Hamilton: difícil llevar el Mercedes, espero estar en Q3 en Monza

Fue un Mercedes en busca de sí mismo el que salió a pista el primer día de entrenamientos libres en Monza. George Russell terminó en novena posición a unas ocho décimas de la cabeza, mientras que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, quedó aún más atrás, en decimoséptima posición.

Si Russell mostró algunos signos más de confianza, sugiriendo que por el momento el W14 es capaz de rendir bien con los compuestos más duros, un aspecto que podría venirle muy bien durante las dos primeras tandas de clasificación, por otro lado el siete veces campeón del mundo no parecía tan optimista, indicando que incluso llegar a la Q3 podría ser extremadamente complicado.

Durante la segunda sesión de entrenamientos libres, Mercedes experimentó con su puesta a punto, hasta el grado de que en su propia vuelta Hamilton peleaba con un desfase respecto a su compañero de equipo no sólo en las chicanes, sino también en las rectas. En un intento de mejorar la situación, el británico había solicitado un cambio de puesta a punto pero, dado el poco tiempo disponible y la diferente asignación prevista para este fin de semana, Mercedes prefirió completar el programa previsto posponiendo los cambios hasta la noche.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Jake Grant / Motorsport Images

"Ha sido un viernes como otros a lo largo de esta temporada. Al principio en la FP1 fue bien, estaba contento con el comportamiento del coche y los cambios que hicimos. En la segunda sesión, sin embargo, el coche se comportó de manera diferente y fue más difícil de conducir. Tenemos que ver los datos y averiguar cómo solucionarlo por la noche", explicó Hamilton.

Al no encontrar el sentir adecuado con el coche, el piloto de la marca alemana optó por no gastar un juego de neumáticos blandos el viernes, prefiriendo guardarlos para el sábado: "No usé el neumático blando porque el equilibrio no era bueno, así que preferí guardar el juego para mañana y tendré dos a mi disposición, ambos nuevos, mientras que los demás tendrán uno nuevo y otro usado. La atención se centrará en cómo podemos prepararnos mejor y extraer el máximo rendimiento posible, mejorando también el equilibrio. Trabajaremos en ello esta noche, con la esperanza de que el coche mejore.

"Espero estar entre los diez primeros. Ahora mismo estaría bien entrar en la Q3, pero ya veremos cómo va. Con el ritmo que tenemos ahora, no sé si será fácil entrar en la Q3. Por eso tenemos que trabajar duro esta noche y esperamos dar un paso adelante", añadió Hamilton.

Más confianza mostró George Russell, que comentó que sentía que el W14 se comportaba mejor con los compuestos más duros, mientras que con el más blando el equipo era incapaz de dar con la ventana de rodaje correcta, algo que también comentó el propio Hamilton.

George Russell, Mercedes F1 W14 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ha sido un día interesante, creo que con el medio y el duro somos bastante competitivos, pero cuando pusimos el blando, no fuimos tan rápidos como esperábamos, algo que probablemente tiene que ver con el hecho de que no pudimos poner el neumático en la ventana correcta. Creo que la carrera será difícil para todos porque con estos alerones traseros tan descargados no hay mucho efecto rebufo, así que puede que haya que centrarse más en la clasificación que otros fines de semana".

El inglés está convencido de que, como en otras ocasiones, las diferencias seguirán siendo estrechas aquí en Monza, con los detalles que podrían marcar la diferencia: "Creo que todos estamos cerca, como ha ocurrido en otras ocasiones recientemente. McLaren, Ferrari, Aston e incluso Williams están en la mezcla, especialmente el sábado. Así que también tendremos que estar perfectos para entrar en la Q3, será una buena batalla. De momento parece que somos más competitivos con el duro y el medio, menos con el blando", añadió Russell