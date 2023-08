Hamilton se muestra confiado: "Red Bull es rápido, pero estamos cerca"

Si por detrás Ferrari mostró algo más de dificultad, en la lucha por el papel de segunda fuerza Mercedes y McLaren sin duda rindieron bien en el primer día de acción en Zandvoort, con Lewis Hamilton mostrando confianza de cara a la calificación, un escenario que no se veía desde hace tiempo.

Aunque es consciente de que Red Bull sigue siendo un rival difícil de batir, el siete veces campeón del mundo subrayó que el W14 parece estar en condiciones de mantenerse en las primeras posiciones. Desde la primera sesión de entrenamientos libres las sensaciones fueron positivas, lo que demuestra el buen trabajo de preparación en la fábrica antes de la llegada a Zandvoort, aunque algunos cambios realizados entre la FP1 y la FP2 no dieran los resultados deseados.

Un día importante, también porque Mercedes llegó a Holanda con varias actualizaciones en la zona de la parte baja del coche y el alerón trasero, con montajes revisados de los retrovisores para mejorar la gestión del flujo.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ha sido un buen día. Me he levantado esta mañana muy contento de subirme al coche [tras el parón]. La primera sesión fue muy bien para nosotros, el coche se sintió bien desde el principio, así que hicieron un gran trabajo en la fábrica. Hemos hecho algunos cambios entre la FP1 y la FP2, pero no han funcionado. En general, ha sido un buen día. Tenemos trabajo que hacer por la tarde para ver si mañana podemos darle la vuelta a la situación. Estamos ahí, pero no tan rápidos como Red Bull, y McLaren también es muy rápido", dijo Hamilton.

"Será importante trabajar para reducir los detalles y tratar de entender cómo gestionar los neumáticos durante toda la tanda, encontrando un equilibrio en los tres sectores: 'Creo que podemos mejorar un poco en todas partes. McLaren fue mucho más rápido que nosotros en el primer sector. Creo que en el ritmo los neumáticos se sobrecalentaban, pero es un problema que han tenido todos. Se trata de intentar sacar el máximo partido a los neumáticos y ponerlos en la ventana adecuada al principio de la vuelta, quizás eres lento en el primer sector y luego eres más rápido en el último, tienes que encontrar el equilibrio adecuado".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Esto es crucial, sobre todo porque la posición en la parrilla en una pista estrecha y apretada como Zandvoort puede marcar la diferencia en el resultado final, así que la esperanza es conseguir al menos un lugar en las dos primeras filas en la calificación: "¡Esperemos estar luchando con ellos! [McLaren y Red Bull]. Creo que Red Bull sigue siendo un poco más rápido, no creo que sea fácil batirles, pero creo que estaremos cerca".

"Hay que clasificarse lo más adelante posible, porque no es fácil adelantar aquí. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, sería estupendo clasificarnos entre los tres primeros. Mucho dependerá del trabajo que hagamos esta noche", añadió Hamilton.

