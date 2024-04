Apenas unas horas después de que Hamilton lograra su mejor resultado de la temporada hasta el momento al terminar segundo en el sprint de Shanghai, volvió a estrellarse contra la tierra al no poder salir de la primera sesión de clasificación.

Tras frenar demasiado fuerte en la curva 14 debido al viento de cola, Hamilton perdió un tiempo crucial y quedó eliminado al terminar 18º en la parrilla.

Reflexionando sobre lo sucedido, dijo que el error se debió a él más que a que hubiera algo mal en el coche.

"No culpo de nada al equipo", dijo. "Creo que no fueron mis mejores vueltas de clasificación".

Pero aunque la montaña rusa de emociones desde los altos de la mañana a los bajos de la tarde no fue fácil de comprender, Hamilton dijo que no era nada de lo que preocuparse demasiado.

"Son cosas que pasan", dijo. "A veces aciertas, a veces no. Este coche está en el filo de la navaja, como sabemos, así que puede hacer fácilmente lo que hemos tenido. Pero me divertiré a partir de ahí".

Reflexionando sobre el progreso de su W15 este fin de semana, Hamilton dijo que el equipo había optado por hacer algo audaz cuando se abrió el parc ferme después del sprint - aunque parecía no haber dado sus frutos.

"Hicimos muchos cambios de cara a la clasificación", dijo. "Queríamos experimentar. Así que George [Russell] decidió ir de una manera, muy diferente a lo que teníamos porque antes trabajábamos más o menos con lo mismo".

"Entonces fui en esta otra dirección sólo para ver si podíamos encontrar algo. No me sentí fatal. Simplemente no pude parar el coche en la curva 14".

Russell restó importancia a las diferencias entre los coches, sin embargo, aunque dijo que el paso del sprint había sido bastante dramático.

"Somos bastante parecidos en los reglajes, y ambos fuimos en una dirección similar", explicó. "Había una pequeña diferencia, pero direccionalmente muy similar entre los dos.

"Los dos hicimos grandes cambios respecto a la carrera sprint. Y es que: si optimizamos todo este fin de semana, tal vez habríamos terminado P3, P4, P5, en la calificación. Pero aún así no estaríamos contentos con eso.

"Queremos luchar por victorias y campeonatos, ojalá, como mínimo el año que viene, y a veces hay que sacrificarse a corto plazo para obtener mayores beneficios más adelante.

"Todavía estamos tratando de encontrar el camino de desarrollo que necesitamos para dar grandes pasos. Y en eso estamos en este momento".

Russell pasó a la Q3 y terminó octavo en la parrilla, tras lamentar tener que usar un juego extra de neumáticos en la Q2 como consecuencia del accidente de Carlos Sainz.

"Fue un poco una pena, la Q2, porque mi primera vuelta fue lo suficientemente fuerte para la P3 hasta la última curva cuando Carlos trajo el rojo.

"Entonces tienes que usar otro juego de neumáticos, y luego sólo tienes un juego en la Q3. Al final del día, aquí es donde estamos en este momento como equipo.

"Si das en el clavo, estarás al frente del grupo. Si lo haces mal, estarás al final del grupo. Y eso es lo que nos hemos encontrado en las dos últimas carreras".