Los datos de Hamilton ayudaron a Russell a la pole en Canadá

Lewis Hamilton se había mostrado muy superior en los entrenamientos finales de Montreal, ya que terminó la sesión del sábado por la mañana con casi cuatro décimas de ventaja sobre Max Verstappen, de Red Bull, y su compañero en Mercedes George Russell.

Y fue esa ventaja de ritmo la que llevó a Russell a profundizar un poco más en lo que Hamilton estaba haciendo.

Después de revisar sus datos para entender mejor las cosas, afirmó que lo que aprendió le ayudó a asegurar el primer puesto, ya que su compañero de equipo finalmente terminó séptimo.

"Esta mañana Lewis estaba volando y estaba muy por delante de mí", explicó Russell tras conseguir la pole position. "Tuve que fijarme mucho en sus datos para intentar entender qué estaba haciendo diferente. Y, para ser sincero, eso me ayudó mucho".

"Así que, de cara a esta clasificación, estoy muy contento de que hayamos podido conseguirlo, porque siento que realmente nos merecemos todo el trabajo duro que hemos estado haciendo, y el coche ha tenido unas sensaciones increíbles este fin de semana".

La primera pole de Mercedes desde el Gran Premio de Hungría del año pasado ha llegado después de que introdujera un nuevo alerón delantero para ayudar a mejorar el cambio de equilibrio entre las curvas de alta y baja velocidad.

Russell admitió que el resultado había supuesto un gran estímulo para toda la escudería, que ha luchado por progresar con la actual generación de coches de efecto suelo.

"Qué emoción", dijo Russell. "Hacía tiempo que no experimentábamos esta sensación. Se trabaja muy duro entre bastidores en Brackley y Brixworth y ha pasado un tiempo hasta que hemos podido volver a la lucha. Casi parece que todo ese trabajo duro no haya dado sus frutos".

El hombre de la pole George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, celebra en Parc Ferme Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Y añadió: "Creo que antes luchábamos mucho con el subviraje. El año pasado teníamos mucho sobreviraje, y hemos estado intentando encontrar un punto intermedio entre lo que teníamos el año pasado y lo que tenemos este año. Y parece que ahora estamos en ese punto.

"Es algo que llevamos diciendo mucho tiempo, la verdad. Pero es un alivio ver que se traduce en una pole position".

La pole de Russell llegó a pesar de que marcó exactamente el mismo tiempo que el campeón del mundo Max Verstappen. El británico consiguió el primer puesto, sin embargo, porque registró su vuelta primero.

Verstappen creía que el segundo puesto no era nada por lo que estar molesto, después de temer que Mercedes estuviera bastante claro al frente basándose en su ritmo en las primeras fases de la clasificación.

"Probablemente la Q3 fue la sesión más floja para Mercedes", dijo el holandés. "Así que estar exactamente en el mismo tiempo de vuelta, es genial.

En retrospectiva, creo que, si nos fijamos en su ritmo puro, me quedo con el segundo, porque después de la Q2 vi sus tiempos por vuelta y me dije, no hay manera de que yo pueda hacer algo así".

El hombre de la pole George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, con Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Por supuesto, hubo un poco de lluvia en el medio, como unos pocos escupitajos aquí y allá, pero creo que en general el fin de semana fue, de nuevo, un poco desordenado por nuestra parte, demasiados pequeños problemas.

"A partir de ahí intentamos, por supuesto, encontrar el mejor equilibrio posible con el coche. Creo que conseguimos un equilibrio decente en la calificación, y yo estaba bastante contento con él, pero sólo tenemos que ser capaces de tener fines de semana más limpios sin problemas, y eso ayudará un poco también ".