siempre es necesario en la F1: creerse un piloto valioso forma parte del juego. Al mismo tiempo, Hadjar nunca ha ocultado la necesidad de crecer paso a paso. Es una conciencia lúcida de la magnitud del reto que le espera, porque el francés no sólo tendrá que medirse a un equipo puntero en su segundo año en la F1, sino también enfrentarse al que él mismo ha calificado como el mejor piloto del mundo: Max Verstappen.

Isack Hadjar, equipo Racing Bulls Foto por: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Tsunoda había comenzado su aventura en tono entusiasta, convencido de que su estilo de conducción podría adaptarse al RB21 y de que sería capaz de anotarse un podio inmediato en el GP de Suzuka, su casa. Ambiciones nacidas del entusiasmo ante el nuevo reto, pero que parecen contrastar con el enfoque más comedido con el que Hadjar quiere emprender su viaje.

"Si hay un primer objetivo, es aceptar que seré más lento durante los primeros meses. Creo que es bueno ir con esta mentalidad, porque de lo contrario puede llegar a ser muy frustrante. Si eres consciente de ello de antemano, entonces estarás más preparado", declaró Hadjar a Abu Dhabi tras el anuncio de su ascenso a Red Bull.

Existe un claro contraste entre la actitud mostrada por otros pilotos en el pasado y la que pretende adoptar Hadjar, que no debe confundirse con una falta de confianza en sus propios medios. Al contrario, el francés cree que una de las grandes limitaciones de sus predecesores fue el exceso de entusiasmo ante un reto que iba a ser duro contra Verstappen.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto por: Mark Thompson / Getty Images

"Creo que pensaban lo contrario. Todos piensan que son especiales. Llegas y dices: 'es humano, voy a ganarle'. Y entonces te aplastan. Y entonces empieza el efecto bola de nieve. Estamos hablando del mejor piloto de la parrilla, así que la posibilidad de que sea más lento a principios de año es alta. Más me vale aceptarlo ahora y trabajar para llegar ahí. Por supuesto, espero ser tan rápido como él. Eso espero, pero las posibilidades son escasas.

El reinicio reglamentario en 2026 representa una oportunidad para que Hadjar empiece de cero, en marcado contraste con lo que vivieron este año Liam Lawson y Tsunoda, que se vieron obligados a lidiar con el final de un ciclo técnico en un coche al que Verstappen ya había aprendido a sacar el máximo partido. En el próximo campeonato todos empezarán de cero y, con toda probabilidad, el futuro RB22 no será tan extremo y nervioso como el RB21.

Un aspecto del que Hadjar es plenamente consciente. Sin este avance, entrar en Red Bull habría sido mucho más complicado: "Si yo entrara, si hubiera otro año con estas reglas, no habría manera de superarlo. Pero como nunca se sabe, a lo mejor la forma de conducir de este coche se adapta perfectamente a mí".

"Sin embargo, él es Max Verstappen. No tiene un estilo de conducción. Se adapta a lo que se le da y esa es su fuerza. Así que será tan fuerte con los coches del año que viene como lo es con los de este año y como lo fue el año anterior. Se adapta constantemente.