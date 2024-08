Durante el parón veraniego de 2023, la Fórmula 1 aún se estaba secando de un fin de semana empapado en Spa, y se esperaba más dominio aplastante de Red Bull cuando se volviera a convocar el campeonato. Ahora, está disfrutando de una soleada despedida belga, con Lewis Hamilton como último ganador de la carrera.

Su sensacional victoria en Silverstone en julio fue una parte importante de lo que ha hecho de la campaña 2024 la más variada de la F1 en 12 años en cuanto a diferentes vencedores. Ahora que está claro lo interesante que ha sido esta temporada en comparación con la anterior, recordemos cómo el propio Hamilton empezó este año de giros narrativos convincentes.

Su decisión de cambiar Mercedes por Ferrari para 2025 sigue siendo la noticia más importante del año. Ha superado incluso la decisión de Adrian Newey de abandonar Red Bull y la guerra de gestión de ese equipo, además de historias positivas como la victoria de Carlos Sainz en Melbourne dos semanas después de su operación de apendicitis, o las primeras victorias de Lando Norris y Oscar Piastri con McLaren.

En cuanto al campeonato de constructores, la escudería Mercedes de Hamilton ha caído dos posiciones respecto al año pasado por estas fechas: de la segunda posición tras Spa 2023 a la cuarta ahora en 2024. Pero lo que es más revelador sobre las situaciones actuales tanto para su actual casa como para la que pronto será su nueva casa en Ferrari es cómo Hamilton fue preguntado dos veces el mes pasado en Silverstone sobre posibles arrepentimientos por su decisión de invierno.

Sus respuestas fueron diferentes los dos días. "Sí" fue la respuesta de una sola palabra a si todavía habría optado por dejar Mercedes si, al final de otra campaña decepcionante en 2023, hubiera tenido el coche que tiene ahora. Esa respuesta llegó justo después de que Hamilton fuera derrotado en la sesión de clasificación por su actual compañero de equipo, George Russell.

Después de ganar al día siguiente, y con un fraseo ligeramente más cuidadoso con respecto al éxito récord de Hamilton en el GP de Gran Bretaña con una escudería local que conoce tan bien envuelta en la pregunta, Hamilton fue mucho más efusivo a esencialmente la misma pregunta. "No", empezó. "Creo que cuando empezamos la temporada y teníamos un coche en el que no íbamos ni de lejos cerca de Red Bull... ni de lejos parecía que íbamos a conseguir una victoria a lo largo del año, eso para mí fue como una especie de sensación agridulce al final de la temporada, en la que no has tenido algo como lo de hoy.

"Y el hecho de que realmente todos nos hemos unido, todo el mundo ha hecho un gran trabajo para conseguir el coche en un lugar donde nos sentimos mucho más cómodos. Por lo tanto, no nos vamos en un punto bajo, sino en un punto alto, que ha sido nuestro objetivo. Aún queda mucho camino por recorrer; el coche no es ni mucho menos el más rápido de la parrilla ahora mismo. Creo que estamos muy cerca, y espero que con un par de [mejoras], con la próxima actualización tal vez, estaremos en una posición aún más fuerte para realmente estar luchando en la parte delantera de forma más consistente".

Con una emotiva victoria en el GP de Gran Bretaña, Hamilton no cree que su último año en Mercedes sea agridulce. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dado que sigue siendo piloto de Mercedes, los comentarios de Hamilton siempre se centrarán en su actual escudería. No hay mucho más que hacer que repetir su "sueño de la infancia" de "pilotar con el rojo de Ferrari" hasta que llegue a Maranello.

Pero Hamilton/Ferrari es una potente combinación de éxito en la F1. Entre los dos han ganado 23 títulos mundiales, 38 si se suman todas las coronas de pilotos conseguidas con el escarlata hasta la fecha. Y si tenemos en cuenta que la actual difusión del éxito en la F1 sugiere que la campaña de 2025 podría ser la más abierta en años, con una posible batalla por el título de un año de duración por primera vez desde que Hamilton y Max Verstappen se enfrentaron de forma tan emocionante en 2021, las preguntas sobre lo que podría ser posible para esta fusión el próximo año no hacen más que aumentar. Fácilmente, el otro lado puede responderlas.

