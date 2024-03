Hamilton explicó la diferencia que lo perjudicó ante Russell en Bahréin

Max Verstappen logró la pole en la clasificación de Bahréin, superando a Charles Leclerc por 2 décimas y a George Russell y Carlos Sainz por 3 décimas. El compañero de equipo de Russell, Lewis Hamilton, "solo" se quedó a poco más de 2 décimas del otro piloto de Mercedes, pero fue noveno.

El piloto de 39 años explicó su déficit diciendo que él y Russell habían elegido una puesta a punto diferente tras la sesión de entrenamientos del jueves y que no se había sentido cómodo en la calificación. Sin embargo, afirma que el coche es fantástico y que el W15 es mucho más estable que su predecesor:

"Ayer utilizamos la misma puesta a punto con George y el coche era realmente excelente. Luego nos separamos, él iba por un lado y yo por otro. Se podría decir que mi puesta a punto no era buena para una vuelta, espero que lo sea para la carrera".

"He cambiado porque no estaba contento con mi ritmo de carrera. Mañana veremos si realmente es mejor, pero intentaré encontrar el equilibrio adecuado, porque en Bahréin se trata del ritmo de carrera y de la gestión de los neumáticos. Pero, por supuesto, la posición también importa", indicó el siete veces campeón del mundo.

Lewis Hamilton, Equipo Mercedes-AMG F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Es cierto que el piso del coche bajó mucho, pero ese fue el caso en todos los coches, así que creemos que tenemos la altura correcta del piso. Ha sido una clasificación muy dura, es increíble ver lo cerca que está todo el mundo."

"Creo que la posición de George es un testimonio del increíble trabajo que han hecho en la fábrica y por fin nos han dado un coche con el que podemos luchar. Hoy no he podido aprovecharlo debido al cambio de puesta a punto".

"Puse algo en el coche que no habíamos puesto en los dos últimos años y esperaba que fuera bien, me quedé con ello. Pero ahora no era bueno conducir el coche. Pero el coche es realmente fantástico, mucho más estable y divertido de conducir".

"Por supuesto que aún nos queda trabajo por hacer, pero tener a George a tres décimas de Red Bull o Max es increíble. Este resultado demuestra lo que es posible. Si podemos usar esa plataforma, podremos darles caza el resto de la temporada", dijo Hamilton.