Mientras que Max Verstappen acababa de empezar una vuelta rápida durante los segundos entrenamientos libres, Lewis Hamilton estaba justo en una vuelta de enfriamiento, por lo que el piloto de Mercedes conducía despacio cuando Verstappen se acercó a la Variante Villeneuve. Hamilton salió disparado de izquierda a derecha para abrirse paso, pero para Verstappen el daño ya estaba hecho. Dejó muy claro su disgusto en ese momento con gestos de la mano hacia el siete veces campeón de F1 y dirigiendo su coche hacia la derecha por un momento.

El propio Hamilton no estaba consciente de ningún daño. "Sólo estaba en una vuelta de enfriamiento, cielos", dijo Hamilton. "Pensé que estaba bien, o que estaría bien. Pero de repente me pisaba los talones. Al final fue culpa mía e intenté disculparme, pero creo que para entonces ya estaba demasiado frustrado."

Verstappen tampoco se disculpó por la acción de Hamilton tras los difíciles entrenamientos, pero no quiso dedicarle demasiadas palabras. "No es la primera vez que pasa", dijo el piloto de Red Bull. "Siempre intentas mantener la calma, pero hoy ha vuelto a pasar. Por otro lado, no quiero hablar demasiado de ello porque no es nuestro problema. Hoy simplemente éramos demasiado lentos y tenemos que solucionarlo".

Para Mercedes, el fin de semana en Imola tuvo un comienzo positivo. El equipo se reportó claramente en cabeza, con un segundo tiempo para George Russell en la primera práctica y un cuarto tiempo para Hamilton en la segunda sesión. "Ha sido un buen comienzo de fin de semana", reflexionó Hamilton sobre su viernes en Emilia-Romagna. "Estamos mucho más cerca que antes. Veremos cómo va mañana, pero estoy muy agradecido a todos en la fábrica por el duro trabajo para traer estas actualizaciones. Podemos ver las mejoras en el coche y en nuestro rendimiento en la pista."

Su compañero Russell también se lo pasó en grande en Imola, pero aún no se da por satisfecho tras la prometedora carrera del viernes. "El coche se sentía muy bien hoy. Tanto Lewis como yo nos hemos sentido muy bien al volante. Eso está muy bien. Parecíamos bastante competitivos, ligeramente mejor de lo que mostramos en Miami. Pero estoy seguro de que todo el mundo encontrará algo y en la calificación veremos dónde estamos realmente", moderó las expectativas.

"Sigo pensando que McLaren es el favorito en este momento, son probablemente el equipo más rápido de nuevo. Han sido muy rápidos desde China. No obstante, el equipo ha hecho un gran trabajo con estas nuevas piezas y es un paso adelante."