La posición de Ferrari es una de las mayores historias actuales en la F1. Esto siempre es así hasta cierto punto, dada la ilustre herencia del equipo, pero el estado de su monoplaza SF-24 es una de las razones por las que se le preguntaba a Hamilton sobre arrepentimientos allá en Silverstone.

Leclerc ha revelado que pasó tiempo en las carreras previas a Spa experimentando con reglajes al principio de los fines de semana de carrera para intentar ayudar a Ferrari a eliminar sus rebotes. Eso es intrigante, teniendo en cuenta cómo Hamilton estaba haciendo lo mismo en los primeros problemas de Mercedes con el efecto suelo.

Habrá que seguir de cerca cómo se recupera Ferrari de un periodo complicado hasta final de año pero, dado que no tiene mucho sentido intentar una revolución de diseño la próxima temporada con los cambios en el reglamento de 2026, los resultados del SF-24 hasta final de año podrían ser un indicador importante para 2025.

El problema actual de Ferrari se remonta a su actualización del suelo introducida en el GP de España de junio como parte de un paquete más amplio de piezas. Allí, el coche que antes había sido tan flexible y predecible, hasta el punto de que Charles Leclerc y Sainz finalmente pudieron obtener grandes ganancias en el desgaste de los neumáticos en carrera, y numerosos dolores de cabeza de estrategia se resolvieron en consecuencia, de repente estaba robando la confianza de sus pilotos.

El problema era que el coche -dos veces ganador en 2024, no lo olvidemos- rebotaba en las curvas de alta velocidad. Este es exactamente el territorio en el que los pilotos necesitan confiar más en sus máquinas o se verán obligados a retroceder y perder tiempo por vuelta. Y exactamente el escenario que ha plagado las máquinas Mercedes durante gran parte de la era actual. Pero si Hamilton está alarmado por esto, lo mantiene en secreto.

Hamilton habrá seguido de cerca los recientes problemas del coche de Ferrari. Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

En cualquier caso, Ferrari ha tomado cartas en el asunto. Después de probar su suelo anterior con el nuevo en los entrenamientos de Silverstone, ajustó la actualización antes del GP de Hungría. La próxima vez en Spa, estaba en la lucha por el podio gracias a la buena clasificación de Leclerc.

Incluso si Leclerc sintió que "éramos el cuarto coche más rápido" el día de la carrera en Bélgica, la actuación general de Ferrari estaba aún lejos de la predicción "imposible de conducir" que Sainz había hecho para estas pistas de alta velocidad unas semanas antes.

"En términos de desarrollo, pasamos por un proceso en el que llegamos a entender muy bien los límites de estos aspectos del comportamiento del coche", dijo Leclerc a Autosport antes de que la F1 se marchara a sus vacaciones de verano. "Y va a ser muy importante respetarlo en el futuro, para tener un coche que sea más fácil de entender y, sobre todo, de anticipar y predecir para nosotros los pilotos cuando [estemos en el circuito]".

"Esa es el área principal, porque entonces tenemos un coche que es predecible, como el que hemos tenido el año pasado. Desde Monza [2023], vimos que somos un equipo que puede hacer grandes progresos. Sin embargo, lo que nos ha impedido progresar es probablemente la vuelta de este rebote que no esperábamos del todo, pero que hemos comprendido. Confío en que ahora volvamos a la senda de la mejora.

"El rebote es lo que ha creado las inconsistencias que hemos visto en las últimas carreras y nos ha hecho luchar un poco más que antes. Pero de nuevo, estoy seguro de que esta fase nos ha ayudado a entender algunas cosas".

Pero incluso si la trayectoria del rendimiento del coche de Ferrari da un giro, no puede recuperar los meses de tiempo de desarrollo del SF-24 perdidos por aquel petardeo en el suelo de Barcelona. En la era del límite de costes, cada actualización que funcione como se espera es más crítica que nunca.

Por eso es tan interesante escuchar a Verstappen hablar de la actualización de Red Bull en Hungría, que no ha aportado tantos beneficios como él esperaba, o a Andrea Stella explicar que su equipo McLaren, actualmente por delante de Mercedes y Ferrari, se ha contenido cuidadosamente a la hora de lanzar más desarrollos desde Miami en mayo, después de ver cómo les iban las cosas mal a otros equipos, incluido el problema del suelo de Ferrari.

Leclerc también ha estado probando diferentes configuraciones para encontrar una cura para el rebote de Ferrari Foto: Erik Junius

Leclerc ha revelado que pasó tiempo en las carreras previas a Spa experimentando con reglajes al principio de los fines de semana de carrera para intentar ayudar a Ferrari a eliminar sus rebotes. Eso es intrigante, teniendo en cuenta cómo Hamilton estaba haciendo lo mismo en torno a los primeros problemas de Mercedes con el efecto suelo.

"Fui muy agresivo en cuatro carreras con la puesta a punto, sobre todo, tratando de encontrar soluciones para eso", explica Leclerc. Y creo que he pagado un alto precio por hacer esos cambios agresivos en la puesta a punto para encontrar una solución".

"A veces pagas el precio. Eso significa que cuando llegué a la calificación, la mayoría de las veces, era probablemente la primera vez que [había conducido] el coche que tenía en la calificación [en términos de una puesta a punto específica]. Y entonces cometes más errores, no optimizas el coche tanto como piloto, y pagas el precio.

"Cuando un siete veces campeón del mundo se une al equipo, siempre es una buena noticia" Charles Leclerc

"Recuerdo que el año pasado tuvimos dos carreras así, y empezó en Zandvoort, donde decidimos: 'Vale, quizá Zandvoort no vaya a ser la carrera para nosotros, pero queremos aprender todo lo posible para mejorar después'. Y estoy seguro de que es el mismo proceso que hemos seguido en las tres o cuatro últimas carreras [antes de Spa]".

"Sin embargo, el punto negativo es que hemos perdido tres o cuatro carreras en lugar de las dos del año pasado. Pero creo que eso nos dio una comprensión mucho más profunda de lo que estaba pasando, y estoy seguro de decir que hemos aprendido mucho".

Aunque ese proceso pueda ser un deja vu para Hamilton, Ferrari ganará considerablemente con su experiencia de 350 carreras+ en la F1 cuando se incorpore, en esa cuestión concreta, pero también de forma más general. Esto es algo que Leclerc reconoce cuando dice: "Cuando tienes a un siete veces campeón del mundo uniéndose al equipo, siempre son buenas noticias."

Hamilton y Leclerc formarán una potente combinación en Ferrari el año que viene Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Primero, porque es superinteresante y supermotivador para mí", añade. "Superinteresante porque puedo aprender de uno de los mejores pilotos de F1 de la historia. Y segundo, supermotivador porque estoy supermotivado para demostrar lo que soy capaz de hacer contra Lewis en el mismo coche. Así que, por estas razones, tengo muchas ganas".

De hecho, los fluctuantes progresos de Ferrari en el rendimiento del coche son sólo uno de los muchos temas que han surgido tras la decisión de Hamilton de hacer otro cambio de equipo de F1 que podría definir su carrera. Muchos están entusiasmados con la perspectiva de ver a Hamilton junto a Leclerc en Ferrari. Por fin, el campeonato verá a Leclerc enfrentarse a un grande que aún puede rendir cerca de su mejor nivel, como no pudo hacerlo Sebastian Vettel. La F1 también entenderá exactamente lo lejos que está realmente de esas cotas excepcionales el siete veces campeón del mundo.

El pilotaje de Hamilton en Silverstone demostró su clase perdurable, especialmente en la forma en que mantuvo vivos sus neumáticos blandos primero por delante de Norris, y luego con un Verstappen a la carga al final, y todo el peso mental de esos años salvajes sin victorias desde 2021 presionándole ante su público.

Esa magia de la gestión de los neumáticos es algo que McLaren citó mientras se lamía las heridas de la derrota de Norris ese día. Es algo de lo que Ferrari saldrá ganando con la llegada de Hamilton. Porque a pesar de todas las hazañas de Leclerc en la clasificación, todavía no ha demostrado que pueda dar un golpe decisivo en esta área, o asumir la carga de una lucha por el título. Sin corona, hay un riesgo materialmente mayor de que salga peor parado en la emocionante historia entre estos dos que está a la vuelta de la esquina.

Con la salida de Hamilton de Mercedes, se acabarán las teorías conspirativas que han abundado desde que sugirió torpemente en Mónaco que Russell estaba recibiendo un trato preferente por parte de Mercedes. Ese caso se refería específicamente al nuevo alerón delantero que Hamilton había rechazado correr allí por el riesgo de dañarlo en la calificación y tener que salir desde el pitlane, debido a la norma de cambio de especificación del parc ferme.

La gente de Mercedes insiste en que nunca hubo mérito alguno detrás de tales sugerencias, precisamente porque al perjudicar las posibilidades de un coche pondrían en peligro las recompensas que vienen con los puestos de constructores más altos para ellos.

El equipo señala el buen inicio de campaña de Russell como el mayor diferenciador entre sus pilotos actuales y la razón por la que a menudo había una brecha entre ellos -principalmente en clasificación- durante la primera parte de la temporada.

Russell parece haber tenido ventaja sobre Hamilton este año, aunque por un pequeño margen. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Correr para otro equipo también proporcionará un contexto adicional a la reciente sugerencia hecha por el director de ingeniería de Mercedes en pista, Andrew Shovlin, de que Hamilton ha "luchado con toda esta generación de coches, realmente, no se adapta a su estilo" en clasificación.

Esto se centra en cómo Hamilton, dice Shovlin, en una sola vuelta "quiere atacar una curva" y "cuando haces eso, entonces el coche empieza a sobrevirar, empiezas a aumentar la temperatura de los neumáticos" a costa del tiempo total por vuelta, con más deslizamiento en la trazada. En esta época también ha influido el hecho de que los anteriores Mercedes con efecto suelo tuvieran problemas de inestabilidad en la frenada, algo que Hamilton ha detestado durante toda su carrera.

Pero además de proporcionar un nuevo punto de referencia para un piloto que muchos ya consideran el mejor de la historia de la F1, Ferrari también dará a Hamilton algo mucho menos tangible. Es el atractivo del equipo: su éxito histórico, su romanticismo, sus enormes expectativas. Para colmo, Hamilton podría batir algún día el récord actual de ocho títulos mundiales.

"Basta con mirar a los grandes de la última década: Djokovic, Federer, Hamilton, Ronaldo, Messi, ¿qué tienen en común? La longevidad. Han superado los condicionantes físicos con una enorme fuerza de voluntad" John Elkann

"Hamilton y Ferrari se han encontrado", declaró recientemente John Elkann, presidente de Ferrari, a la Gazzetta dello Sport. "Él viene a nosotros para ganar y nosotros nos hacemos más fuertes con él para anticiparnos a los retos del futuro. Estamos hablando de un gran atleta que está muy motivado para convertirse en campeón del mundo por octava vez, como demuestran las últimas carreras".

"Desde luego, no viene a Ferrari a disfrutar de su jubilación, quiere jugársela. Después de todo, basta con mirar a los grandes de la última década: Djokovic, Federer, Hamilton, Ronaldo, Messi, ¿qué tienen en común? La longevidad. Han superado los condicionantes físicos con una enorme fuerza de voluntad.

"Este año, en la F1, hay verdadera competencia. Hay cuatro equipos que están muy cerca unos de otros y eso lo hace todo mucho más interesante. Red Bull empezó bien, luego Ferrari, McLaren, ahora Mercedes: el campeonato está por fin abierto, con grandes pilotos. Los que tienen más experiencia, como Hamilton o [Fernando] Alonso, tienen más regularidad. Eso puede marcar la diferencia".

Elkann y Vasseur tienen a su hombre, pero ¿tendrá el equipo y el coche a su altura? Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

La expectación no es algo que frene a Hamilton. Este redactor lo vio resumido en un pequeño momento en la parrilla del GP de Arabia Saudí de este año. Hamilton, después de conducir su Mercedes para formar antes de las ceremonias previas a la carrera, regresaba para una última visita al pitlane. Atravesaba el atestado espacio en un scooter con toda la destreza que cabría esperar de un as de la F1. Al pasar junto a Autosport, le guiñó un ojo a alguien que estaba detrás de nosotros. Al girarnos, vimos que era Elkann, que se dirigía hacia los Ferrari.

La asociación Hamilton/Ferrari ya está creando muchas expectativas entre los aficionados y observadores de la F1, y el inicio de sus historias combinadas ayudará a establecer el tono para el verano de 2025. Por eso todos estaremos pegados a la acción desde el semáforo verde del año que viene.

El favorito para ocupar el asiento de Hamilton

Cuando Sainz fichó por Williams, dijo mucho de muchos equipos de Fórmula 1. La extraña estrategia de alineación de pilotos de Red Bull; el alarmante estado del incipiente proyecto de Audi; todo el riesgo en torno a Alpine. Pero también demostró que el camino hacia Mercedes en un intercambio directo con Hamilton para 2025 está cerrado. La escudería de las flechas plateadas quiere promocionar a otro de sus juniors.

Andrea Kimi Antonelli ha tenido una atención considerable en 2024. Dada su exitosa carrera en las categorías inferiores y su rápido ascenso a la Fórmula 2, es comprensible. Lo que hizo que las cosas fueran muy diferentes fue que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, revelara que el contrato actual de Hamilton tenía una cláusula de división para dar a Merc la oportunidad de revisar su alineación de F1 si Antonelli seguía impresionando. Además, con la llegada del nuevo Dallara de F2, la escudería Prema Racing de Antonelli se vio sorprendentemente en apuros, lo que le obligó a esperar mucho tiempo para obtener un resultado decisivo.

Lo consiguió en Silverstone en julio, antes de lograr una victoria aún más impresionante en la carrera principal de Hungría. También ha completado tres pruebas de F1 - incluyendo salidas en Imola, Silverstone y Spa - en el Merc 2022.

Wolff lo tenía claro: impresionar en estas pruebas significaba más que brillar en medio de los caprichos que surgen (frustrantemente para algunos) en la pirámide junior, generalmente monomarca. Confirmando su pensamiento, Mercedes ha empezado a permitir que Antonelli aparezca en los medios de comunicación más allá de las conferencias de prensa oficiales de la F2: pensemos en sus fotos en el garaje de F1 TV o en las celebraciones tras las recientes victorias del equipo en los grandes premios. Ahora, ha hablado con nuestro colega de Motorsport.com Italia, Roberto Chinchero. Todo forma parte del plan de Mercedes para entrenarle de cara a lo que (por ahora) es un teórico ascenso a la categoría reina en 2025. El equipo está a la espera de anunciar su decisión, simplemente porque puede y porque también puede cambiar de opinión si, después de todo, un cierto tricampeón del mundo está disponible.

Teniendo en cuenta la dramática fiebre del mercado de pilotos para el año que viene iniciada por Hamilton, Antonelli está "muy contento de que se le tenga en cuenta", pero "no pide nada: de momento mi objetivo es hacerlo bien en la Fórmula 2, y luego ya veremos".

Antonelli parece ser el heredero del Mercedes lanzado por Hamilton Foto: Mercedes

"Ha habido cierta presión sobre mí con todos los rumores sobre el año que viene, pero siempre he intentado disfrutarlo", añade el piloto de 17 años. "Después de las dos victorias que conseguí en F2 el ambiente ha cambiado un poco. Estoy disfrutando de las oportunidades que tengo".

Antonelli, que dice tener "mucho respeto por George Russell", encontró a Maggotts y Becketts "increíbles" durante su reciente test en Silverstone.

El equipo está a la espera de anunciar su decisión, simplemente porque puede hacerlo y porque también puede cambiar de opinión si, después de todo, cierto tricampeón del mundo está disponible

Continúa: "Piensas que no es posible y luego, cuando lo pruebas y ves que el coche se mantiene, dices: '¡Tío, todavía hay margen!". Un coche de F1 te da mucha confianza. Si tuviera que señalar una dificultad con la que me he topado al volante, es la de encontrar el límite. Todavía estoy en esa fase en la que me doy cuenta de que puedo pedir más, cada vez que aprieto un poco más el coche lo coge, cuanto más pido más me da el coche. Llegará el momento en que entienda que no hay nada más que exprimir, ese será el límite".

Los próximos meses revelarán si empezará a encontrar ese límite de la F1 en el estreno de Melbourne el año que viene.